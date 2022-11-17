海能達、 哈薩克國家鐵路公司與BT Signal 將共同開發鐵路通訊系統

哈薩克阿斯坦納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的專業通訊科技和解決方案供應商海能達通信股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：002583）今天宣佈，該公司已經與哈薩克國家鐵路公司(Kazakhstan Temir Zholy, KTZ)和BT Signal LLP (BT Signal)簽署了建設能力中心的協議，共同開發5G及未來通訊網適用的寬頻鐵路通訊系統。

該能力中心的目標是為KTZ加快形成未來適用的鐵路通訊系統。該能力中心將為來自海能達、KTZ和BT Signal的鐵路通訊專家提供平臺，用於交流技術專長和經驗、批准專案實施的路線圖、制定必要的監管和技術文件，以及實施新的模組化方案。

這份協定是在亞太地區未來鐵路電信(Future Railway Telecommunication)線上研討會上簽署的。該研討會由國際鐵路聯盟(UIC)和KTZ共同舉辦，聚集了來自23個國家的200多名鐵路專家。

KTZ總工程師Batyr Kotyrev在研討會上表示，KTZ計畫在2023年開啟名為「為亞太地區的鐵路導入鐵路無線電通訊新標準之前景」的研究專案。

海能達海外解決方案部總監Song Xiaolei分享了公司對哈薩克鐵路未來鐵路行動通訊系統(FRMCS)服務演進的願景。其中，在新簽署協定的架構下，將形成由營運商的4G/5G網路和KTZ現有的TETRA系統組成的融合網路。融合解決方案將提供統一且未來適用的鐵路調度和通訊服務、安全冗餘、訊號和控制資料傳輸，並將探索和引領下一代鐵路通訊的發展。

海能達哈薩克區域經理Ivan Wang在評論這一合作關係時表示：「該能力中心將成為促進KTZ數位化的關鍵驅動力，我們很榮幸能夠參與其中。」

關於海能達

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