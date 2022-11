Solaris Biotech et Wildtype annoncent un accord portant sur des bioréacteurs à grande échelle pour la production de fruits de mer d'élevage

PORTO MANTOVANO, Italie--(BUSINESS WIRE)--Solaris Biotech, une marque de Donaldson, un innovateur et fabricant leader de bioréacteurs, de fermenteurs et de systèmes de filtration à flux tangentiel, a conclu un accord avec Wildtype, une société basée à San Francisco et spécialisée dans la création de produits de la mer d'élevage. Les deux sociétés vont s'engager dans un programme de développement collaboratif pour concevoir une famille de bioréacteurs de nouvelle génération afin de répondre à la demande croissante en fruits de mer.

Les aliments sont fondamentaux pour notre existence, et la demande alimentaire augmente avec la hausse des niveaux de revenus et la population mondiale qui se multiplie. Les protéines alternatives connaissent une croissance rapide en raison de ces tendances, et les protéines cultivées sur cellules sont à l'avant-garde de ces innovations. « Solaris, avec son équipement spécialisé dans les bioprocédés, est particulièrement bien positionnée pour jouer un rôle important dans le développement des nouvelles technologies de cultures alimentaires », a déclaré Matteo Brognoli, directeur général de Solaris. « Les protéines alternatives sont devenues le segment à la croissance la plus rapide pour les systèmes de bioréacteurs et nous sommes fiers que nos agriculteurs permettent que la technologie fassent ce saut dans l'industrie alimentaire ».

« Wildtype a pour mission de produire les fruits de mer les plus propres et les plus délicieux de la planète », a déclaré Justin Kolbeck, CEO de Wildtype. « La consommation mondiale annuelle de fruits de mer devrait augmenter de 23 millions de tonnes supplémentaires d'ici 2030 et l'un des éléments les plus importants de l'infrastructure de production est incarné par les agriculteurs qui font pousser les cellules. Avec les solutions technologiquement avancées de Solaris, nous avons trouvé le bon partenaire pour nous aider à accélérer ces techniques et rendre nos produits plus abordables et plus accessibles ».

À propos de Solaris

Solaris, une marque de Donaldson, est un innovateur et un fabricant leader de fermenteurs, de bioréacteurs, de systèmes de filtration à flux tangentiel (TFF) et de filtration en profondeur (FFF) utilisés pour une variété d'applications dans les industries pharmaceutique, biopharmaceutique et alimentaire. Ses équipes produit et développement créent des solutions sur mesure, des systèmes de banc de test en R&D aux solutions techniques complètes adaptées aux besoins individuels des clients. Depuis novembre 2021, Solaris fait partie de Donaldson Company (NYSE : DCI) et de son élargissement dans les sciences du vivant. Découvrez toute la gamme de produits et les capacités de Solaris sur solarisbiotech.com.

À propos de Wildtype

Wildtype s'est donné pour mission de créer les produits de la mer les plus propres et les plus durables de la planète, à commencer par le saumon de qualité sushis. L'entreprise est à l'avant-garde de l'agriculture cellulaire pour protéger les espèces sauvages et nos océans, et pour inverser les tendances de l'insécurité alimentaire mondiale. Wildtype offrira aux consommateurs une nouvelle option pour de vrais fruits de mer qui offrent les mêmes avantages nutritionnels que les poissons sauvages les plus vierges, sans les contaminants habituels tels que le mercure, les microplastiques, les antibiotiques ou les pesticides.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.