玫琳凱公司宣佈《希望之林》入選電影節，闡釋植樹的影響

(Credit: Mary Kay Inc.)

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  • Forest of Hope—a documentary sponsored by Mary Kay Inc. to shed light on the fight to save forests and tell the story of conservation and women’s empowerment—has been officially selected for several film festivals. (Credit: Mary Kay Inc.)

  • Forest of Hope highlights the story of Angelica, leader of Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez, and a group of female entrepreneurs as they combat environmental challenges in the surrounding areas of the city of Monterrey. (Credit: The Nature Conservancy Mexico)

  • Local women have dedicated themselves to restoring the vegetation cover and producing native tree species in nurseries to maintain the area’s environmental resiliency in Cumbres National Park, a natural reserve known as “The Lungs of the Region” and where fires and clear cutting have destroyed over 30% of the forest. (Credit: The Nature Conservancy Mexico)

達拉斯--()--(美國商業資訊)--永續發展的全球宣導者玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)自豪地宣佈，由其贊助的紀錄片《希望之林》(Forest of Hope)正式入選四個電影節。該紀錄片旨在揭示人類拯救森林的努力，講述保護森林和為女性賦權的故事。

希望之林》由成員全為女性的團隊編劇、導演和製作，在La Femme國際電影節上放映。La Femme國際電影節是慶祝、支持和推動世界各地女性製片人、編劇和導演進行內容創作的首映電影節。這部電影還入選了北達科他州環境權利電影節、溫泉國際女性電影節和綠色電影節。

玫琳凱公司與大自然保護協會(The Nature Conservancy)合作，擔任這部短片的執行製片人。短片主要講述女性保護桑切斯湖聯盟(Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez)領導人Angelica和一群女企業家在墨西哥蒙特雷市周邊地區對抗環境挑戰的故事。

希望之林》帶領觀眾來到蒙特雷市附近的一個山區小鎮。小鎮周圍是被稱為「地區之肺」的自然保護區——坎佈雷斯國家公園(Cumbres National Park)。在這裡，火災和砍伐已經摧毀了超過30%的森林。該地區還極易遭受其他生態挑戰，例如颶風、洪水和供水問題。

該地區面臨的其他常見問題還包括影響城市基礎設施、當地牲畜和社區居民的暴雨徑流。面對這些生態倒退，這群女性致力於恢復植被，在苗圃培育本地樹種，以保持該地區的環境復育能力。

事實已經證明，植樹和重新造林是對抗氣候變遷，以及保持水質和水量、生物多樣性健康和人類健康的解決之道。迄今為止，玫琳凱公司已經在全球種植了超過120萬棵樹。玫琳凱公司的樹木保護工作可衡量，並已產生持久影響。

玫琳凱公司最近發佈《樹木報告》，概述了與植樹節基金會合作完成的植樹工作中的三項累積效益：

  • 碳：種植、保護和管理樹木，促進碳的吸收。隨著樹木生長，碳從大氣中轉移到樹幹、樹根和樹枝中。
    • 迄今截存的二氧化碳：1,115,522公噸
  • 水分：樹木和森林在水質和水量方面扮演至關重要的角色。健康的樹木和森林可減少土壤侵蝕，過濾雨水和農業灌溉，增強降雨滲透，減少地表徑流。
    • 避免的水徑流：138,014,028加侖（相當於供1,568,341人使用的潔淨水）
  • 空氣：樹木產生我們吸入的氧氣。此外，樹木可降低氣溫、向大氣中釋放水分和過濾顆粒物，進而消除空氣污染。
    • 消除的空氣污染物：6,123噸

如欲瞭解玫琳凱在永續性承諾方面的更多資訊，請造訪marykayglobal.com/sustainability，並下載玫琳凱的全球永續發展策略：《充實目前的生活以創造永續的未來》(Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow)。

關於大自然保護協會

大自然保護協會是全球性保護組織，致力於保護所有生命賴以生存的土地和水域。在科學的指導下，我們創建了創新且務實的解決方案，以應付世界上最嚴峻的挑戰，使自然和人類能夠共同繁榮。我們正在對抗氣候變遷，以前所未有的規模保護土地、水域和海洋，以永續的方式提供糧食和水，並幫助城市變得更加永續。我們在79個國家和地區展開工作，採用合作方式，讓當地社區、政府、私人部門和其他合作夥伴參與。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nature.org或在Twitter上關注@nature_press

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦能以實現她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在FacebookInstagramLinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter

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玫琳凱公司
企業傳播
marykay.com/newsroom
972.687.5332或media@mkcorp.com

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