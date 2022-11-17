玫琳凯公司宣布《希望之林》入选电影节，阐释植树的影响

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--可持续发展的全球倡导者玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)自豪地宣布，由其赞助的纪录片《希望之林》(Forest of Hope)正式入选四个电影节。该纪录片旨在揭示人类拯救森林的努力，讲述保护森林和为女性赋权的故事。

《希望之林》由成员全为女性的团队编剧、导演和制作，在La Femme国际电影节上放映。La Femme国际电影节是庆祝、支持和推动世界各地女性制片人、编剧和导演进行内容创作的首映电影节。这部电影还入选了北达科他州环境权利电影节、温泉国际女性电影节和绿色电影节。

玫琳凯公司与大自然保护协会(The Nature Conservancy)合作，担任这部短片的执行制片人。短片主要讲述女性保护桑切斯湖联盟(Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez)领导人Angelica和一群女企业家在墨西哥蒙特雷市周边地区应对环境挑战的故事。

《希望之林》带领观众来到蒙特雷市附近的一个山区小镇。小镇周围是被称为“地区之肺”的自然保护区——坎布雷斯国家公园(Cumbres National Park)。在这里，火灾和砍伐已经摧毁了超过30%的森林。该地区还极易遭受其他生态挑战，例如飓风、洪水和供水问题。

该地区面临的其他常见问题还包括影响城市基础设施、当地牲畜和社区居民的暴雨径流。面对这些生态倒退，这群女性致力于恢复植被，在苗圃培育本地树种，以保持该地区的环境恢复能力。

实践已经证明，植树和重新造林是应对气候变化；保持水质和水量、生物多样性健康和人类健康的解决之道。迄今为止，玫琳凯公司已经在全球种植了超过120万棵树。玫琳凯公司的树木保护工作可衡量，并已产生持久影响。

玫琳凯公司最近发布了一份《树木报告》，概述了与植树节基金会合作完成的植树工作中的三项累积效益：

碳：种植、保护和管理树木，促进碳的吸收。随着树木生长，碳从大气中转移到树干、树根和树枝中。 迄今截存的二氧化碳：1,115,522公吨

水分：树木和森林在水质和水量方面起着至关重要的作用。健康的树木和森林可减少土壤侵蚀，过滤雨水和农业灌溉，增强降雨渗透，减少地表径流。 避免的水径流：138,014,028加仑（相当于供1,568,341人使用的清洁水）

空气：树木产生我们吸入的氧气。此外，树木通过降低气温、向大气中释放水分和过滤颗粒物来消除空气污染。 消除的空气污染物：6,123吨



如需了解玫琳凯在可持续性承诺方面的更多信息，请访问marykayglobal.com/sustainability，并下载玫琳凯的全球可持续发展战略：《丰富当前生活，实现可持续未来》(Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow)。

关于大自然保护协会

大自然保护协会是一个全球保护组织，致力于保护所有生命赖以生存的土地和水域。在科学的指导下，我们创建了创新且务实的解决方案，以应对世界上最严峻的挑战，使自然和人类能够共同繁荣。我们正应对气候变化，以前所未有的规模保护土地、水域和海洋，以可持续的方式提供粮食和水，并帮助城市变得更加可持续。我们在79个国家和地区开展工作，采用合作方式，让当地社区、政府、私营部门和其他合作伙伴参与进来。如需了解更多信息，请访问www.nature.org或在Twitter上关注@nature_press。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

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