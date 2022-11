Soundbite Medical conclut un accord de licence avec VFLO Medical pour commercialiser ses produits dans la Chine élargie

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Les Solutions Médicales Soundbite Inc. (SBMS), une société vouée au développement de solutions pour le traitement interventionnel des maladies artérielles périphériques et coronaires, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord de licence exclusive avec VFLO Medical (VFLO).

En vertu de cette entente, Soundbite accorde à VFLO une licence exclusive pour certains de ses produits, notamment le SoundBite Crossing System et le Active Microcatheter System. Selon l'accord, VFLO est autorisé à fabriquer, développer et commercialiser ces produits dans la région de Chine élargie, y compris la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan. Soundbite reçoit en retour d’un paiement initial, des paiements d'étape ultérieurs, ainsi que des redevances sur les ventes de ces produits. L’entente prévoit également l'octroi de licences croisées sur les améliorations futures des produits, alignant l’accent des deux entreprises sur l'innovation.

« La prévalence croissante des maladies vasculaires athéroscléreuses aggravées par le calcium est devenue un grave problème de santé publique en Chine. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Soundbite et sommes impatients d'offrir cette technologie unique et son éventail de traitements aux patients de la Grande Chine qui souffrent d'artériopathie calcifiante », a commenté Dong Wu, présidente et chef de la direction de VFLO.

« Nous sommes heureux de collaborer avec VFLO pour faire bénéficier notre technologie révolutionnaire d'ondes de choc aux patients de la Chine, nous ouvrant un marché-clé avec un partenaire expérimenté. Cet apport de capital non-dilutif offre la possibilité de créer une valeur significative en servant les patients dans un marché chinois en pleine croissance », a déclaré Lori Chmura, présidente et chef de la direction de Soundbite.

À propos des Solutions Médicales Soundbite

Soundbite Medical est une société privée du domaine des instruments médicaux qui se consacre au développement de solutions innovatrices pour le traitement des lésions calcifiées et occlusives dans les maladies artérielles périphériques et coronaires. Soundbite a développé et déployé une méthode brevetée pour produire et livrer, en toute sécurité, des ondes de choc aux lésions calcifiées à l'aide d'une gamme de dispositifs à base de guides d'ondes actifs pour améliorer et transformer le standard des soins dans le traitement des patients souffrant de maladies cardiovasculaires.

À propos de VFLO Medical

VFLO est une société de dispositifs médicaux chinoise établie en 2021 par un fonds de soins de santé transfrontalier de premier plan et une équipe de professionnels éminents et expérimentés du secteur pour devenir un chef de file en offrant des thérapies innovantes aux patients chinois.

Énoncés prospectifs Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives, ou, collectivement, des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, fondés sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations actuellement disponibles pour notre direction. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « serait », « perspectives », « croire », « planifier », « prévoir », « anticiper », « s’attendre » et « estimer » ou les négatifs de ces termes, ou des variations d’entre eux. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de SoundBite Medical Solutions Inc. et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou anticipés par ces informations prospectives. Le lecteur est prié d’examiner attentivement ces risques et incertitudes ainsi que d’autres et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant les événements futurs et ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et représentent nos attentes à cette date. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou de circonstances.