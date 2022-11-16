牙买加：下一个“首选投资目的地”

牙买加金斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--牙买加拥有优越的地理位置、对投资者友好的商业环境和众多其他竞争优势，是公认极具吸引力的投资目的地。

牙买加政府批准了一项国家投资政策，推出一系列举措，便于牙买加人和外国人在牙买加投资。牙买加国家部委和相关机构将在整个投资过程中为投资者提供更多帮助。得益于与泛美开发银行(IDB)的合作关系，牙买加也在扩大其全球服务部门，并鼓励对农业综合企业、能源、电影/动画/音乐、全球数字服务、物流和基础设施、制造业、矿业和旅游业进行投资。

牙买加总理Andrew Holness阁下表示：“现在正是在牙买加投资的绝佳时机。牙买加政府继续坚定不移地追求变革性、公平和可持续的发展模式，优先考虑宏观财政稳定和经商便利。在这些努力下，牙买加正经历疫情后的强劲经济反弹，在传统领域以及新型和新兴领域都涌现出许多吸引人的投资机会。”

主题为牙买加-加勒比近岸交付中心(Jamaica - the Nearshore Delivery Hub of the Caribbean)的会议将于11月29日至30日在蒙特哥贝举行，预计将吸引400多名特邀全球投资者、利益相关者和高级企业高管。潜在投资者将通过小组讨论、有针对性的行业介绍、交流机会和实地考察了解牙买加的投资潜力、行业机会和竞争优势。

工业、投资和商务部部长、参议员Aubyn Hill阁下表示，“我们邀请世界各地的投资者来牙买加投资，参与这一令人兴奋的创新、转型和经济增长时期。‘投资牙买加2022’(Invest Jamaica 2022)是政府的众多举措之一，传达了我们对于推动更加可持续的牙买加经济和商业环境发展、投资和增长的承诺。”

泛美开发银行加勒比地区总经理兼牙买加国家代表Tariq Alli表示：“牙买加拥有稳定的宏观经济前景、不断增长的物流和外包等行业，以及良好的商业环境，正逐渐成为加勒比地区主要的投资目的地。‘投资牙买加’会议为投资者提供了机会，以便他们亲自体验这些积极举措，了解这个岛国的营商环境，并让当地商业界参与进来。”

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