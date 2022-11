IMPLANET signe avec Sanyou Medical un contrat de distribution en Chine ainsi qu’un partenariat technologique pour le développement d’une nouvelle gamme de produits

BORDEAUX, France & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME) (Paris:ALIMP), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de distribution de sa gamme JAZZ® en Chine et d’un partenariat technologique avec Sanyou Medical.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Dans le prolongement de l’augmentation de capital que nous avons réalisée avec le soutien de Sanyou Medical, nous sommes fiers de renforcer encore davantage ce partenariat stratégique liant nos deux groupes, cette fois-ci au niveau commercial et technologique. L’accord de distribution que nous avons conclu permettra la commercialisation de l’ensemble de notre gamme JAZZ® en Chine, plus grand marché au niveau mondial, et pour laquelle les dossiers réglementaires sont déjà en cours d’initiation auprès des autorités sanitaires chinoises. Sur le volet technologique, cet accord nous permet de valoriser au mieux nos expertises respectives en développant conjointement une gamme de systèmes de fixation inédite et innovante à destination des marchés occidentaux. Enfin, le rapprochement que nous effectuons aujourd’hui avec l’un des plus importants fabricants de dispositifs médicaux en Chine va nous permettre d’accéder rapidement à des technologies et des savoir-faire de premier plan en matière de chirurgie du rachis. »

Conformément au projet de partenariat communiqué le 29 juin 2022 et faisant suite au succès de la levée de fonds réalisée avec le soutien de Sanyou Medical, la collaboration entre les deux groupes se concrétise avec la signature de deux accords, le premier commercial et le second technologique.

L’accord commercial signé porte sur la distribution de la plateforme JAZZ® d’Implanet par Sanyou Medical en Chine. Il s’agit du premier marché mondial en volume pour les chirurgies du rachis, avec 15 000 chirurgies de scoliose pédiatrique et 750 000 chirurgies de l’adulte pratiquées chaque année1. Implanet entend bénéficier du leadership dont dispose Sanyou Medical sur son marché domestique en tant que deuxième plus important fabricant chinois de dispositifs médicaux à destination de la chirurgie du rachis pour y déployer durablement ses solutions. L’enregistrement auprès des autorités sanitaires chinoises de la gamme propriétaire JAZZ® d’Implanet est par ailleurs en cours.

L’alliance technologique liant Implanet et Sanyou Medical va permettre la synergie des savoir-faire technologiques et de R&D des deux groupes dans le but d’accélérer leur politique d’innovation produits. Ainsi, ce partenariat vise au développement conjoint d’une nouvelle gamme européenne inédite d’un système de fixation hybride, incluant les toutes dernières avancées et innovations en matière de chirurgie du rachis (système de traitement de la déformation, gamme mini-invasive, robotique, intelligence artificielle, etc..).

Prochain communiqué financier

Chiffre d’affaires annuel 2022, le 17 janvier 2023 après bourse

À propos de Sanyou Medical

Fondée en 2005, Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. est une société qui se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de produits orthopédiques innovants et indépendants. Les principaux produits de Shanghai Sanyou sont les implants rachidiens et traumatiques. Shanghai Sanyou est l'une des rares entreprises à posséder la capacité de réaliser des innovations originales basées sur des exigences cliniques dans le domaine des implants rachidiens en Chine.

La société a mis en place un système complet de développement de produits et dispose des équipements de R&D et du système de gestion de projet les plus avancés pour garantir l'avance, l'efficacité et la fiabilité des produits. À la fin du mois de janvier 2021, Shanghai Sanyou Medical avait reçu 22 certificats d'enregistrement de dispositifs médicaux de classe III et 131 brevets, dont 28 brevets d'invention chinois, 98 brevets de modèle d'utilité chinois, 1 brevet d'utilité américain, 1 brevet d'invention australien, 1 brevet d'invention japonais, 1 brevet de modèle d'utilité allemand et 1 brevet de design chinois.

À propos d’IMPLANET

IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET, repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 39 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6,1 millions d’euros en 2021. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. Plus d’informations sur www.Implanet.com.

1 Source : société Sanyou