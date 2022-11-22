teamLab Planets TOKYO：海外购票量与2019年同月（新冠疫情前）相比上涨136%，每三名游客中有一名来自海外

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--teamLab Planets是一个让人们可以徜徉于水中的博物馆，也是一个让人们可以与花朵融为一体的花园。这座体验式博物馆自2018年7月开放以来，已累计接待超过300万名游客。

[疫情期间开设的几个新区域]

尽管受2020年新冠疫情的影响，teamLab Planets博物馆还是开设了多个新区域，包括花园区的两个大型艺术作品，以及附近一家源自京都的素食拉面餐厅。CNN等知名媒体均对此进行了报道。

CNN

https://edition.cnn.com/style/article/teamlab-orchid-garden-tokyo/

https://edition.cnn.com/style/article/teamlab-orchid-garden-tokyo/ TIME OUT

https://www.timeout.com/tokyo/news/teamlab-planets-tokyo-is-getting-two-new-installations-and-they-are-stunning-062921

[得益于赴日个人旅游禁令的解除和新区域的开设，外国游客数量出现上涨]

2022年10月11日，日本政府大幅放宽新冠疫情下的入境措施。赴日个人旅游禁令被解除，签证豁免恢复，对每日入境人数的限制也已取消。受此影响，赴日旅游已经在大约两年半的时间里首次恢复正常。

自10月11日取消赴日个人旅游禁令约一个月以来，海外游客的购票量比2019年同月（新冠疫情之前）增加了136%，每三名游客中，就有一名来自海外。(*1)

超过一半的海外游客在访问日本之前购买了门票，这表明博物馆是人们到访东京的目的之一。(*2)

游客问卷中有许多海外游客给出积极评价，如“自展区扩大后，我一直想去博物馆参观。”

(*1) 分析源自teamLab Planets官网的购票数据：调查时段：2022年10月11日（周二）至11月6日（周日）以及2019年10月11日（周五）至11月6日（周三）

(*2) 分析源自teamLab Planets官网的购票数据：调查时段：2022年10月11日（周二）至11月6日（周日）

[旅游杂志的高度赞誉]

近年来，该博物馆得到了多个著名出版物的报道，如全球知名的旅游指南《孤独星球》(Lonely Planet)将其评为“连东京人都要排队参观的东京7大最佳博物馆”之一，Condé Nast Traveler将参观teamLab Planets列为“东京26件最值得做的事”之一。

我们期待迎接在东京观光的游客来体验开设了新艺术作品空间的博物馆。

博物馆将继续为来自世界各地的人们提供基于teamLab Planets概念的体验，即“与他人一起沉浸其中，和世界融为一体”。

花园区

花园区于2021年7月揭幕，包含两件大型艺术品：一个拥有超过1.3万株活兰花的花园和一个超现实的艺术空间，其中卵形体散落在覆盖着真实苔藓的地板上。这些新的艺术空间只能在这里体验，通过数字技术探索人与自然和世界的关系。通过在空间中融入自然光，作品揭示了白天和日落后不同的景象。

漂浮的花园：花朵与我同根同源，花园与我合为一体

艺术作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

苔藓庭园中呼应的小宇宙群——固化光色，日出与日落

艺术作品： https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

食物和艺术：在艺术空间中享受素食拉面

Vegan Ramen UZU Tokyo是一家源自京都的素食拉面餐厅，于2021年10月开业，与teamLab Planets在同一场所。食客可以在teamLab的虚像反转无分别(Reversible Rotation - Non-Objective Space)艺术空间或者餐厅外的天空与火焰的长桌(Table of Sky and Fire)和一线相连的长椅(One Stroke Bench)享用拉面。Vegan Ramen UZU Tokyo还供应东京特有的纯素冰淇淋和各种茶品。无需进入teamLab Planets就可参观这家餐厅。

Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

所有人都可以体验的公共艺术

从空中喷涌而出的焰粒子世界(Universe of Fire Particles Falling from the Sky)是一件描绘火焰的公共艺术作品，从2021年4月开始展出。火焰是一种由燃烧产生的光热现象，被表现为与燃烧气体的流动有关的线条的集合。该作品在户外展出，游客无论是否进入博物馆都可以观看。

