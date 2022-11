teamLab Planets TOKYO: le nombre de billets achetés à l'étranger est en hausse de 136% en comparaison avec la même période de 2019 (avant la pandémie de COVID-19) - un visiteur sur trois arrivant de l'étranger

teamLab, Universe of Fire Particles Falling from the Sky © teamLab

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets est un musée dans lequel les visiteurs ont la possibilité de traverser des zones aquatiques, et un jardin de communion avec les fleurs. Ce musée expérimental a accueilli un total cumulé de plus de 3 millions de visiteurs depuis son ouverture en juillet 2018.

[Plusieurs nouveaux espaces ont été inaugurés pendant la pandémie]

En dépit de l'impact de la pandémie de coronavirus en 2020, divers espaces nouveaux ont ouvert au sein du musée. Ceci a été relaté dans les principaux médias, dont CNN, pendant la pandémie, y compris deux œuvres d'art grande échelle dans la zone Jardin, et le restaurant attenant, avec ses spécialités véganes de ramen de Tokyo.

[Augmentation du nombre de visiteurs étrangers en raison de la levée de l'interdiction pesant sur les voyages individuels au Japon et l'élargissement à de nouveaux espaces]

Le 11 octobre 2022, le gouvernement japonais a relâché sensiblement les mesures imposées aux frontières en raison de la pandémie de COVID-19. L'interdiction pesant sur les voyages individuels vers le Japon a été levée, les exemptions de visa sont de retour et la limite quotidienne imposée sur le nombre de personnes entrant au Japon a été supprimée. En réponse, le tourisme vers le Japon a repris normalement pour la première fois en l'espace d'environ deux ans et demi.

Environ un mois après la levée de l'interdiction sur les voyages individuels vers le Japon - le 11 octobre - le nombre de billets achetés par les visiteurs originaires de l'étranger a augmenté de 136% en comparaison avec la même période de 2019 (avant la pandémie de COVID-19) - un visiteur sur trois étant originaire de l'étranger. (*1)

Plus de la moitié des visiteurs étrangers ont acheté leur billet avant de visiter le Japon, et une tendance a été relevée: le musée est l'un des motifs de visite de la ville de Tokyo par les visiteurs. (*2)

Dans le questionnaire destiné aux visiteurs, on note des commentaires positifs de la part des visiteurs étrangers, affirmant notamment que "depuis la rénovation du musée, ils ont très envie de le visiter."

(*1) D'après les données relatives à l'achat de billets sur le site Web officiel de teamLab Planets: la période d'enquête est comprise entre le mardi 11 octobre et le dimanche 6 novembre 2022, et le vendredi 11 octobre et le mercredi 6 novembre 2019

(*2) D'après les données relatives à l'achat de billets sur le site Web officiel de teamLab Planets: la période d'enquête est comprise entre le mardi 11 octobre et le dimanche 6 novembre 2022

[Eloges des magazines de voyage]

Ces dernières années, le musée a fait l'objet d'articles dans de nombreuses publications majeures telles Lonely Planet, le guide de voyage mondialement connu, qui a présenté ce musée comme "un des 7 meilleurs musées de Tokyo pour lequel même les Tokyoïtes acceptent de faire la queue", et comme l'une des "26 meilleures choses à faire à Tokyo" par le Condé Nast Traveler.

Nous sommes impatients d'accueillir des visiteurs dans le cadre de visites touristiques de la ville de Tokyo: ils pourront découvrir le musée qui a évolué grâce à de nouveaux espaces dédiés aux œuvres d'art.

Le musée continuera d'offrir aux personnes du monde entier une expérience basée sur le concept de teamLab Planets - "Immergez votre corps pour communier avec le monde."

Zone Jardin

La zone Jardin a été inaugurée en juillet 2021. Elle comporte deux immenses œuvres d'art, dont un jardin composé de 13 000 orchidées vivantes et un espace artistique surréel constitué d'ovoïdes éparpillés sur un sol couvert de mousse véritable. Ces nouveaux espaces dédiés à l'art ne peuvent faire l'objet d'une expérience qu'ici. Ils explorent la relation entre les personnes et la nature et le monde par le biais de la technologie numérique. Incorporant la lumière naturelle au sein de l'espace, ces travaux révèlent différents aspects selon qu'il s'agisse de la journée ou de la période suivant le coucher du soleil.

Jardin de fleurs flottantes; Les fleurs et moi possédons la même racine, le jardin et moi ne faisons qu'un

Œuvre d'art: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

Jardin de mousse de microcosmes résonnants - couleur claire solidifiée, lever et coucher de soleil

Œuvre d'art: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

Alimentation et art: appréciez le ramen végan dans un espace dédié à l'art

Vegan Ramen UZU Tokyo est un restaurant végan de Kyoto proposant du ramen, ouvert en octobre 2021 dans les mêmes locaux que teamLab Planets. Les convives peuvent déguster un ramen dans l'espace de teamLab dédié à l'art, Espace non-objectif à rotation alternée, ainsi que la Table du ciel et du feu, et le Banc One stroke à l'extérieur du restaurant. Vegan Ramen UZU Tokyo propose également des glaces et plusieurs thés végans, disponibles uniquement à Tokyo. Le restaurant peut être visité sans besoin d'acheter un billet d'entrée à teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

Les œuvres d'art publiques peuvent être admirées par tous

L'univers des particules fines tombant du ciel est une œuvre d'art publique représentant des flammes, exposée depuis avril 2021. Les flammes, un phénomène de lumière et de chaleur généré par la combustion, s'expriment sous la forme d'une collection de lignes dessinées en fonction du flux de la combustion du gaz. Exposée à l'extérieur, cette œuvre peut être admirée par tous, qu'ils soient visiteurs du musée ou non.

