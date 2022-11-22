teamLab Planets TOKYO：海外購票量比2019年同月（新冠疫情前）增加136%，每三名遊客中有一名來自海外

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--teamLab Planets是讓人們可以徜徉於水中的博物館，也是讓人們可以與花朵融為一體的花園。這座體驗式博物館自2018年7月開放以來，已累計接待超過300萬名遊客。

[疫情期間開設的幾個新區域]

儘管受到2020年新冠疫情的影響，teamLab Planets博物館還是開設了多個新區域，包括花園區的兩個大型藝術作品，以及附近一家源自京都的素食拉麵餐廳。CNN等知名媒體均對此進行了報導。

CNN

https://edition.cnn.com/style/article/teamlab-orchid-garden-tokyo/

https://edition.cnn.com/style/article/teamlab-orchid-garden-tokyo/ TIME OUT

https://www.timeout.com/tokyo/news/teamlab-planets-tokyo-is-getting-two-new-installations-and-they-are-stunning-062921

[受益於赴日個人旅遊禁令的解除和新區域的開設，外國遊客數量增加]

2022年10月11日，日本政府大幅放寬新冠疫情下的入境措施，解除赴日個人旅遊禁令，恢復簽證豁免，並且取消對每日入境人數的限制。受此影響，赴日旅遊已經在大約兩年半的時間裡首次恢復正常。

自10月11日取消赴日個人旅遊禁令約一個月以來，海外遊客的購票量比2019年同月（新冠疫情之前）增加了136%，每三名遊客中，就有一名來自海外。(*1)

超過一半的海外遊客在訪問日本之前購買了門票，這表示博物館是人們到訪東京的目的之一。(*2)

遊客問卷中有許多海外遊客給予正面評價，如「自展區擴大後，我一直想去博物館參觀」。

(*1) 根據teamLab Planets官網的購票資料：調查時段：2022年10月11日（週二）至11月6日（週日），以及2019年10月11日（週五）至11月6日（週三）

(*2)根據teamLab Planets官網的購票資料：調查時段：2022年10月11日（週二）至11月6日（週日）

[旅遊雜誌的高度讚譽]

近年來，該博物館得到多個著名出版物的報導，如全球知名的旅遊指南《孤獨星球》(Lonely Planet)將其評為「連東京人都要排隊參觀的東京7大最佳博物館」之一，Condé Nast Traveler將參觀teamLab Planets列為「在東京最值得做的26件事」之一。

我們期待迎接在東京觀光的遊客來體驗開設了新藝術作品空間的博物館。

博物館將繼續為來自世界各地的人提供以teamLab Planets概念為基礎的體驗，即「與他人一起沉浸其中，和世界融為一體」。

花園區

花園區於2021年7月揭幕，包含兩件大型藝術品：一個擁有超過1.3萬株活蘭花的花園和一個超現實的藝術空間，其中卵形體散落在覆蓋著真實苔蘚的地板上。這些新的藝術空間只能在這裡體驗，透過數位科技探索人與自然和世界的關係。經由在空間中融入自然光，作品揭示了白天和日落後不同的景象。

漂浮的花園：花朵與我同根同源，花園與我合為一體

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

苔蘚庭園中呼應的小宇宙群——固化光色，日出與日落

藝術作品： https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

食物和藝術：在藝術空間中享受素食拉麵

Vegan Ramen UZU Tokyo是源自京都的素食拉麵餐廳，於2021年10月開業，與teamLab Planets在同一場所。食客可以在teamLab的「虛像反轉無分別」(Reversible Rotation - Non-Objective Space)藝術空間或者餐廳外的「天空與火焰的長桌」(Table of Sky and Fire)和「一線相連的長椅」(One Stroke Bench)享用拉麵。Vegan Ramen UZU Tokyo還供應東京特有的純素霜淇淋和各種茶品。無需進入teamLab Planets就可造訪這家餐廳。

Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

所有人都可以體驗的公共藝術

「從空中噴湧而出的焰粒子世界」(Universe of Fire Particles Falling from the Sky)是一件描繪火焰的公共藝術作品，從2021年4月開始展出。火焰是由燃燒產生的光熱現象，被表現為與燃燒氣體的流動有關的線條的集合。該作品在戶外展出，遊客無論是否進入博物館都可以觀看。

從空中噴湧而出的焰粒子世界

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/universe_fireparticles_falling/

[ teamLab Planets TOKYO DMM]

teamLab Planets是讓你可以在水中徜徉的美術館，也是讓人們能夠與花融為一體的花園，擁有四個巨大的展示空間和兩個花園。

與他人一起將整個身體沉浸於這些巨大的藝術作品中，身體和藝術作品之間的界限便不復存在。自我、他人和世界之間的界限也開始融為一體，我們在自身和世界之間探索無界限的新關係。

參觀者赤腳進入博物館，和其他人一起完全沉浸在藝術作品空間中。

[展覽詳情]

teamLab Planets TOKYO DMM

地點：teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[開放時間]

（2022年11月-2023年1月）

週一至週五10:00 - 20:00

週六、週日及假日9:00 - 21:00

* 2022年12月26日（週一）至12月30日（週五），2023年1月2日（週一）至1月6日（週五）9:00 - 21:00

* 2022年12月31日（週六），2023年1月1日（週日）9:00 - 20:00

* 最晚入場時間為閉館前1小時

閉館：

2022年12月8日（週四），2023年1月11日（週三）

*開放時間可能更改。請查詢官網瞭解最新資訊。

官網： https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/

teamLab Planets精彩影片：https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets將在東京豐洲開放至2023年底。

[門票]

成人：3,200日圓

初中生/高中生：2,000日圓

兒童（4-12歲）：1,000日圓

3歲及以下：免費

身心障礙人士折扣價：1,600日圓

teamLab Planets TOKYO DMM售票處：https://teamlabplanets.dmm.com

[新冠防疫措施]

點選以下連結瞭解teamLab Planets實施感染預防措施的詳情：https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[官方網站/社群媒體]

官網：https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook：https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter：https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[餐飲和購物]

Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab花店及藝術品

*營業時間見官網

*營業日期與teamLab Planets開放日期相同

[新冠病毒防禦措施（餐飲和購物場所適用）]

實施定期清潔和消毒

在每位顧客用餐結束後進行座椅消毒

入場時進行手部消毒

空間人數限制

確保座位之間有足夠的空間

員工佩戴口罩

移除桌面上的物品

量體溫

[新聞資料袋]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

成立於2017年，經營和管理teamLab Planets TOKYO設施。

地址：Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

代表：Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab（創立於2001年）是國際化的藝術團體，以集體創作來探索藝術、科學、科技和自然世界的融匯點。這個跨專業團體由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各種專業人士組成，希望透過藝術來探索自我與世界之間的關係以及新的理念形式。

為了瞭解周圍的世界，人們將世界分割為一個個獨立的實體，這些實體之間有著感知的界限。teamLab則努力突破在我們對世界的感知、對自我與世界之間關係的感知以及對時間連續性的感知中存在的這些界限。世間萬物都存在於漫長、易逝但卻奇蹟般無界延續中。

teamLab展覽已在全球多個城市舉辦，包括紐約、倫敦、巴黎、新加坡、矽谷、北京和墨爾本等等。teamLab博物館和大型永久性展覽包括teamLab無界(teamLab Borderless)、東京teamLab Planets、上海teamLab無界及澳門teamLab超自然空間。此外，更多的展覽將在阿布達比、北京、漢堡、吉達和烏德勒支等城市開幕。

teamLab的作品被永久收藏於洛杉磯現代藝術博物館、新南威爾斯州美術館（雪梨）、南澳美術館（阿德萊德）、舊金山亞洲藝術博物館（舊金山）、亞洲協會博物館（紐約）、Borusan現代藝術收藏館（伊斯坦堡）、維多利亞國立美術館（墨爾本）、以及Amos Rex藝術博物館（赫爾辛基）等地。

teamLab：https://www.teamlab.art/

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