从空中喷涌而出的焰粒子世界

艺术作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/universe_fireparticles_falling/

[ teamLab Planets TOKYO DMM]

teamLab Planets是一个让你可以在水中徜徉的美术馆，也是一个让人们能够与花融为一体的花园，拥有四个巨大的展示空间和两个花园。

通过与他人一同将整个身体沉浸于这些巨大的艺术作品中，身体和艺术作品之间的界限便不复存在。自我、他人和世界之间的界限也开始融为一体，我们在自身和世界之间探索一种无界限的新关系。

参观者赤脚进入博物馆，和其他人一起完全沉浸在艺术作品空间中。

[展览详情]

teamLab Planets TOKYO DMM

地点：teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[开放时间]

（2022年11月-2023年1月）

周一至周五10:00 - 20:00

周六、周日及节假日9:00 - 21:00

* 2022年12月26日（周一）至12月30日（周五），2023年1月2日（周一）至1月6日（周五）9:00 - 21:00

* 2022年12月31日（周六），2023年1月1日（周日）9:00 - 20:00

* 最晚入场时间为闭馆前1小时

闭馆：

2022年12月8日（周四），2023年1月11日（周三）

*开放时间可能变化。请查询官网了解最新信息。

官网： https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/

teamLab Planets精彩视频：https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets将在东京丰洲开放至2023年底。

[门票]

成人：3,200日元

初中生/高中生：2,000日元

儿童（4-12岁）：1,000日元

3岁及以下：免费

失能人士折扣价：1,600日元

teamLab Planets TOKYO DMM售票处：https://teamlabplanets.dmm.com

[新冠防疫措施]

点击以下链接了解teamLab Planets实施感染预防措施的详情：https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[官方网站/社交媒体]

官网：https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook：https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter：https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[餐饮和购物]

Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab花店及艺术品

*营业时间见官网

*营业日期与teamLab Planets开放日期相同

[新冠病毒防御措施（餐饮和购物场所适用）]

实施定期清洁和消毒

在每位顾客用餐结束后进行座椅消毒

入场时进行手部消毒

空间人数限制

确保座位之间有足够的空间

员工佩戴口罩

移除桌面上的物品

体温测量

[新闻资料袋]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

成立于2017年，运营和管理teamLab Planets TOKYO设施。

地址：Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

代表：Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab（创立于2001年）是一个国际化的艺术团体，通过集体创作来探索艺术、科学、技术和自然世界的融汇点。这个跨学科团体由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等各种专业人士组成，希望通过艺术来探索自我与世界之间的关系以及新的理念形式。

为了了解周围的世界，人们将世界分割为一个个独立的实体，这些实体之间有着感知的界限。teamLab则努力突破在我们对世界的感知、对自我与世界之间关系的感知以及对时间连续性的感知中存在的这些界限。世间万物都存在于漫长、易逝但却奇迹般无界延续中。

teamLab展览已在全球多个城市举办，包括纽约、伦敦、巴黎、新加坡、硅谷、北京和墨尔本等等。teamLab博物馆和大型永久性展览包括teamLab无界(teamLab Borderless)、东京teamLab Planets、上海teamLab无界及澳门teamLab超自然空间。此外，更多的展览将在阿布扎比、北京、汉堡、吉达和乌得勒支等城市开幕。

teamLab的作品被永久收藏于洛杉矶现代艺术博物馆、新南威尔士州美术馆（悉尼）、南澳大利亚美术馆（阿德莱德）、旧金山亚洲艺术博物馆（旧金山）、亚洲协会博物馆（纽约）、Borusan现代艺术收藏馆（伊斯坦布尔）、维多利亚国立美术馆（墨尔本）、以及Amos Rex艺术博物馆（赫尔辛基）等地。

teamLab：https://www.teamlab.art/

Instagram：https://instagram.com/teamlab/

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Twitter：https://twitter.com/teamLab_net

YouTube：https://www.youtube.com/c/teamLabART

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