SLB colabora com o Ministério de Energia e Minerais do Omã e a Oman Investment Authority no desenvolvimento de recursos geotérmicos

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB) está colaborando com o Ministério de Energia e Minerais do Omã e a Oman Investment Authority na construção de uma estratégia nacional para desenvolver o potencial dos recursos geotérmicos do país.

Esse anúncio segue a conclusão de um projeto extenso que avaliou os dados de mais de 7.000 poços de petróleo, gás e água, com o objetivo de mapear os lugares ideais para possibilidades geotérmicas no país. Comissionados pelas autoridades omanis, os especialistas da SLB avaliaram dados sobre a superfície, subsuperfície e poços do repositório nacional de dados durante um período de três meses.

“Um dos recursos de energia limpa mais promissores do mundo é o geotérmico, que tem um papel crucial em alcançar metas de emissão líquida zero”, afirmou Gavin Rennick, presidente do negócio de Novas Energias da SLB. “Usar soluções tecnológicas digitais para avaliar o recurso geotérmico potencial pode acelerar a análise de prospectividade e, em última instância, a entrega e o desempenho das instalações geotérmicas. Estamos animados de poder trabalhar com o Ministério de Energia e Minerais e a Oman Investment Authority para explorar os caminhos de descarbonização do país.”

Na fase inicial da colaboração, a equipe multidisciplinar de consultoria geotérmica, GeothermEx, da SLB usou uma solução de IA autoral para acelerar a aferição, classificação e avaliação do enorme volume de dados do Repositório de Dados de Petróleo e Gás do Omã (OGDR, Oman Oil & Gas Data Repository), e entregou uma avaliação completa do potencial geotérmico do país. A próxima fase incluirá a avaliação da viabilidade econômica do desenvolvimento de recursos geotérmicos em potencial.

“Esta colaboração entre o Ministério de Energia e Minerais, a Oman Investment Authority e a SLB se alinha com os esforços do Omã de descarbonizar o setor de energia, alcançar a meta de emissão líquida zero e implementar a Visão Omã 2040. Com base nos dados e infraestrutura existentes do país, essa colaboração criará oportunidades, utilizando as mais recentes tecnologias no campo de exploração geotérmica, e intensificará as atividades na área de energia limpa do Omã. Estamos contentes de trabalhar com a SLB, dada a sua ampla experiência global nessa área”, afirmou a S. Ex.ª Salim Al Aufi, ministro omani de Energia e Minerais.

