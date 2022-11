Services financiers Innovation CIBC fournit 25 millions de dollars en financement par emprunt à Podimetrics Inc.

SOMERVILLE, Mass. & MENLO PARK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Services financiers Innovation CIBC est ravi d’annoncer avoir fourni un financement par emprunt de 25 millions de dollars à Podimetrics Inc. (« Podimetrics »), une société de services cliniques intégrés du Massachusetts qui aide à prévenir les amputations chez les patients souffrant de diabète complexe. Podimetrics prévoit d’utiliser le capital de croissance pour accroître ses activités commerciales.

Fondée en 2011, Podimetrics a créé le SmartMat™, un tapis pour usage facile à domicile qui détecte les variations de température dans les pieds des patients et informe l’équipe clinique et de soutien aux patients de Podimetrics des problèmes de santé potentiels. La société vise à favoriser une adoption plus généralisée du tapis SmartMat™ de façon à contribuer à améliorer les résultats des soins pour les patients à risque aux prises avec des ulcères du pied diabétique.

« Nous avons hâte de travailler avec Services financiers Innovation CIBC alors que nous continuons d’offrir notre technologie aux patients diabétiques partout aux États-Unis », a déclaré Matthew Scalo, chef des services financiers, Podimetrics.

« Le groupe Services financiers Innovation CIBC est fier de soutenir Podimetrics alors qu’elle continue de croître et d’aider les patients diabétiques, a déclaré Jeff Chapman, chef, Santé et sciences de la vie, Services financiers Innovation CIBC, Amérique du Nord. Nous sommes heureux de travailler avec une entreprise qui se consacre à la prestation de soins préventifs et à la réduction des amputations chez les patients diabétiques. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans certains marchés européens.

À propos de Podimetrics

Podimetrics est le créateur du tapis approuvé par la FDA, le SmartMat™, ainsi que de services de soins cliniques intégrés qui peuvent aider à sauver les membres et la vie de patients atteints de diabète complexe. Grâce à des partenariats avec des programmes de santé régionaux et nationaux et des fournisseurs à risque, comme la Veterans Health Administration, Podimetrics a contribué à prévenir des amputations attribuables au diabète complexe. En combinant une technologie de pointe à des services de soins cliniques de premier plan, Podimetrics obtient des taux de mobilisation élevés de la part des patients et permet aux cliniciens de sauver des membres, des vies et de l’argent, tout en assurant la santé des populations vulnérables à domicile. Pour en savoir plus, visitez le site podimetrics.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.