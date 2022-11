MyHeritage udgiver AI Time Machine™, der giver alle mulighed for at forvandle sig selv til historiske personer ved hjælp af hverdagsfotos

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos (Graphic: Business Wire)

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, den førende globale tjeneste til at opdage din fortid og tage kontrol over din fremtid, annoncerede i dag udgivelsen af AI Time Machine™, en banebrydende, sjov funktion, der skaber billeder af en person i forskellige tidsperioder gennem historien ved hjælp af AI-teknologi, der omdanner tekst til billede. De fantastiske, hyperrealistiske resultater kan nemt deles på sociale medier og bruges som profilbilleder til at forbløffe venner og familie.

AI Time Machine™ er baseret på Stable Diffusion og teknologi, som MyHeritage har fået licens til fra Astria, et innovativt firma, der har specialiseret sig i skræddersyet AI-billedgenerering. Funktionen er meget let at bruge: Du skal blot uploade 10 til 25 fotos af den samme person, der er taget i forskellige indstillinger og positurer. Derefter oprettes en model af personen, som kan bruges som hovedperson i snesevis af foruddefinerede temaer, der foregår i forskellige historiske epoker. Med få klik kan alle se sig selv som en antik græsk kriger, en egyptisk farao, en middelalderridder, en victoriansk dame, en hippie fra 1960'erne eller en astronaut i rummet. Billederne kan downloades som et sæt på 8 eller enkeltvis, så det er nemt at dele dem.

"Hos MyHeritage udvikler vi konstant nye smarte måder at forbinde folk med deres slægtshistorie på," siger Gilad Japhet, grundlægger og administrerende direktør for MyHeritage. "I løbet af de seneste 3 år har vi lanceret mange vellykkede funktioner, der bruger AI's evne til at bringe historiske fotos til live. AI Time Machine™ er et nyt twist på dette tema og inviterer dig til at rejse til fortiden og se dig selv, som du kunne have set ud i dine forfædres tid. Mens vi udviklede denne funktion, var det tilbagevendende spørgsmål blandt vores team, hvornår den ville blive udgivet, så vi endelig kunne dele vores egne utrolige billeder!"

"Vi er begejstrede over at samarbejde med MyHeritage om at anvende vores teknologi inden for slægtshistorie", siger Alon Burg, medstifter og administrerende direktør for Astria. "Generativ AI er en spændende ny frontlinje, og vi er meget glade for, at denne integration vil skabe sjove og meningsfulde oplevelser for millioner af mennesker verden over."

AI Time Machine™ er den seneste tilføjelse til pakken af banebrydende fototeknologier, der har positioneret MyHeritage som markedsleder inden for forbedring af gamle familiefotos. Virksomhedens pakke af fotofunktioner inkluderer Deep Nostalgia™, som animerer ansigterne i stillbilleder og tog verden med storm og katapulterede MyHeritage til toppen af appstore-listerne i snesevis af lande; Photo Repair, som automatisk reparerer ridser og folder; MyHeritage Photo Enhancer, som bringer slørede ansigter i fokus; MyHeritage In Color™, som automatisk farvelægger sort-hvide fotos og genopretter farverne i falmede fotos; og DeepStory, som får dine familiefotos til at tale. Tilsammen er disse funktioner blevet brugt mere end 200 millioner gange siden deres udgivelse. MyHeritage's fotofunktioner vækker stor genklang hos forbrugerne, øger interessen for historie i almindelighed og slægtshistorie i særdeleshed og introducerer nye målgrupper til det fascinerende felt af slægtsforskning.

På trods af at billederne er meget realistiske, er de billeder, der genereres af AI Time Machine™, skabt af kunstig intelligens; de er ikke autentiske fotografier. I henhold til MyHeritage's forpligtelse til ansvarlig AI, tilføjes der vandmærker til alle billeder, der genereres af AI, for at skelne dem fra autentiske fotos. AI Time Machine™-billeder er perfekte til at dele på Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp og andre sociale medier.

AI Time Machine™ er i øjeblikket tilgængelig på desktop og via mobil webbrowser. Funktionen er gratis ved lanceringen i en begrænset introduktionsperiode (med en grænse på én model og 50 temaer pr. bruger, i alt 400 billeder), hvorefter den bliver en betalingsfunktion. Et engangskøb vil derefter give dig mulighed for at uploade fotos for at skabe en model af én person og generere 160 billeder med op til 20 temaer. Brugere med et MyHeritage Komplet abonnement vil nyde godt af en højere brugskvote uden ekstra omkostninger.

Prøv AI Time Machine™ nu på myheritage.dk/ai-time-machine

Se demovideoen af AI Time Machine™.

Om MyHeritage

MyHeritage er den førende globale platform til at opdage og udforske slægtshistorie. Med milliarder af historiske optegnelser og slægttræsprofiler og med sofistikerede matching-teknologier på tværs af alle dens aktiver, giver MyHeritage brugere mulighed for at opdage deres fortid og tage kontrol over deres fremtid. MyHeritage DNA er en af verdens største DNA-databaser med 6,3 million customers. millioner kunder. MyHeritage er den mest populære tjeneste for DNA-test og slægtsforskning i Europa, og er betroet af 104 millioner brugere på verdensplan. Siden 2020 er MyHeritage hjemsted for verdens mest avancerede AI-teknologier til at animere, reparere, forbedre og farvelægge historiske fotos. www.myheritage.dk