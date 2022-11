MyHeritage julkaisee AI Time Machine™ -tekoälyaikakoneen, jotta kuka tahansa voi muuntautua historialliseksi hahmoksi tavallisten valokuvien avulla

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos (Graphic: Business Wire)

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, johtava maailmanlaajuinen palvelu menneisyytesi löytämiseen ja tulevaisuutesi vahvistamiseen, julkisti tänään AI Time Machine™ -tekoälyaikakoneen, huipputasoa olevan hauskan toiminnon, joka luo tekstistä kuvaksi tekoälyteknologian avulla kuvia henkilöstä eri aikakausina kautta historian. Upeat, hyperrealistiset tulokset voidaan helposti jakaa sosiaalisessa mediassa ja käyttää profiilikuvina ystävien ja perheen hämmästyttämiseksi.

AI Time Machine™ perustuu vakaaseen diffuusioon ja teknologiaan, jonka MyHeritage on lisensoinut räätälöityjen tekoälykuvien tuottamiseen erikoistuneelta innovatiiviselta yritykseltä, Astria. Ominaisuus on erittäin helppokäyttöinen: lataa itsestäsi 10–25 kuvaa, jotka on otettu eri asetuksilla ja asennoissa. Tämän jälkeen sinusta luodaan malli, joka toimii päähenkilönä kymmenissä ennalta määritellyissä, eri historiallisiin aikakausiin sijoittuvissa teemoissa. Muutamalla klikkauksella kuka tahansa voi nähdä itsensä muinaiskreikkalaisena soturina, egyptiläisenä faaraona, keskiaikaisena ritarina, viktoriaanisena rouvana, 1960-luvun hippinä tai astronauttina avaruudessa. Valmiit kuvat voi ladata 8 kuvan sarjana tai yksitellen, jotta niitä on helppo jakaa.

"Kehitämme MyHeritagessa jatkuvasti uusia hienoja tapoja yhdistää ihmiset sukunsa historiaan", sanoo Gilad Japhet, MyHeritagen perustaja ja toimitusjohtaja. "Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme julkaisseet monia menestyksekkäitä toimintoja, jotka hyödyntävät tekoälyn voimaa historiallisten valokuvien herättämiseksi henkiin. AI Time Machine™ on uusi käänne tähän teemaan, ja se kutsuu sinut matkustamaan ajassa taaksepäin ja näkemään itsesi sellaisena, miltä olisit saattanut näyttää esivanhempiesi aikaan. Tätä ominaisuutta kehittäessämme oli tiimimme toistuva kysymys, milloin se julkaistaan, jotta voisimme vihdoin jakaa omat tajunnanräjäyttävät kuvamme!"

"Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä MyHeritagen kanssa ja soveltaa teknologiaamme sukuhistoriaan", sanoo Alon Burg, Astrian perustaja ja toimitusjohtaja. "Generatiivinen tekoäly on innostava uusi raja-alue, ja olemme erittäin innoissamme siitä, että tämä integraatio luo hauskoja ja mielekkäitä kokemuksia miljoonille ihmisille maailmanlaajuisesti."

AI Time Machine™ on uusin lisäys huippuluokan valokuvateknologioihin, jotka ovat nostaneet MyHeritagen markkinajohtajaksi vanhojen sukukuvien parantamisessa. Yrityksen valokuvaominaisuuksiin kuuluu Deep Nostalgia™, joka animoi kasvot stillkuvista ja valloitti maailman myrskyn lailla. Sen ansiosta MyHeritage on noussut sovelluskauppojen listakärkeen kymmenissä maissa. Photo Repair korjaa automaattisesti kuvissa olevat naarmut ja tahrat. MyHeritage Photo Enhancer terävöittää epätarkat kasvot. MyHeritage In Color™ värittää mustavalkoiset valokuvat automaattisesti tai palauttaa alkuperäiset värit haalistuneisiin valokuviin ja DeepStory saa perhekuvasi puhumaan. Kaikkiaan näitä ominaisuuksia on käytetty yli 200 miljoonaa kertaa niiden julkaisemisen jälkeen. MyHeritagen kuvaominaisuudet saavat syvää vastakaikua kuluttajien keskuudessa, lisäävät kiinnostusta historiaan yleensä ja erityisesti sukuhistoriaan sekä tutustuttavat uusia ihmisiä sukututkimuksen kiehtovaan maailmaan.

Vaikka AI Time Machine™ -ominaisuuden tuottamat kuvat ovat erittäin realistisia, on ne luotu tekoälyn avulla; ne eivät ole autenttisia valokuvia. Koska MyHeritage on sitoutunut vastuulliseen tekoälyyn, lisätään kaikkiin tekoälyn tuottamiin kuviin vesileima, jotta ne voidaan erottaa aidoista valokuvista. AI Time Machine™ -kuvat sopivat erinomaisesti jaettaviksi Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, WhatsAppissa ja muissa sosiaalisissa medioissa.

AI Time Machine™ -ominaisuus on tällä hetkellä saatavana työpöytäsovelluksena ja mobiililaitteiden verkkoselaimella. Ominaisuus on käynnistettäessä ilmainen rajoitetun esittelyjakson ajan (rajoituksena on yksi malli ja 50 teemaa käyttäjää kohti, yhteensä 400 kuvaa), minkä jälkeen ominaisuus muuttuu maksulliseksi. Kertaluonteisella maksulla voit ladata valokuvia mallin luomiseksi yhdestä henkilöstä ja luoda 160 kuvaa, joissa on enintään 20 teemaa. Käyttäjillä, joilla on MyHeritage Complete-sopimus, on suurempi kiintiö ilman lisäkustannuksia.

Kokeile AI Time Machine™-ominaisuutta nyt osoitteessa myheritage.fi/ai-time-machine.

Katso AI Time Machine™ -demovideo.

Tietoja MyHeritagesta

MyHeritage on johtava maailmanlaajuinen alusta suvun historian löytämiseen. MyHeritage tarjoaa miljardeja historiallisia tietoja, sukupuuprofiileja sekä kehittyneitä mätsäysteknologioita, jotka toimivat kaikissa MyHeritagen sovelluksissa antaen käyttäjälle mahdollisuuden tutustua oman sukunsa menneisyyteen. MyHeritage DNA on yksi maailman suurimmista DNA-kuluttajatietokannoista käsittäen 6,3 miljoonaa asiakasta. MyHeritage on Euroopan suosituin DNA-testaus- ja sukututkimuspalvelu, ja siihen luottaa 104 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Vuodesta 2020 lähtien MyHeritagessa on käytetty maailman edistyneimpiä tekoälyteknologioita historiallisten valokuvien animointiin, korjaamiseen, parantamiseen ja värittämiseen. www.myheritage.fi