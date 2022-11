Mary Kay Inc. dévoile la sélection du festival du film Forest of Hope et l’impact de la plantation d’arbres

Local women have dedicated themselves to restoring the vegetation cover and producing native tree species in nurseries to maintain the area’s environmental resiliency in Cumbres National Park, a natural reserve known as “The Lungs of the Region” and where fires and clear cutting have destroyed over 30% of the forest. (Credit: The Nature Conservancy Mexico)

Forest of Hope highlights the story of Angelica, leader of Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez, and a group of female entrepreneurs as they combat environmental challenges in the surrounding areas of the city of Monterrey. (Credit: The Nature Conservancy Mexico)

Forest of Hope—a documentary sponsored by Mary Kay Inc. to shed light on the fight to save forests and tell the story of conservation and women’s empowerment—has been officially selected for several film festivals. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., défenseur mondial de la durabilité, est fière d’annoncer que Forest of Hope — un documentaire parrainé par la société pour faire la lumière sur la lutte pour sauver les forêts et raconter l’histoire de la conservation et de l’autonomisation des femmes — a été officiellement sélectionné pour quatre festivals du film.

Forest of Hope est un documentaire écrit, réalisé et produit par une équipe entièrement féminine. Il a été projeté au La Femme International Film Festival, un festival de films de premier plan qui récompense, soutient et fait progresser la création de contenu par des femmes productrices, écrivaines et réalisatrices du monde entier. Il a également été sélectionné pour le North Dakota Environmental Rights Film Festival, le Hot Springs International Women’s Film Festival et le Green Film Festival.

Mary Kay a fait office de productrice exécutive du court-métrage en partenariat avec The Nature Conservancy pour mettre en lumière l’histoire d’Angelica, leader de Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez, et d’un groupe de femmes entrepreneurs alors qu’elles combattent les défis environnementaux dans les environs de la ville de Monterrey.

Forest of Hope transporte les téléspectateurs dans une petite ville de montagne près de la ville de Monterrey, entourée du parc national Cumbres, une réserve naturelle connue comme « le poumon de la région ». C’est un endroit où les incendies et les coupes à blanc ont détruit plus de 30 % de la forêt et qui est sujet à d’autres défis écologiques tels que les ouragans, les inondations et les problèmes d’approvisionnement en eau.

Parmi les autres problèmes courants de la région, citons le ruissellement important des eaux de pluie qui affecte l’infrastructure urbaine, le bétail local et les citoyens de la communauté. Avec tous ces revers naturels, ce groupe de femmes s’est consacré à la restauration de la couverture végétale et à la production d’espèces d’arbres indigènes dans des pépinières afin de maintenir la résilience environnementale de la région.

La plantation d’arbres et le reboisement se révèlent être des solutions éprouvées pour lutter contre le changement climatique, la qualité et la quantité d’eau, la santé de la biodiversité et la santé humaine. À ce jour, Mary Kay a planté plus de 1,2 million d’arbres à travers le monde. Le travail de conservation des arbres de Mary Kay est mesurable et crée un impact durable.

Le rapport sur les arbres le plus récent de Mary Kay souligne trois avantages cumulatifs de la plantation d’arbres grâce à un travail réalisé en partenariat avec la Fondation Arbor Day :

Carbone : planter, protéger et gérer des arbres permet d’absorber le carbone. Au fur et à mesure que les arbres poussent, le carbone est éliminé de l’atmosphère, se transformant en troncs, en racines et en branches. Nombre de tonnes métriques de CO2 séquestrées à ce jour : 1 115 522

Eau : les arbres et les forêts jouent un rôle vital dans la qualité et la quantité de l’eau. Des arbres et des forêts en bonne santé aident à réduire l’érosion des sols, à filtrer les eaux pluviales et les eaux destinées à l’irrigation agricole, à réguler l’infiltration des précipitations et à réduire le ruissellement de surface Gallons de ruissellement d’eau évités : 138 014 028 (équivalent de la quantité d’eau propre nécessaire pour 1 568 341 personnes)

Air : les arbres produisent l’oxygène que nous respirons. En outre, les arbres éliminent la pollution de l’air en abaissant la température de l’air, en libérant de l’eau dans l’atmosphère et en filtrant les particules. Tonnes de polluants atmosphériques éliminées : 6 123



Pour en savoir plus sur l’engagement de Mary Kay en matière de développement durable, rendez-vous sur marykayglobal.com/sustainability, et téléchargez la stratégie mondiale en matière de développement durable, de Mary Kay : Enrichir des vies aujourd’hui pour un avenir durable.

À propos de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une organisation de protection de l’environnement, à vocation internationale, ayant pour but la préservation des terres et des ressources en eaux, dont toute vie dépend. Guidés par la science, nous développons des solutions innovantes sur le terrain pour relever les défis les plus complexes de notre monde afin que la nature et les êtres humains puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le changement climatique, travaillons à préserver les terres, les ressources en eaux et les océans à une échelle sans précédent, fournissons de la nourriture et de l’eau de manière durable et contribuons à rendre les villes plus viables. Présents dans 79 pays et territoires, nous utilisons une approche coopérative encourageant les communautés locales, les gouvernements, le secteur privé, et autres partenaires, à dialoguer ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nature.org ou suivez @nature_press sur Twitter.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s’engage à soutenir les femmes dans leurs parcours, via diverses initiatives de formation, mentorat, représentation, mise en réseau et innovation. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd’hui pour un lendemain durable, en s’associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l’excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l’égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l’embellissement de nos communautés et l’encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.