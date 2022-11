teamLab Planets TÓQUIO: Ingressos comprados no exterior aumentaram 136% em comparação ao mesmo mês de 2019 (antes da pandemia de COVID-19), com um em cada três visitantes vindo do exterior

teamLab, Universe of Fire Particles Falling from the Sky © teamLab

teamLab, Moss Garden of Resonating Microcosms - Solidified Light Color, Sunrise and Sunset © teamLab

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--O teamLab Planets é um museu onde os visitantes caminham pela água e um jardim onde as pessoas se unem às flores. O museu experimental recebeu um total acumulado de mais de 3 milhões de visitantes desde sua inauguração em julho de 2018.

[Diversas novas áreas introduzidas durante a pandemia]

Apesar do impacto da pandemia de coronavírus em 2020, várias novas áreas foram abertas no museu, conforme destaque na mídia notável, como a CNN durante a pandemia, incluindo duas obras de arte em grande escala na Garden Area e um restaurante vegano de ramen originário de Kyoto.

CNN

https://edition.cnn.com/style/article/teamlab-orchid-garden-tokyo/

TIME OUT

https://www.timeout.com/tokyo/news/teamlab-planets-tokyo-is-getting-two-new-installations-and-they-are-stunning-062921

[Aumento do número de visitantes estrangeiros devido ao levantamento da proibição de viagens individuais ao Japão e à expansão de novas áreas]

Em 11 de outubro de 2022, o governo japonês facilitou significativamente as medidas de fronteira da COVID-19. A proibição de viagens individuais ao Japão foi suspensa, as isenções de visto voltaram e o limite diário do número de pessoas que entram no Japão foi removido. Em resposta, o turismo no Japão foi retomado adequadamente pela primeira vez em cerca de dois anos e meio.

Cerca de um mês desde o levantamento da proibição de viagens individuais ao Japão em 11 de outubro, os ingressos comprados por visitantes do exterior aumentaram 136% em comparação ao mesmo mês de 2019 (antes da COVID-19), com um em cada três visitantes vindo do exterior. (*1)

Mais da metade dos visitantes do exterior comprou seus ingressos antes de visitar o Japão, e uma tendência foi percebida em que o museu é uma das finalidades para as pessoas visitarem Tóquio. (*2)

No questionário do visitante, houve comentários positivos de visitantes do exterior, como "estou querendo ir ao museu desde a reforma".

(*1) Segundo os dados de compra de ingressos do site oficial do teamLab Planets: período da pesquisa - 11 de outubro (terça) a 6 de novembro (domingo) de 2022 e 11 de outubro (sexta) a 6 de novembro (quarta) de 2019

(*2) Segundo os dados de compra de ingressos do site oficial do teamLab Planets: período da pesquisa - 11 de outubro (terça) e 6 de novembro (domingo) de 2022

[Grandes elogios de revistas de viagens]

Nos últimos anos, o museu foi destaque em notáveis publicações, como o Lonely Planet, um guia de viagem mundialmente famoso, que o apresentou como um dos "7 melhores museus de Tóquio que até os moradores de Tóquio fazem fila", bem como em "As 26 melhores coisas para fazer em Tóquio" da Condé Nast Traveler.

Os 7 melhores museus em Tóquio: (Lonely Planet)

https://www.lonelyplanet.com/amp/articles/best-museums-in-tokyo

As 26 melhores coisas para fazer em Tóquio: (Condé Nast Traveler)

https://www.cntraveler.com/gallery/best-things-to-do-in-tokyo

Estamos ansiosos para dar as boas vindas aos visitantes que visitam Tóquio para conhecer o museu, que evoluiu através de novos espaços artísticos.

O museu continuará proporcionando às pessoas de todo o mundo uma experiência com base no conceito do teamLab Planets, "Mergulhe seu corpo e, com os outros, torne-se um com o mundo".

Garden Area

A Garden Area foi inaugurada em julho de 2021 com duas obras de arte em grande escala, incluindo um jardim com mais de 13.000 orquídeas vivas e um espaço de arte surreal com ovoides espalhados por um piso coberto de musgo real. Estes novos espaços de arte só podem ser experimentados aqui e exploram a relação das pessoas com a natureza e o mundo através da tecnologia digital. Ao incorporar luz natural no espaço, as obras revelam diferentes aspectos durante o dia e após o pôr do sol.

Jardim flutuante de flores; Flores e eu somos da mesma raiz, o jardim e eu somos um

Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

Jardim de musgo de microcosmos ressonantes - cor de luz solidificada, nascer e pôr do sol

Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

Espaços de alimentação e arte: Desfrute do ramen vegano em um espaço de arte

Vegan Ramen UZU Tóquio, um restaurante vegano de ramen originário de Kyoto, abriu em outubro de 2021 nas mesmas instalações do teamLab Planets. Os clientes podem desfrutar do ramen no espaço de arte Rotação Reversível - Espaço Não Objetivo do teamLab, bem como a 'Table of Sky and Fire' e 'One Stroke Bench' fora do restaurante. O Vegan Ramen UZU Tóquio também tem sorvete vegano e vários chás que apenas estão disponíveis em Tóquio. O restaurante pode ser visitado sem entrada no teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tóquio: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

Arte pública que pode ser experimentada por todos

Universo de Partículas de Fogo Caindo do Céu é uma obra de arte pública que retrata chamas, em exibição desde abril de 2021. As chamas, que são um fenômeno de luz e calor gerado pela combustão, são expressas como uma coleção de linhas desenhadas em relação ao fluxo de gás em combustão. A obra é exposta ao ar livre e pode ser vista por qualquer pessoa, independentemente de entrar ou não no museu.

