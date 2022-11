teamLab Planets TOKYO: tickets gekocht vanuit het buitenland zijn met 136% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019 (vóór de COVID-19-pandemie), waarbij een op de drie bezoekers uit het buitenland komt

teamLab, Universe of Fire Particles Falling from the Sky © teamLab

teamLab, Moss Garden of Resonating Microcosms - Solidified Light Color, Sunrise and Sunset © teamLab

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets is een museum waar bezoekers door water lopen, en een tuin waar mensen één worden met de bloemen. Het experientiële museum heeft sinds de opening in juli 2018 in totaal meer dan 3 miljoen bezoekers verwelkomd.

[Verschillende nieuwe gebieden geïntroduceerd tijdens de pandemie]

Ondanks de impact van de coronaviruspandemie in 2020, zijn er tijdens de pandemie verschillende nieuwe ruimtes geopend in het museum zoals vermeld op bekende media zoals CNN, waaronder twee grootschalige kunstwerken in het tuingebied, en een aangrenzend 'vegan ramen'-restaurant afkomstig uit Kyoto.

CNN

https://edition.cnn.com/style/article/teamlab-orchid-garden-tokyo/

https://edition.cnn.com/style/article/teamlab-orchid-garden-tokyo/ TIME OUT

https://www.timeout.com/tokyo/news/teamlab-planets-tokyo-is-getting-two-new-installations-and-they-are-stunning-062921

[Toename buitenlandse bezoekers door opheffing van het verbod op individuele reizen naar Japan en uitbreiding van nieuwe gebieden]

Op 11 oktober 2022 heeft de Japanse regering de COVID-19-grensmaatregelen aanzienlijk versoepeld. Het verbod op individuele reizen naar Japan is opgeheven, visumvrijstellingen zijn teruggekeerd en de dagelijkse limiet voor het aantal mensen dat Japan binnenkomt is opgeheven. Als reactie daarop is het toerisme naar Japan voor het eerst in ongeveer tweeënhalf jaar weer goed hervat.

Ongeveer een maand sinds de opheffing van het verbod op individuele reizen naar Japan op 11 oktober, zijn door bezoekers uit het buitenland gekochte tickets met 136% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019 (vóór COVID-19), waarbij een op de drie bezoekers uit het buitenland komt. (*1)

Meer dan de helft van de bezoekers uit het buitenland kochten hun kaartjes voordat ze Japan bezochten, en er is een trend waargenomen waarbij het museum een van de redenen is voor mensen om Tokyo te bezoeken. (*2)

In de bezoekersenquête kwamen positieve reacties van bezoekers uit het buitenland, zoals "Ik wil al sinds de vernieuwing naar het museum."

(*1) Volgens gegevens over ticketaankoop van de officiële website van teamLab Planets: onderzoeksperiode - 11 oktober (di) t/m 6 november (zo) 2022 en 11 oktober (vr) t/m 6 november (wo) 2019

(*2) Volgens gegevens over ticketaankoop van de officiële website van teamLab Planets: onderzoeksperiode - 11 oktober (di) en 6 november (zo) 2022

[Hoge lof van reismagazines]

In de afgelopen jaren was het museum te zien in opmerkelijke publicaties zoals Lonely Planet, een wereldberoemde reisgids, die het introduceerde als een van 'De 7 beste musea in Tokyo waar zelfs inwoners van Tokyo voor in de rij staan', evenals in 'The 26 Best Things to Do in Tokyo' van Condé Nast Traveler.

The 7 best museums in Tokyo: (Lonely Planet)

https://www.lonelyplanet.com/amp/articles/best-museums-in-tokyo

https://www.lonelyplanet.com/amp/articles/best-museums-in-tokyo The 26 Best Things to Do in Tokyo: (Condé Nast Traveler)

https://www.cntraveler.com/gallery/best-things-to-do-in-tokyo

We kijken ernaar uit om bezoekers die naar Tokyo komen voor bezienswaardigheden te verwelkomen om het museum te ervaren, dat is geëvolueerd door nieuwe kunstwerken.

Het museum zal mensen van over de hele wereld een ervaring blijven bieden op basis van het concept van teamLab Planets, 'Immerse your Body, and with Others, Become One with the World' ('Dompel je lichaam onder, en word samen met anderen één met de wereld').

Tuingebied

Het tuingebied werd onthuld in juli 2021 met twee grootschalige kunstwerken, waaronder een tuin met meer dan 13.000 levende orchideeën en een surrealistische kunstruimte met eierkolen verspreid over een vloer bedekt met echt mos. Deze nieuwe kunstruimtes kunnen alleen hier worden ervaren en verkennen de relatie van mensen met de natuur en de wereld door middel van digitale technologie. Door natuurlijk licht in de ruimte op te nemen, onthullen de werken verschillende aspecten gedurende de dag en na zonsondergang.

Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

Moss Garden of Resonating Microcosms - Solidified Light Color, Sunrise and Sunset

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

Eten en kunst: geniet van 'vegan ramen' in een kunstruimte

Vegan Ramen UZU Tokyo, een 'vegan ramen'-restaurant afkomstig uit Kyoto, opende in oktober 2021 op hetzelfde terrein als teamLab Planets. Dineerders kunnen genieten van ramen noodles in de Reversible Rotation - Non-Objective Space-kunstwerkruimte van teamLab, evenals aan de Table of Sky and Fire en One Stroke Bench buiten het restaurant. Vegan Ramen UZU Tokyo heeft ook vegan ijs en verschillende theesoorten die alleen in Tokyo verkrijgbaar zijn. Het restaurant is te bezoeken zonder toegang tot teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

Openbare kunst die iedereen kan ervaren

Universe of Fire Particles Falling from the Sky is een openbaar kunstwerk dat vlammen uitbeeldt en te zien is sinds april 2021. Vlammen, een fenomeen van licht en warmte die worden gegenereerd door verbranding, worden uitgedrukt als een verzameling lijnen die zijn getekend in relatie tot de stroom verbrandingsgas. Het werk wordt buiten tentoongesteld en kan door iedereen worden bekeken, ongeacht of ze het museum binnenkomen of niet.

Universe of Fire Particles Falling from the Sky

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/universe_fireparticles_falling/

[ teamLab Planets TOKYO DMM ]

teamLab Planets is een museum waar bezoekers door water lopen, en een tuin waar mensen één worden met de bloemen. Er zijn vier enorme expositieruimtes en twee tuinen.

Door je hele lichaam met andere mensen onder te dompelen in deze massieve kunstwerken, lost de grens tussen het lichaam en het kunstwerk op. Het zelf, anderen en de wereld worden continu en we verkennen een nieuwe relatie zonder grenzen tussen onszelf en de wereld.

Betreed op blote voeten, dompel je lichaam onder met anderen in de kunstruimtes en word één met de wereld.

[Expositiegegevens]

teamLab Planets TOKYO DMM

Locatie: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[Openingstijden]

(november - januari)

Ma - Vr 10:00 - 20:00 uur

Zaterdag, zondag en feestdagen 9:00 - 21:00 uur

* 26 december (ma) - 30 december (vr), 2 januari (ma) - 6 januari (vr) 9:00 - 21:00 uur

* 31 december (za), 1 januari (zo) 9:00 - 20:00 uur

* Laatste toegang is 1 uur voor sluitingstijd

Gesloten:

8 december (do), 11 januari (wo)

*Openingstijden zijn onder voorbehoud. Kijk op de officiële website voor de laatste updates.

Officiële website: https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/

Video met hoogtepunten van teamLab Planets: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets is tot eind 2023 geopend in Toyosu, Tokyo.

[Kaartjes]

Volwassenen: 3.200 yen

Lagere en middelbare scholieren: 2.000 JPY

Kinderen (4 tot 12 jaar): 1.000 JPY

3 jaar en jonger: gratis

Invaliditeitskorting: 1.600 JPY

teamLab Planets TOKYO DMM Ticket Store: https://teamlabplanets.dmm.com

[Maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen]

Bekijk de onderstaande link voor meer informatie over de infectiepreventiemaatregelen die zijn geïmplementeerd bij teamLab Planets:

https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Officiële HP/sociale media]

Officiële website: https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[Food & Shop]

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab Flower Shop & Art

*Bekijk de officiële website voor openingstijden

*Gesloten op dezelfde dagen als teamLab Planets

[Nieuwe coronavirusmaatregelen (van toepassing op Food & Shop)]

Implementatie van regelmatige reiniging en desinfectie

Stoeldesinfectie na elke klant

Handdesinfectie bij binnenkomst

Beperkingen op het aantal mensen in de ruimte

Zorgen voor voldoende ruimte tussen de stoelen

Werknemers dragen maskers

Verwijdering van tafelbladitems

Temperatuurmeting

[Persmap]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

Opgericht in 2017. Exploiteert en beheert de faciliteiten van teamLab Planets TOKYO.

Locatie: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Vertegenwoordiger: Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (f. 2001) is een internationaal kunstcollectief. Hun gezamenlijke praktijk probeert om te gaan met de samenvloeiing van kunst, wetenschap, technologie en de natuurlijke wereld. Door middel van kunst wil de interdisciplinaire groep van specialisten, waaronder kunstenaars, programmeurs, ingenieurs, CG-animators, wiskundigen en architecten, de relatie tussen het zelf en de wereld en nieuwe vormen van perceptie onderzoeken.

Om de wereld om hen heen te begrijpen, scheiden mensen deze in onafhankelijke entiteiten met waargenomen grenzen tussen hen. teamLab probeert deze grenzen te overstijgen in onze perceptie van de wereld, van de relatie tussen het zelf en de wereld, en van de continuïteit van de tijd. Alles bestaat in een lange, fragiele maar wonderbaarlijke, grenzeloze continuïteit.

teamLab-tentoonstellingen zijn gehouden in steden over de hele wereld, waaronder New York, Londen, Parijs, Singapore, Silicon Valley, Beijing en Melbourne. teamLab-musea en grootschalige permanente tentoonstellingen zijn onder meer teamLab Borderless en teamLab Planets in Tokyo, teamLab Borderless Shanghai en teamLab SuperNature Macao, met meer te openen in steden als Abu Dhabi, Beijing, Hamburg, Jeddah en Utrecht.

De werken van teamLab bevinden zich in de permanente collectie van het Museum of Contemporary Art, Los Angeles; de Art Gallery of New South Wales, Sydney; de Art Gallery of South Australia, Adelaide; het Asian Art Museum, San Francisco; het Asia Society Museum, New York; de Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul; de National Gallery of Victoria, Melbourne; en Amos Rex, Helsinki.

teamLab: https://www.teamlab.art/

Instagram: https://instagram.com/teamlab/

Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter: https://twitter.com/teamLab_net

YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.