Jamaïque : la prochaine « destination d’investissement de choix »

KINGSTON, Jamaïque--(BUSINESS WIRE)--Avec sa situation géographique privilégiée, son environnement commercial favorable aux investisseurs et une multitude d’autres avantages concurrentiels, la Jamaïque est considérée comme une destination d’investissement très attrayante.

Le gouvernement jamaïcain a approuvé une politique nationale d’investissement qui propose une série d’initiatives facilitant l’investissement des Jamaïcains et des étrangers en Jamaïque. Les ministères et les agences associées seront positionnés pour fournir une plus grande assistance aux investisseurs tout au long du processus d’investissement. Grâce à un partenariat avec la Banque interaméricaine de développement (BID), le pays développe également son secteur des services mondiaux et encourage les investissements dans l’agro-industrie, l’énergie, le cinéma/l’animation/la musique, les services numériques mondiaux, la logistique et les infrastructures, la fabrication, l’exploitation minière et le tourisme.

Le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, déclare : « L’investissement en Jamaïque n’a jamais été aussi prometteur. Le gouvernement jamaïcain continue de poursuivre résolument un modèle de développement transformateur, équitable et durable qui donne la priorité à la stabilité macro-fiscale et à la facilité de faire des affaires. En conséquence, la Jamaïque connaît un fort rebond économique après la pandémie avec un certain nombre d’opportunités d’investissement attrayantes aussi bien dans des domaines traditionnels que dans des domaines nouveaux et émergents. »

La conférence, qui se tiendra à Montego Bay les 29 et 30 novembre sous le thème Jamaïque - Le hub de livraison nearshore des Caraïbes, devrait attirer plus de 400 investisseurs, parties prenantes et cadres supérieurs du monde entier spécialement invités. Les investisseurs potentiels découvriront le potentiel d’investissement de la Jamaïque, les opportunités sectorielles et les avantages concurrentiels grâce à des tables rondes, des présentations sectorielles ciblées, des opportunités de réseautage et des visites de sites.

Aubyn Hill, sénateur et ministre de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce, déclare : « Nous invitons les investisseurs du monde entier à investir en Jamaïque et à faire partie de cette période passionnante d’innovation, de transformation et de croissance économique. Invest Jamaica 2022 est l’une des nombreuses initiatives du gouvernement qui communique notre engagement envers le développement, l’investissement et la croissance d’une économie et d’un environnement commercial jamaïcains plus durables. »

« La Jamaïque est en train de devenir une destination d’investissement de premier plan dans les Caraïbes avec ses perspectives macro-économiques stables, des secteurs en croissance comme la logistique et l’externalisation, et un environnement commercial favorable. La conférence Invest Jamaica offre aux investisseurs l’occasion de constater ces points positifs et de découvrir en quoi l’île est l’endroit idéal pour faire des affaires, tout en impliquant la communauté commerciale locale », déclare Tariq Alli, directeur général de la BID pour les Caraïbes et représentant de la Jamaïque.

Rendez-vous sur www.invest-jamaica.com pour vous inscrire.

À PROPOS DE JAMPRO

La mission de Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) est de stimuler le développement économique par la croissance des investissements et des exportations. JAMPRO est une Agence du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce. Pour plus d’informations sur JAMPRO, rendez-vous sur https://dobusinessjamaica.com/.

