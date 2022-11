 Het New England Journal of Medicine en NEJM Group werken samen met Wolters Kluwer om het wereldwijde bereik van toonaangevende tijdschriften uit te breiden

Wolters Kluwer Health will serve as the exclusive digital distributor of subscriptions to the New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst and NEJM Journal Watch (Graphic: Business Wire)

Wolters Kluwer Health will serve as the exclusive digital distributor of subscriptions to the New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst and NEJM Journal Watch (Graphic: Business Wire)

WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer Health en NEJM Group zijn een exclusieve samenwerking aangegaan om ervoor te zorgen dat meer onderzoekers en clinici over de hele wereld toegang hebben tot de groeiende familie van NEJM Group-tijdschriften. Voortbouwend op jarenlange samenwerking positioneert dit uitgebreide partnerschap de tijdschriften van de NEJM Group voor duurzame wereldwijde groei via het medische onderzoeksplatform Ovid® van Wolters Kluwer. Publicaties die hier momenteel deel van uitmaken, zijn de New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, NEJM Journal Watch, het NEJM Archive en toekomstige tijdschriften van de NEJM Group.

Ongeëvenaarde distributie cruciaal voor wereldwijd bereik

"De missie van de NEJM Group is het bevorderen van medische kennis van onderzoek naar patiëntenzorg, waarbij de verbanden worden gelegd tussen ontwikkelingen in de klinische wetenschap en de klinische praktijk om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de resultaten voor patiënten wereldwijd te verbeteren," aldus David Sampson, Vice President van NEJM Group. "De wereldwijde verkoop- en marketingaanwezigheid van Wolters Kluwer zorgt voor extra kansen om het bereik van onze content uit te breiden door het NEJM Group-productportfolio aan instellingen over de hele wereld te leveren."

Door de samenwerking hebben institutionele online abonnees op tijdschriften van de NEJM Group toegang tot hun abonnee-inhoud zowel via de sites van de NEJM Group als via het medische onderzoeksplatform Ovid®. Ovid omvat meer dan 150 uitgevers en meer dan 100 specialismen en dient als de krachtige, allesomvattende onderzoekssoftware om onderzoekers, bibliothecarissen, clinici en andere zorgprofessionals te helpen tijdige en relevante medische informatie te vinden om cruciale beslissingen te nemen teneinde de patiëntenzorg te verbeteren, lopend onderzoek te versterken en voor nieuwe ontdekkingen te zorgen. Met de toevoeging van NEJM Group-titels kunnen Ovid-gebruikers zoeken naar en toegang krijgen tot het beste onderzoek en informatie op het snijvlak van biomedische wetenschap en klinische praktijk, ter ondersteuning van verbeterde patiëntenzorg en klinische resultaten.

"Het New England Journal of Medicine is een van de meest gerespecteerde en invloedrijke medische tijdschriften ter wereld, put uit een rijke geschiedenis en wordt meer geciteerd dan enig ander tijdschrift," verklaarde Vikram Savkar, Senior Vice President & General Manager, Medicine Segment, Health Learning, Research & Practice bij Wolters Kluwer. "Door gebruik te maken van de marktleidende zoektechnologie van Ovid naast het wereldwijde verkoop- en marketingbereik van Wolters Kluwer, wordt meer toegang tot tijdschriften en archieven van de NEJM Group over de hele wereld mogelijk gemaakt. Door de NEJM Group en Wolters Kluwer samen te brengen ontstaat een wereldwijde onderzoeksgrootmacht voor clinici die antwoorden zoeken op zorgvragen en voor onderzoekers die de volgende grote ontdekking nastreven."

Het partnerschap bouwt voort op een sterke basis die is versterkt door jarenlange samenwerking en een gedeelde visie voor de toekomst van de gezondheidszorg. Zowel de NEJM Group als Wolters Kluwer hanteren de hoogste normen voor curatie en collegiale toetsing, en beide ondersteunen een betere toegang tot gegevens en onderzoek wereldwijd. De content van de NEJM Group over zaken die van belang zijn voor de volksgezondheid, zoals Covid-19, zal gratis beschikbaar blijven.

Publicaties van de NEJM Group die via Wolters Kluwer onder instellingen zullen worden verspreid, zijn onder andere:

Het New England Journal of Medicine , erkend als 's werelds toonaangevende medische tijdschrift, levert hoogstaand, collegiaal getoetst onderzoek en interactieve klinische inhoud aan artsen, docenten, onderzoekers en de wereldwijde medische gemeenschap.

, erkend als 's werelds toonaangevende medische tijdschrift, levert hoogstaand, collegiaal getoetst onderzoek en interactieve klinische inhoud aan artsen, docenten, onderzoekers en de wereldwijde medische gemeenschap. NEJM Evidence , dat vernieuwend origineel onderzoek en frisse, gedurfde ideeën presenteert bij het ontwerp van klinische proeven en klinische besluitvorming.

, dat vernieuwend origineel onderzoek en frisse, gedurfde ideeën presenteert bij het ontwerp van klinische proeven en klinische besluitvorming. NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery , een peer-reviewed tijdschrift dat zich richt op de nieuwste innovaties, grote ideeën en praktische oplossingen voor de transformatie van de zorgverlening.

, een peer-reviewed tijdschrift dat zich richt op de nieuwste innovaties, grote ideeën en praktische oplossingen voor de transformatie van de zorgverlening. NEJM Journal Watch, dat clinici helpt medische ontwikkelingen efficiënt te begrijpen om de patiëntenzorg te verbeteren en professionele ontwikkeling te bevorderen.

Als gevolg van deze distributieovereenkomst zal Wolters Kluwer Health Learning, Research & Practice de digitale abonnementsopbrengsten en gerelateerde kosten van de NEJM Group voor haar rekening nemen. De overeenkomst heeft een positieve, maar immateriële impact op de geconsolideerde resultaten van de Wolters Kluwer-groep.

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) is een wereldleider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor clinici, verpleegkundigen, accountants, advocaten en de sectoren belastingen, financiën, audit, risico, compliance en regelgeving. We helpen onze klanten elke dag cruciale beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met geavanceerde technologie en services.

Wolters Kluwer rapporteerde voor 2021 een jaaromzet van € 4,8 miljard. De groep bedient klanten in meer dan 180 landen, heeft vestigingen in meer dan 40 landen en heeft wereldwijd ongeveer 20.000 mensen in dienst. Het bedrijf is gevestigd in Alphen aan den Rijn, Nederland.

Wolters Kluwer Health biedt vertrouwde klinische technologie en op bewijsmateriaal gebaseerde oplossingen die clinici, patiënten, onderzoekers en studenten betrekken bij effectieve besluitvorming en resultaten in de gezondheidszorg. We ondersteunen klinische effectiviteit, leren en onderzoek, klinisch toezicht en naleving, evenals data-oplossingen. Ga voor meer informatie over onze oplossingen naar https://www.wolterskluwer.com/en/health en volg ons op LinkedIn en Twitter @WKHealth.

Ga voor meer informatie naar www.wolterskluwer.com, volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.