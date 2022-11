SWTCH Energy et le Circuit électrique annoncent l’expansion de l’accès à la recharge des véhicules électriques pour les conducteurs au Canada et aux États-Unis

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--SWTCH Energy, une société qui met de l’avant des solutions de recharge pour les véhicules électriques (VE) destinées aux immeubles locatifs dans toute l’Amérique du Nord, et le Circuit électrique, le plus important exploitant d’un réseau de bornes de recharge pour VE au Québec, ont annoncé aujourd’hui l’interopérabilité de leurs bornes de recharge et de leurs applis. Ainsi, les électromobilistes pourront dorénavant accéder plus facilement à des milliers de bornes de recharge partout en Amérique du Nord.

Les propriétaires d’un compte SWTCH ou Circuit électrique pourront désormais recharger leur véhicule aux bornes de l’un ou de l’autre réseau au moyen de l’appli mobile de leur réseau préféré sans avoir à créer un autre compte. Les utilisateurs et utilisatrices de SWTCH obtiendront accès à plus de 3 800 bornes supplémentaires, dont 700 de recharge rapide, déployées au Québec et dans l’est de l’Ontario. Entre-temps, les membres du Circuit électrique pourront accéder à 2 750 bornes supplémentaires à des immeubles locatifs partout en Amérique du Nord. De plus, les électromobilistes, les propriétaires d’immeuble et les gestionnaires n’ont aucune mesure à prendre pour activer l’itinérance entre les réseaux.

« Comme quarante-six pour cent de tous les véhicules électriques enregistrés au Canada se trouvent au Québec, cette entente avec le Circuit électrique permet d’offrir à nos électromobilistes plus d’occasions de recharge à la maison, au travail et en déplacement. Nous sommes ravis d’élargir notre réseau de recharge au moyen de l’itinérance et d’éliminer l’angoisse de la panne pour nos utilisatrices et nos utilisateurs », affirme Carter Li, président, chef de la direction et cofondateur de SWTCH.

« Les propriétaires de VE souhaitent avoir la liberté d’aller où ils ou elles le veulent, et souhaitent que leur expérience soit la plus agréable possible. La nouvelle entente d’itinérance conclue entre SWTCH Energy et le Circuit électrique nous aide à répondre à ce besoin pour nos utilisatrices et nos utilisateurs », déclare France Lampron, directrice – Mobilité au Circuit électrique.

L’intégration des services d’itinérance est mise en place par la solution québécoise Hub Passeport de ChargeHub, une plateforme qui permet aux électromobilistes d’utiliser de nombreux réseaux de recharge au moyen d’un seul compte de leur choix. L’itinérance entre les deux réseaux est maintenant fonctionnelle, et les conducteurs et conductrices peuvent utiliser l’appli mobile SWTCH ou Circuit électrique pour trouver facilement des bornes de recharge, y accéder aisément et payer sans effort les frais qui y sont liés. Par le fait même, il est maintenant possible d’activer les bornes de recharge SWTCH dans l’appli ChargeHub.

« Nous sommes ravis d’ajouter SWTCH comme partenaire Hub Passeport », affirme Simon Ouellette, président et chef de la direction de ChargeHub. « Ce partenariat permettra à un nombre croissant d’utilisatrices et d’utilisateurs du Circuit électrique d’activer facilement des séances de recharge sur le réseau de bornes de recharge de SWTCH, qui prend de l’expansion en Ontario et partout en Amérique du Nord. À la même occasion, les utilisateurs et utilisatrices de SWTCH pourront activer facilement les bornes de recharge exploitées par le Circuit électrique. »

À propos de SWTCH Energy Inc.

Ayant son siège social à Toronto, en Ontario, et des bureaux à Brooklyn et à Boston, SWTCH met de l’avant des solutions de recharge pour les véhicules électriques (VE) destinées aux immeubles locatifs résidentiels et aux immeubles commerciaux de toute l’Amérique du Nord. SWTCH mise sur les plus récentes technologies disponibles pour aider les propriétaires et les exploitants d’immeuble à déployer la recharge pour les VE en accédant à l’infrastructure réseau actuelle. Grâce à l’innovation constante dont elle fait preuve et au réseau de partenariat étendu qu’elle entretient, SWTCH propose un modèle d’affaires unique, le plus rentable qui soit pour permettre aux immeubles locatifs résidentiels de demeurer concurrentiels. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le www.swtchenergy.com.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 3 800 bornes de recharge publiques, dont plus de 700 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d’un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l’application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. Les membres peuvent également utiliser leur carte ou l’application Circuit électrique pour accéder aux bornes de recharge de ChargePoint, du réseau FLO et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le réseau branché.

À propos de ChargeHub de Mogile Technologies

Fondée en 2013, ChargeHub de Mogile Technologies est une plateforme pour véhicules électriques (VE) axée sur la communauté dont la mission consiste à améliorer l’expérience client. Cette plateforme offre un ensemble de solutions de recharge qui favorise une croissance durable de l’adoption des VE et du déploiement des infrastructures afférentes. L’appli ChargeHub mise sur la contribution de sa communauté d’électromobilistes pour favoriser la transparence en matière de fiabilité et d’accessibilité des bornes de recharge publiques sur le continent nord-américain. Tout récemment, ChargeHub a lancé sa solution d’interopérabilité Hub Passeport permettant aux opérateurs de bornes de recharge et aux fournisseurs de services de mobilité électrique de relier facilement leurs réseaux au moyen d’un cadre commercial, juridique et technique unique. Aujourd’hui, plus de 60 000 connecteurs de recharge aux États-Unis et au Canada sont accessibles en itinérance au moyen de Hub Passeport. Pour plus de renseignements, veuillez consulter chargehub.com.