L'univers des particules fines tombant du ciel

Œuvre d'art: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/universe_fireparticles_falling/

[teamLab Planets TOKYO DMM]

teamLab Planets est un musée offrant aux visiteurs la possibilité de traverser des espaces aquatiques, et un jardin de communion avec les fleurs. Il existe quatre immenses espaces d'exposition et deux jardins.

En immergeant l'ensemble de votre corps avec d'autres dans ces œuvres d'art imposantes, la frontière entre le corps et l'œuvre d'art se dissout. Le soi, les autres et le monde deviennent un processus continu et nous explorons une nouvelle relation sans frontière entre nous-mêmes et le monde.

Entrez pieds nus, immergez votre corps avec d'autres dans les espaces dédiés à l'art, et communiez avec le monde.

[Détails de l'exposition]

teamLab Planets TOKYO DMM

Lieu: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[Horaires d'ouverture]

(Novembre-janvier)

Du lundi au vendredi de 10:00 à 20:00

Samedi, dimanche et jours fériés de 9:00 à 21:00

* Lundi 26 décembre - vendredi 30 décembre, lundi 2 janvier - vendredi 6 janvier de 9:00 à 21:00

* Samedi 31 décembre, dimanche 1er janvier de 9:00 à 20:00

* Les dernières entrées se font une heure avant la fermeture

Fermé:

Jeudi 8 décembre, mercredi 11 janvier

*Les horaires d'ouverture sont susceptibles de changer. Veuillez consulter les dernières mises à jour sur le site Web officiel du musée.

Site Web officiel du musée: https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/

Vidéo des temps forts de teamLab Planets: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets restera ouvert à Toyosu, Tokyo, jusqu'à la fin de l'année 2023.

[Billets d'entrée]

Adultes: 3 200 JPY

Collégiens et lycéens: 2 000 JPY

Enfants de 4 à 12 ans: 1 000 JPY

Enfants de moins de 3 ans: gratuit

Personnes handicapées: 1 600 JPY

Boutique chargée de la vente des billets teamLab Planets TOKYO DMM: https://teamlabplanets.dmm.com

[Mesures de prévention de la COVID-19]

Veuillez consulter le lien ci-dessous pour des détails relatifs aux mesures de prévention de l'infection appliquées chez teamLab Planets:

https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Boutique d'alimentation]

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

Fleuriste d'art teamLab

*Pour les horaires d'ouverture, veuillez consulter le site Web officiel du musée

*Jours de fermeture identiques à ceux de teamLab Planets

[Nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus (applicables à la boutique d'alimentation)]

Mise en œuvre des procédures de nettoyage et de désinfection

Désinfection des sièges après chaque client

Désinfection des mains à l'entrée

Restrictions relatives au nombre de personnes présentes dans cet espace

Garantie d'un espacement suffisant entre chaque siège

Port du masque par les employés

Retrait des articles de table

Mesure de la température

[PLANETS Co., Ltd.]

Etablie en 2017, la société exploite et gère les installations de teamLab Planets TOKYO.

Lieu: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Représentant: Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (fondée en 2001) est un collectif artistique international, un groupe interdisciplinaire de divers spécialistes, comptant notamment des artistes, programmeurs, ingénieurs, animateurs CG, mathématiciens et architectes, dont la pratique collaborative s’inscrit à la confluence de l’art, de la science, de la technologie, et du monde naturel. teamLab s’attache à explorer la relation entre le soi et le monde, et de nouvelles perceptions à travers l’art.

Afin de comprendre le monde qui les entoure, les gens le séparent en entités indépendantes séparées par des frontières. teamLab tente de transcender ces frontières dans notre perception du monde, de la relation entre le soi et le monde, et de la continuité du temps. Tout existe dans une continuité dépourvue de frontières, longue, fragile et pourtant miraculeuse.

Les travaux de teamLab ont fait l’objet de nombreuses expositions à l’échelle mondiale, notamment à New York, Londres, Paris, Singapour, dans la Silicon Valley, Pékin, et Melbourne. Parmi les musées et expositions permanentes à grande échelle figurent teamLab Borderless et teamLab Planets à Tokyo, teamLab Borderless Shanghai, et teamLab SuperNature Macao, et de nouveaux espaces devraient ouvrir dans des villes telles Abou Dabi, Pékin, Hambourg, Jeddah et Utrecht.

Les œuvres de teamLab figurent dans la collection permanente du Musée d’art contemporain de Los Angeles; la Galerie d’art de Nouvelles Galles du Sud, à Sydney; la Galerie d’art d’Australie du Sud, à Adélaïde; le Musée d’art asiatique de San Francisco; l’Asia Society Museum, à New York; la Collection d’art contemporain Borusan, à Istanbul; la National Gallery of Victoria, à Melbourne; et Amos Rex à Helsinki.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.