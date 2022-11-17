玫琳凱公司宣佈《希望之林》入選電影節，闡釋植樹的影響

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--永續發展的全球宣導者玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)自豪地宣佈，由其贊助的紀錄片《希望之林》(Forest of Hope)正式入選四個電影節。該紀錄片旨在揭示人類拯救森林的努力，講述保護森林和為女性賦權的故事。

《希望之林》由成員全為女性的團隊編劇、導演和製作，在La Femme國際電影節上放映。La Femme國際電影節是慶祝、支持和推動世界各地女性製片人、編劇和導演進行內容創作的首映電影節。這部電影還入選了北達科他州環境權利電影節、溫泉國際女性電影節和綠色電影節。

玫琳凱公司與大自然保護協會(The Nature Conservancy)合作，擔任這部短片的執行製片人。短片主要講述女性保護桑切斯湖聯盟(Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez)領導人Angelica和一群女企業家在墨西哥蒙特雷市周邊地區對抗環境挑戰的故事。

《希望之林》帶領觀眾來到蒙特雷市附近的一個山區小鎮。小鎮周圍是被稱為「地區之肺」的自然保護區——坎佈雷斯國家公園(Cumbres National Park)。在這裡，火災和砍伐已經摧毀了超過30%的森林。該地區還極易遭受其他生態挑戰，例如颶風、洪水和供水問題。

該地區面臨的其他常見問題還包括影響城市基礎設施、當地牲畜和社區居民的暴雨徑流。面對這些生態倒退，這群女性致力於恢復植被，在苗圃培育本地樹種，以保持該地區的環境復育能力。

事實已經證明，植樹和重新造林是對抗氣候變遷，以及保持水質和水量、生物多樣性健康和人類健康的解決之道。迄今為止，玫琳凱公司已經在全球種植了超過120萬棵樹。玫琳凱公司的樹木保護工作可衡量，並已產生持久影響。

玫琳凱公司最近發佈《樹木報告》，概述了與植樹節基金會合作完成的植樹工作中的三項累積效益：

碳：種植、保護和管理樹木，促進碳的吸收。隨著樹木生長，碳從大氣中轉移到樹幹、樹根和樹枝中。 迄今截存的二氧化碳：1,115,522公噸

水分：樹木和森林在水質和水量方面扮演至關重要的角色。健康的樹木和森林可減少土壤侵蝕，過濾雨水和農業灌溉，增強降雨滲透，減少地表徑流。 避免的水徑流：138,014,028加侖（相當於供1,568,341人使用的潔淨水）

空氣：樹木產生我們吸入的氧氣。此外，樹木可降低氣溫、向大氣中釋放水分和過濾顆粒物，進而消除空氣污染。 消除的空氣污染物：6,123噸



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關於大自然保護協會

大自然保護協會是全球性保護組織，致力於保護所有生命賴以生存的土地和水域。在科學的指導下，我們創建了創新且務實的解決方案，以應付世界上最嚴峻的挑戰，使自然和人類能夠共同繁榮。我們正在對抗氣候變遷，以前所未有的規模保護土地、水域和海洋，以永續的方式提供糧食和水，並幫助城市變得更加永續。我們在79個國家和地區展開工作，採用合作方式，讓當地社區、政府、私人部門和其他合作夥伴參與。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nature.org或在Twitter上關注@nature_press。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦能以實現她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

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