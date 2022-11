MyHeritage lanserer AI Time Machine™ for å gjøre det mulig for alle å forvandle seg selv til historiske figurer ved bruk av hverdagsbilder

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos (Graphic: Business Wire)

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, den ledende globale tjenesten for å oppdage fortiden din og styrke fremtiden din, kunngjorde i dag lanseringen av AI Time Machine™, en banebrytende, morsom funksjon som lager bilder av en person i forskjellige tidsperioder gjennom historien ved å bruke tekst-til-bilde AI-teknologi. De fantastiske, hyperrealistiske resultatene kan enkelt deles på sosiale medier og brukes som profilbilder for å overraske venner og familie.

AI Time Machine™ er basert på Stable Diffusion og teknologi lisensiert av MyHeritage fra Astria, et innovativt selskap som spesialiserer seg på skreddersydd AI-bildegenerering. Funksjonen er veldig enkel å bruke: bare last opp 10 til 25 bilder av samme person tatt i en rekke ulike omgivelser og stillinger. En modell av individet blir deretter skapt og rollebesatt som hovedpersonen i dusinvis av forhåndsdefinerte temaer satt i forskjellige historiske epoker. Med bare noen få klikk kan alle se seg selv som en gammel gresk kriger, en egyptisk farao, en middelaldersk ridder, en viktoriansk dame, en hippie fra 1960-tallet eller en astronaut i verdensrommet. Bilder kan lastes ned som et sett med 8 eller enkeltvis, for enkel deling.

"Hos MyHeritage utvikler vi stadig nye kule måter å koble folk til deres slektshistorie," sa Gilad Japhet, grunnlegger og administrerende direktør i MyHeritage. "I løpet av de siste tre årene har vi gitt ut mange vellykkede funksjoner som bruker kraften til AI for å bringe historiske bilder til live. AI Time Machine™ er en ny vri på dette temaet, og inviterer deg til å reise til fortiden og se deg selv slik du kanskje så ut på dine forfedres tid. Mens vi utviklet denne funksjonen, var det tilbakevendende spørsmålet blant teamet vårt når den ville bli utgitt, slik at vi endelig kunne dele våre egne fantastiske bilder!”

"Vi er glade for å samarbeide med MyHeritage for å bruke teknologien vår innenfor feltet slektshistorie," sa Alon Burg, medgründer og administrerende direktør i Astria. "Generativ AI er en spennende ny grense, og vi er veldig glade for at denne integrasjonen vil skape morsomme og meningsfulle opplevelser for millioner av mennesker over hele verden."

AI Time Machine™ er det siste tilskuddet til serien av banebrytende fototeknologier som har posisjonert MyHeritage som markedsleder for forbedring av gamle familiebilder. Selskapets pakke med fotofunksjoner inkluderer Deep Nostalgia™, som animerer ansikter i stillbilder og tok verden med storm, drev MyHeritage til toppen av appstore-lister i mange land; Fotoreparer, som automatisk fikser riper og bretter; MyHeritage Fotoforbedrer, som bringer uskarpe ansikter i fokus; MyHeritage In Color™, som automatisk farger svart-hvitt-bilder og gjenoppretter fargene i falmede bilder; og DeepStory, som får familiebildene dine til å snakke. Til sammen har disse funksjonene blitt brukt mer enn 200 millioner ganger siden de ble lansert. MyHeritage sine fotofunksjoner blir tydeligvis satt stor pris på av forbrukere og øker interessen for historie og slektshistorie spesielt. Det introduserer også nye målgrupper til slektsforskningens fascinerende felt.

Selv om de er svært realistiske, er bilder generert av AI Time Machine™ laget av kunstig intelligens. De er ikke autentiske fotografier. I henhold til MyHeritage sin forpliktelse til ansvarlig AI, legges vannmerker på alle bilder generert av AI for å skille dem fra autentiske bilder. AI Time Machine™-bilder er perfekte for deling på Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp og andre sosiale medier.

AI Time Machine™ er for øyeblikket tilgjengelig på datamaskin og via mobil nettleser. Funksjonen er gratis ved lansering i en begrenset introduksjonsperiode (med en grense på én modell og 50 temaer per bruker, for totalt 400 bilder), deretter blir den en betalt funksjon. Et engangskjøp vil da tillate deg å laste opp bilder for å lage en modell av én person og generere 160 bilder med opptil 20 temaer. Brukere med en MyHeritage Komplett-abonnement får en høyere brukskvote uten ekstra kostnad.

Prøv AI Time Machine™ nå på myheritage.no/ai-time-machine.

Se demovideon av AI Time Machine™.

Om MyHeritage

MyHeritage er den ledende globale oppdagelsesplattformen for slektshistorie. Med milliarder av historiske dokumenter og slektstreprofiler, og med sofistikerte matching-teknologier som fungerer på tvers av alle sine eiendeler, lar MyHeritage brukere oppdage sin fortid og styrke fremtiden sin. MyHeritage DNA har en av verdens største DNA-databaser for forbrukere, med 6,3 millioner kunder. MyHeritage er den mest populære DNA-test- og slektsforskningstjenesten i Europa, og er klarert av 104 millioner brukere over hele verden. Siden 2020 har MyHeritage vært hjemmet til verdens mest avanserte AI-teknologier for å animere, reparere, forbedre og fargelegge historiske bilder. www.myheritage.no