Agendia kondigt eerste patiënt aan geregisteerd voor prospectief klinisch onderzoek LESS, gesponsord door Unicancer, om endocriene therapie bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium te de-escaleren

Agendia, Inc., een bedrijf in de commerciële fase dat zich richt op het beoordelen van het risico op uitzaaiing van een individuele tumor en de moleculaire subtyperingsredenen voor de groei ervan, heeft vandaag aangekondigd dat de eerste patiënt zich heeft ingeschreven voor de klinische studie LESS, gesponsord door Unicancer met de institutionele steun van Agendia. In een poging om de resultaten te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten in een vroeg stadium te behouden, is de studie opgezet om adjuvante endocriene therapie veilig te staken na twee jaar voor tumoren met een MammaPrint Ultra Low-resultaat bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve (HR+ )/menselijke epidermale groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-) borstkanker. Het doel van de studie is om tot oktober 2024 696 patiënten via 45 locaties binnen de Franse borstkanker-intergroep Unicancer (UCBG) te rekruteren.

"We zijn verheugd om vroege borstkankertumoren te identificeren en verder het vermogen te onderzoeken om de duur van endocriene therapie te verkorten, in een poging significante en wisselende bijwerkingen te minimaliseren, terwijl hoge overlevingspercentages behouden blijven," aldus Fabrice André, MD, PhD, professor in de afdeling Medische Oncologie, Institut Gustave Roussy, Villejuif, Frankrijk, en co-coördinerende onderzoeker van de studie.

Elise Deluche, MD, plaatsvervangend afdelingshoofd van Centre Hospitalier Universitaire de Limoges en co-coördinerende onderzoeker van de studie, voegde eraan toe: "Het mogelijk maken van gepersonaliseerde behandelingen om over- en onderbehandeling in de zorg voor borstkanker te voorkomen, kan vrouwen bevrijden van intensieve langdurige behandelregimes die hun kans op genezing mogelijk niet vergroten."

Eerdere studies hebben aangetoond dat patiënten met HR+/HER2-borstkanker met een MammaPrint Ultra Low-resultaat na 20 jaar een uitstekende prognose kunnen hebben met verminderde endocriene therapie.

"De LESS-studie is een belangrijke aanvulling op het feit dat Agendia toonaangevend is in het opdoen van robuuste inzichten voor patiënten en hun zorgverleners om behandelingen op maat te maken die uniek zijn voor elke tumor," verklaarde William Audeh, MD, Chief Medical Officer bij Agendia. "Door onze samenwerking met Unicancer vergroten we de kennis over de complexiteit van borstkanker en maken we verdere gepersonaliseerde behandelingen in de kankerzorg mogelijk."

Agendia's unieke focus op borstkanker maakt voortdurende investeringen in wereldwijd onderzoek mogelijk om de fijne kneepjes van precisiegeneeskunde te ontrafelen en gepersonaliseerde behandelplanning voor vrouwen met borstkanker te stimuleren. Deze studie versterkt de inzet van Agendia als het gaat om het beoefenen van veranderend onderzoek dat de besluitvorming zal ondersteunen, gericht op het verbeteren van resultaten.

Over Agendia

Agendia is een commercieel bedrijf met een missie, gericht op het mogelijk maken van optimale besluitvorming door artsen te voorzien van de modernste diagnostische en informatie-oplossingen, die gebruikt kunnen worden om de resultaten voor borstkankerpatiënten wereldwijd te helpen verbeteren. Het bedrijf levert momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstesten die chirurgen, oncologen en pathologen helpen om de behandeling van een vrouw af te stemmen op haar persoonlijke situatie, op kritieke interventiepunten tijdens de tijd als patiënt.

MammaPrint® is een prognostische test met 70 genen die, samen met andere klinisch-pathologische factoren, het risico op terugkeer van borstkanker bij een specifieke patiënt bepaalt. BluePrint® is een moleculaire subtyperingstest met 80 genen die de onderliggende biologie van een individuele borstkanker identificeert om informatie te verstrekken over het gedrag, de langetermijnprognose en de mogelijke respons op systemische therapie. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een holistisch beeld van de biologie die ten grondslag ligt aan de borstkanker van een individuele patiënt, waardoor artsen objectief het beste behandelplan kunnen selecteren.

Ga voor meer informatie over Agendia's assays en lopende onderzoeken naar www.agendia.com.

Over Unicancer

Unicancer is het enige Franse ziekenhuisnetwerk dat zich 100% inzet voor de strijd tegen kanker en de enige nationale ziekenhuisfederatie die is toegewijd aan kanker. Het verenigt de 18 Franse uitgebreide kankercentra (FCCC's), particuliere gezondheidsinstellingen zonder winstoogmerk, verspreid over 20 ziekenhuislocaties in Frankrijk, evenals 2 aangesloten instellingen. De FCCC's behandelen bijna 540.000 patiënten per jaar (in short-stay-, HAD- en poliklinische procedures). Unicancer is ook de leidende academische promotor van klinische onderzoeken in de oncologie, op Europese schaal, met 109 gepromote actieve klinische onderzoeken, 20.000 opgenomen patiënten, 83.000 geregistreerde patiënten in de ESME-database. Het Unicancer-netwerk, erkend als leider in onderzoek in Frankrijk, geniet een wereldwijde reputatie met de productie van een derde van de Franse publicaties van internationaal belang op het gebied van oncologie (bron: bibliometrische studie/Thomson Reuters). In totaal werden in 2021 meer dan 700 klinische onderzoeken (inclusies of follow-ups) gepromoot door het Unicancer-netwerk, werd meer dan 16% van de CLCC-patiënten opgenomen in klinische onderzoeken en werd meer dan de helft van de PHRC's overgedragen aan FCCC's.

De 18 FCCC's en de R&D-afdeling van Unicancer zijn ISO 9001-gecertificeerd.