Universo de Partículas de Fogo Caindo do Céu

Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/universe_fireparticles_falling/

[ teamLab Planets TÓQUIO DMM ]

O teamLab Planets é um museu onde você caminha pela água e um jardim onde você se torna um com as flores. Existem quatro enormes espaços de exposição e dois jardins.

Ao imergir todo o seu corpo com outras pessoas nestas obras de arte maciças, a fronteira entre o corpo e a obra de arte se dissolve. O eu, os outros e o mundo se tornam contínuos e exploramos uma nova relação sem fronteiras entre nós e o mundo.

Entre descalço, mergulhe seu corpo com os outros nos espaços de arte e se torne um com o mundo.

[Detalhes da exposição]

teamLab Planets TÓQUIO DMM

Localização: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tóquio

[Horários de abertura]

(Novembro a janeiro)

De segunda a sexta das 10:00 às 20:00 h

Sábados, domingos e feriados das 9:00 às 21:00 h

* De 26 de dezembro (segunda) a 30 de dezembro (sexta), de 2 de janeiro (segunda) a 6 de janeiro (sexta) das 9:00 às 21:00 h

* 31 de dezembro (sábado), 1º de janeiro (domingo) das 9:00 às 20:00 h

* A última entrada é 1 hora antes do fechamento

Fechado:

8 de dezembro (quinta), 11 de janeiro (quarta)

* Os horários de abertura estão sujeitos a alterações. Verifique o site oficial quanto às atualizações mais recentes.

Site oficial: https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/

Vídeo de destaque do teamLab Planets: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

* O teamLab Planets estará aberto em Toyosu, Tóquio, até o fim de 2023.

[Entradas]

Adultos: 3.200 ienes

Alunos do ensino fundamental e médio: 2.000 ienes

Crianças (de 4 a 12 anos): 1.000 ienes

Com 3 anos e abaixo: Gratuito

Desconto por invalidez: 1.600 ienes

Loja de ingressos DMM do teamLab Planets TÓQUIO: https://teamlabplanets.dmm.com

[Medidas para evitar a propagação da COVID-19]

Verifique o link abaixo para obter detalhes sobre as medidas de prevenção de infecções implementadas no teamLab Planets:

https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[HP oficial / mídia social]

Site oficial: https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[Espaços de alimentação e lojas]

Vegan Ramen UZU Tóquio: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

Floricultura e arte do teamLab

* Verifique o site oficial para saber o horário de abertura

* Fechado nos mesmos dias que o teamLab Planets

[Novas medidas quanto ao coronavírus (aplicáveis aos espaços de alimentação e lojas)]

Implementação de limpeza e desinfecção regulares

Desinfecção de assentos após cada cliente

Desinfecção das mãos na entrada

Restrições ao número de pessoas no espaço

Garantia de espaço suficiente entre os assentos

Funcionários usam máscaras

Remoção de itens de mesa

Medição da temperatura

[Kit de imprensa]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

Fundada em 2017, opera e administra as instalações do teamLab Planets TÓQUIO.

Local: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tóquio

Representante: Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (fundada em 2001) é um coletivo de arte internacional. Sua prática colaborativa busca navegar na confluência da arte, ciência, tecnologia e o mundo natural. Através da arte, o grupo interdisciplinar de especialistas, incluindo artistas, programadores, engenheiros, animadores CG, matemáticos e arquitetos, pretende explorar a relação entre o eu e o mundo e novas formas de percepção.

Para entender o mundo ao seu redor, as pessoas o separam em entidades independentes com limites percebidos entre elas. O teamLab busca transcender estes limites em nossas percepções do mundo, da relação entre o eu e o mundo e da continuidade do tempo. Tudo existe em uma continuidade longa, frágil, mas milagrosa, sem fronteiras.

As exposições do teamLab foram realizadas em cidades de todo o mundo, incluindo Nova York, Londres, Paris, Singapura, Vale do Silício, Pequim e Melbourne, entre outras. Os museus teamLab e exposições permanentes de grande escala incluem teamLab Borderless e teamLab Planets em Tóquio, teamLab Borderless Xangai e teamLab SuperNature Macau, com mais por inaugurar em cidades como Abu Dhabi, Pequim, Hamburgo, Jeddah e Utrecht.

As obras do teamLab estão na coleção permanente do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles; Galeria de Arte de Nova Gales do Sul, Sydney; Galeria de Arte da Austrália Meridional, Adelaide; Museu de Arte Asiática, San Francisco; Museu da Sociedade Asiática, Nova York; Coleção de Arte Contemporânea Borusan, Istambul; Galeria Nacional de Victoria, Melbourne; e Amos Rex, Helsinki.

teamLab: https://www.teamlab.art/

Instagram: https://instagram.com/teamlab/

Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter: https://twitter.com/teamLab_net

YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

