AFYREN signe un nouveau contrat pour fournir des acides organiques biosourcés à un fabricant américain de lubrifiants industriels

AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY) (Paris:ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat pluriannuel portant sur la fourniture de ses acides organiques biosourcés à un fabricant américain de lubrifiants synthétiques.

Le client est un fabricant spécialisé dans les esters de polyol utilisés dans la formulation de lubrifiants synthétiques. Les acides carboxyliques constituent un des composants majeurs des esters de polyol, et sont traditionnellement fabriqués à partir de dérivés du pétrole. Pour les remplacer, AFYREN propose des acides carboxyliques entièrement biosourcés qui offrent une empreinte carbone cinq fois plus faible que leur équivalent pétro-sourcé.1

Alors que les impacts liés au changement climatique deviennent alarmants, les entreprises sont incitées, sous l’influence des consommateurs et des régulateurs, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Selon ce fabricant américain, il serait insuffisant de se concentrer uniquement sur les émissions de scopes 1 et 2 (les émissions directes et les émissions indirectes liées à l’énergie sur lesquelles il est possible d’avoir un contrôle) pour atteindre ses objectifs de neutralité climatique. En s'approvisionnant en acide carboxylique biosourcé par l'intermédiaire d'AFYREN, l'entreprise améliorera ses émissions de scope 3, également appelées émissions de la chaîne de valeur. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement2, les émissions de scope 3 représentent souvent la majorité des émissions totales de gaz à effet de serre d'une organisation.

Les acides biosourcés d'AFYREN sont utilisés comme alternatives aux acides traditionnels existants, majoritairement issus du pétrole. Ces acides biosourcés permettent aux clients d’AFYREN de conserver leur processus de fabrication et de maintenir le même niveau de performance de leur produit, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Tous les clients d'AFYREN bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée basée sur des ressources bas-carbone produites en circuit court qui n'entrent pas en concurrence avec l’alimentation humaine. En leur proposant de réduire leur dépendance aux ingrédients d'origine fossile, la proposition de valeur unique d'AFYREN permet à ses clients de se positionner comme des acteurs du développement durable de leur secteur - un statut qui implique des avantages concurrentiels évidents.

AFYREN a signé des contrats pour ses produits sur ses six marchés prioritaires : alimentation humaine et animale, arômes et parfums, lubrifiants, sciences de la vie et sciences des matériaux. AFYREN est fier de contribuer à la transition vers des ingrédients durables de toutes ces industries.

AFYREN a désormais pré-vendu plus de 75% du volume de sa production cible d'acides organiques issue de son usine AFYREN NEOXY. Ces contrats démontrent l’attrait et la confiance des industriels de tous secteurs dans le développement industriel d'AFYREN. Cet accord avec un acteur américain confirme la demande globale très forte pour des solutions biosourcées et confirme le bien-fondé de la volonté de développement à l’international d’AFYREN pour servir au mieux ses clients sur leurs marchés.

À propos d’AFYREN

Fondée en 2012 pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l’utilisation de dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire. Cette production réplique à l’identique les propriétés des molécules équivalentes pétro-sourcées, largement utilisées dans les secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique, des arômes et parfums et de la chimie fine.

En proposant des alternatives naturelles à ces marchés stratégiques, AFYREN s’inscrit dans une économie bas carbone et propose une approche résolument circulaire avec l’utilisation d’une biomasse locale et le choix d’une implantation stratégique, au plus près de ses clients. Fruit de 10 années de recherche, l'innovation de rupture d'AFYREN lui vaut d'être lauréate du Concours Mondiale d'innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et d’être sélectionnée dans la French Tech120 en 2020 et 2021.

En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d’AFYREN NEOXY, une Joint-Venture avec le fonds SPI de Bpifrance. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est.

En 2022 l’usine AFYREN NEOXY ouvre ses portes. AFYREN et AFYREN NEOXY réunissent depuis près de 100 personnes sur leurs sites de Lyon, Clermont-Ferrand & Carling Saint-Avold. AFYREN a réalisé son introduction en Bourse en 2021 sur Euronext Growth® à Paris avec pour objectif d’accélérer son développement industriel (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

Pour en savoir plus : AFYREN.com

1 Données obtenues par Analyse de Cycle de Vie sur la base de données préindustrielles selon le standard ISO 14040 /14044. Cette ACV sera mise à jour prochainement avec les données industrielles réelles et les derniers critères méthodologiques exigés par le marché

2 The United States Environmental Protection Agency - Agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis qui mène des études environnementales, élabore et fait respecter la règlementation sur l'environnement