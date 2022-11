Agendia annonce que la première patiente s'est inscrite à l'étude clinique prospective LESS, sponsorisée par Unicancer, qui a pour but de réduire l'intensité du traitement endocrinien chez les femmes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce

IRVINE (Californie) et AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Agendia, Inc., une société commerciale axée sur l'évaluation du risque de métastases d'une tumeur individuelle et sur les raisons du sous-typage moléculaire de sa croissance, a annoncé aujourd'hui l'inscription de la première patiente à l'essai clinique LESS, sponsorisé par Unicancer avec le soutien institutionnel d'Agendia. Dans le but d'améliorer les résultats tout en préservant la qualité de vie des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce, l'étude est conçue pour interrompre en toute sécurité le traitement endocrinien adjuvant après deux ans pour les tumeurs présentant un résultat « MammaPrint Ultra Low » chez les femmes ménopausées atteintes d'un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (HR+) / récepteur 2 négatif du facteur de croissance épidermique humain (HER2-). L'étude a pour objet de recruter 696 patientes via 45 sites du French Breast Cancer InterGroup Unicancer (UCBG) d'ici octobre 2024.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'identifier les tumeurs du cancer du sein au stade précoce et d'étudier de manière plus approfondie la possibilité de réduire la durée du traitement endocrinien, dans le but de minimiser des effets secondaires importants et à des degrés divers, tout en maintenant des taux de survie élevés », a déclaré Fabrice André, MD, PhD, professeur au département d'oncologie médicale de l'Institut Gustave Roussy, Villejuif, France, et chercheur coordinateur de l'étude.

Elise Deluche, MD, cheffe de service adjointe au CHU de Limoges et chercheuse coordinatrice de l'étude, a ajouté : « Permettre des traitements personnalisés pour prévenir le surtraitement et le sous-traitement dans le cancer du sein pourrait éviter aux patientes des schémas thérapeutiques intensifs à long terme qui n'augmentent pas systématiquement leurs chances de guérison ».

Des études antérieures ont montré que les patientes atteintes d'un cancer du sein HR+ / HER2- présentant un résultat MammaPrint Ultra Low peuvent avoir un excellent pronostic à 20 ans en recevant un traitement endocrinien réduit.

« L'étude LESS est un ajout important pour Agendia, chef de file dans la découverte de solides connaissances concernant les patients et leurs fournisseurs et permettant de personnaliser les traitements uniques à chaque tumeur », a déclaré William Audeh, MD, Chief Medical Officer chez Agendia. « Grâce à notre partenariat avec Unicancer, nous enrichissons les connaissances sur la complexité du cancer du sein et permettons d'autres traitements personnalisés du cancer ».

L'intérêt particulier accordé par Agendia au cancer du sein facilite l'investissement permanent dans la recherche internationale afin de découvrir les subtilités de la médecine de précision et favoriser la planification de traitements personnalisés pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Cette étude renforce l'engagement d'Agendia en faveur d'une recherche faisant évoluer la pratique et facilitant la prise de décision, et pouvant servir à améliorer les résultats.

À propos d'Agendia

Agendia est une société commerciale motivée par une mission dont l'objectif est de permettre une prise de décision optimisée en fournissant aux médecins des solutions de diagnostic et d'information de nouvelle génération qui peuvent servir à améliorer les résultats des patientes atteintes de cancer du sein dans le monde entier. La société propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce qui permettent aux chirurgiens, aux oncologues et aux pathologistes de personnaliser le traitement des femmes à des points d'intervention critiques tout au long de leur parcours.

MammaPrint® est un test pronostique basé sur 70 gènes et d’autres facteurs clinico-pathologiques qui détermine le risque de récidive du cancer du sein chez une patiente spécifique. BluePrint® est un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes qui identifie la biologie sous-jacente d’un cancer du sein individuel pour fournir des informations sur son comportement, son pronostic à long terme et sa réponse potentielle au traitement systémique. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® offrent un aperçu biologique global du cancer du sein d’une patiente pour permettre aux médecins de sélectionner objectivement la meilleure stratégie thérapeutique.

Pour de plus amples informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, veuillez consulter le site suivant : www.agendia.com.

À propos d'Unicancer

Unicancer est le seul réseau hospitalier français 100 % dédié à la lutte contre le cancer et la seule fédération hospitalière nationale dédiée au cancer. Ils regroupent les 18 Centres français de lutte contre le cancer (CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France, ainsi que 2 établissements affiliés. Les FCCC prennent en charge près de 540 000 patients par an (en court séjour, en HAD et en ambulatoire). Unicancer est également le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle européenne, avec 109 essais cliniques actifs promus, 20 000 patients recrutés, 83 000 patients enregistrés dans la base de données ESME. Reconnu comme un leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d'une réputation internationale avec à son actif la production d'un tiers des publications françaises d'importance internationale en oncologie (source : étude bibliométrique / Thomson Reuters). Au total, plus de 700 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2021 par le réseau Unicancer, plus de 16 % des patients des CLCC sont recrutés dans des essais cliniques et plus de la moitié des patients du PHRC sont dévolus aux FCCC.

Les 18 FCCC et le département R&D d'Unicancer sont certifiés ISO 9001.

