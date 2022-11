Mary Kay Inc. maakt selectie van Forest of Hope voor filmfestivals en impact van planten van bomen bekend

Local women have dedicated themselves to restoring the vegetation cover and producing native tree species in nurseries to maintain the area’s environmental resiliency in Cumbres National Park, a natural reserve known as “The Lungs of the Region” and where fires and clear cutting have destroyed over 30% of the forest. (Credit: The Nature Conservancy Mexico)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een wereldwijde pleitbezorger voor duurzaamheid, kondigt met trots aan dat Forest of Hope - een documentaire gesponsord door het bedrijf om licht te werpen op de strijd om bossen te redden en het verhaal van natuurbehoud en empowerment van vrouwen te vertellen - officieel is geselecteerd voor vier filmfestivals.

Forest of Hope is geschreven, geregisseerd en geproduceerd door een volledig vrouwelijk team en vertoond op La Femme International Film Festival, een vooraanstaand filmfestival dat de creatie van content door vrouwelijke producenten, schrijvers en regisseurs van over de hele wereld viert, ondersteunt en bevordert. Het werd ook geselecteerd voor het North Dakota Environmental Rights Film Festival, het Hot Springs International Women's Film Festival en het Green Film Festival.

Mary Kay diende als uitvoerend producent van de korte film in samenwerking met The Nature Conservancy om het verhaal te belichten van Angelica, leider van Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez, en een groep vrouwelijke ondernemers die de milieuproblemen in de gebieden rond de stad Monterrey bestrijden.

Forest of Hope neemt kijkers mee naar een klein bergstadje in de buurt van de stad Monterrey, omringd door Cumbres National Park, een natuurreservaat dat bekend staat als 'The Longs of the Region.' Het is een plek waar branden en kaalkap meer dan 30% van het bos hebben vernietigd en die gevoelig is voor andere ecologische uitdagingen zoals orkanen, overstromingen en problemen met de watervoorziening.

Andere veelvoorkomende problemen waarmee het gebied wordt geconfronteerd, zijn de afvoer van zwaar regenwater die de stedelijke infrastructuur, het lokale vee en de burgers van de gemeenschap aantast. Met al deze natuurlijke tegenslagen heeft deze groep vrouwen zich toegewijd aan het herstellen van de vegetatie en het produceren van inheemse boomsoorten in kwekerijen om de ecologische veerkracht van het gebied te behouden.

Het planten van bomen en herbebossing zijn bewezen oplossingen om de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteit en -kwantiteit, gezondheid van de biodiversiteit en gezondheid van de mens aan te gaan. Tot op heden heeft Mary Kay wereldwijd meer dan 1,2 miljoen bomen geplant. Mary Kay's natuurbehoudswerk met bomen is meetbaar en heeft een blijvende impact.

Het meest recente boomrapport van Mary Kay schetst drie cumulatieve voordelen van het planten van bomen door middel van werkzaamheden die werden voltooid in samenwerking met de Arbor Day Foundation:

Koolstof: het planten, beschermen en beheren van bomen neemt koolstof op. Naarmate bomen groeien, wordt koolstof uit de atmosfeer verwijderd en komt het terecht in stammen, wortels en takken. Tot op heden opgevangen metrische tonnen CO2: 1.115.522

Water: bomen en bossen spelen een cruciale rol in de kwaliteit en kwantiteit van water. Gezonde bomen en bossen verminderen bodemerosie, filteren regenwater en landbouwirrigatie, verbeteren de infiltratie van regenval en verminderen oppervlaktewaterafvoer Gallons vermeden waterafvoer: 138.014.028 (gelijk aan 1.568.341 mensen met schoon water)

Lucht: bomen produceren zuurstof die we inademen. Bovendien verwijderen bomen luchtverontreiniging door de luchttemperatuur te verlagen, door water in de atmosfeer af te geven en door fijnstof te filteren. Ton luchtverontreinigende stoffen verwijderd: 6.123



Ga voor meer informatie over Mary Kay’s toewijding aan duurzaamheid naar marykayglobal.com/sustainability en download Mary Kay’s wereldwijde duurzaamheidsstrategie: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow.

The Nature Conservancy is een wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van het land en de wateren waarvan al het leven afhankelijk is.

Mary Kay Ash, een van de oorspronkelijke glazen plafondbrekers, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen.

