玫琳凯公司宣布《希望之林》入选电影节，阐释植树的影响

(Credit: Mary Kay Inc.)

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  • Forest of Hope—a documentary sponsored by Mary Kay Inc. to shed light on the fight to save forests and tell the story of conservation and women’s empowerment—has been officially selected for several film festivals. (Credit: Mary Kay Inc.)

  • Forest of Hope highlights the story of Angelica, leader of Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez, and a group of female entrepreneurs as they combat environmental challenges in the surrounding areas of the city of Monterrey. (Credit: The Nature Conservancy Mexico)

  • Local women have dedicated themselves to restoring the vegetation cover and producing native tree species in nurseries to maintain the area’s environmental resiliency in Cumbres National Park, a natural reserve known as “The Lungs of the Region” and where fires and clear cutting have destroyed over 30% of the forest. (Credit: The Nature Conservancy Mexico)

达拉斯--()--(美国商业资讯)--可持续发展的全球倡导者玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)自豪地宣布，由其赞助的纪录片《希望之林》(Forest of Hope)正式入选四个电影节。该纪录片旨在揭示人类拯救森林的努力，讲述保护森林和为女性赋权的故事。

希望之林》由成员全为女性的团队编剧、导演和制作，在La Femme国际电影节上放映。La Femme国际电影节是庆祝、支持和推动世界各地女性制片人、编剧和导演进行内容创作的首映电影节。这部电影还入选了北达科他州环境权利电影节、温泉国际女性电影节和绿色电影节。

玫琳凯公司与大自然保护协会(The Nature Conservancy)合作，担任这部短片的执行制片人。短片主要讲述女性保护桑切斯湖联盟(Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez)领导人Angelica和一群女企业家在墨西哥蒙特雷市周边地区应对环境挑战的故事。

希望之林》带领观众来到蒙特雷市附近的一个山区小镇。小镇周围是被称为“地区之肺”的自然保护区——坎布雷斯国家公园(Cumbres National Park)。在这里，火灾和砍伐已经摧毁了超过30%的森林。该地区还极易遭受其他生态挑战，例如飓风、洪水和供水问题。

该地区面临的其他常见问题还包括影响城市基础设施、当地牲畜和社区居民的暴雨径流。面对这些生态倒退，这群女性致力于恢复植被，在苗圃培育本地树种，以保持该地区的环境恢复能力。

实践已经证明，植树和重新造林是应对气候变化；保持水质和水量、生物多样性健康和人类健康的解决之道。迄今为止，玫琳凯公司已经在全球种植了超过120万棵树。玫琳凯公司的树木保护工作可衡量，并已产生持久影响。

玫琳凯公司最近发布了一份《树木报告》，概述了与植树节基金会合作完成的植树工作中的三项累积效益：

  • 碳：种植、保护和管理树木，促进碳的吸收。随着树木生长，碳从大气中转移到树干、树根和树枝中。
    • 迄今截存的二氧化碳：1,115,522公吨
  • 水分：树木和森林在水质和水量方面起着至关重要的作用。健康的树木和森林可减少土壤侵蚀，过滤雨水和农业灌溉，增强降雨渗透，减少地表径流。
    • 避免的水径流：138,014,028加仑（相当于供1,568,341人使用的清洁水）
  • 空气：树木产生我们吸入的氧气。此外，树木通过降低气温、向大气中释放水分和过滤颗粒物来消除空气污染。
    • 消除的空气污染物：6,123吨

如需了解玫琳凯在可持续性承诺方面的更多信息，请访问marykayglobal.com/sustainability，并下载玫琳凯的全球可持续发展战略：《丰富当前生活，实现可持续未来》(Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow)。

关于大自然保护协会

大自然保护协会是一个全球保护组织，致力于保护所有生命赖以生存的土地和水域。在科学的指导下，我们创建了创新且务实的解决方案，以应对世界上最严峻的挑战，使自然和人类能够共同繁荣。我们正应对气候变化，以前所未有的规模保护土地、水域和海洋，以可持续的方式提供粮食和水，并帮助城市变得更加可持续。我们在79个国家和地区开展工作，采用合作方式，让当地社区、政府、私营部门和其他合作伙伴参与进来。如需了解更多信息，请访问www.nature.org或在Twitter上关注@nature_press

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过FacebookInstagramLinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter

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玫琳凯公司
企业传播
marykay.com/newsroom
972.687.5332或media@mkcorp.com

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