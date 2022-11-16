牙買加：下一個「首選投資目的地」

牙買加金斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--牙買加擁有優越的地理位置、對投資者友好的商業環境和眾多其他競爭優勢，是公認極具吸引力的投資目的地。

牙買加政府已批准國家投資政策，推出一系列措施，便於牙買加人和外國人在牙買加投資。牙買加政府部門和相關機構將在整個投資過程中為投資者提供更多幫助。受益於與泛美開發銀行(IDB)的合作關係，牙買加也在擴大其全球服務部門，並鼓勵對農業綜合企業、能源、電影/動畫/音樂、全球數位服務、物流和基礎設施、製造業、礦業和旅遊業的投資。

牙買加總理Andrew Holness閣下表示：「現在正是在牙買加投資的絕佳時機。牙買加政府繼續堅定不移地追求變革、公平和永續的發展模式，優先考慮總體財政穩定和經商便利。在這些努力下，牙買加正經歷疫情後的強勁經濟反彈，在傳統領域以及新型和新興領域都湧現出許多有吸引力的投資機會。」

主題為牙買加-加勒比海近岸交付中心(Jamaica - the Nearshore Delivery Hub of the Caribbean)的會議即將於11月29日至30日在蒙特哥貝舉行，預計將吸引400多名特邀全球投資者、利害關係者和企業高階主管。潛在投資者將透過小組討論、有針對性的產業部門介紹、交流機會和實地考察，瞭解牙買加的投資潛力、產業機會和競爭優勢。

工業、投資和商務部部長、參議員Aubyn Hill閣下表示，「我們邀請世界各地的投資者來牙買加投資，參與這一令人興奮的創新、轉型和經濟成長時期。『投資牙買加2022』(Invest Jamaica 2022)是政府的眾多措施之一，傳達了我們對於推動更永續之牙買加經濟和商業環境的發展、投資和成長的承諾。」

泛美開發銀行加勒比海地區總經理兼牙買加國家代表Tariq Alli表示：「牙買加擁有穩定的總體經濟前景、不斷成長的物流和外包等部門，以及良好的商業環境，正逐漸成為加勒比海地區主要的投資目的地。『投資牙買加』會議為投資者提供了機會，以便他們親自體驗這些有利條件，瞭解這個島國的經商環境，並讓當地商業界參與。」

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