MyHeritage lance AI Time Machine™ pour permettre à quiconque de se transformer en personnages historiques à l'aide de photos de tous les jours.

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos (Graphic: Business Wire)

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, le principal service mondial pour découvrir votre passé et renforcer votre avenir, a annoncé aujourd'hui la sortie de l’AI Time Machine™, une fonctionnalité avant-gardiste et amusante qui crée des images d'une personne à différentes périodes de l'histoire en utilisant la technologie d'intelligence artificielle (AI) de génération d'images à à partir de textes. Les résultats étonnants et hyperréalistes peuvent être facilement partagés sur les médias sociaux et utilisés comme photos de profil pour époustoufler les amis et la famille.

L'AI Time Machine™ est basée sur une technologie dont MyHeritage a obtenu la licence auprès d'Astria, une entreprise innovante spécialisée dans la génération d'images d'IA sur mesure. La fonctionnalité est très simple d'utilisation : il suffit de télécharger 10 à 25 photos d'un même individu prises dans différents cadres et poses. Un modèle de l'individu est alors créé et utilisé comme protagoniste dans des dizaines de thèmes prédéfinis se déroulant à différentes époques. En quelques clics, chacun peut se voir en guerrier de la Grèce antique, en Pharaon égyptien, en chevalier médiéval, en dame victorienne, en hippie des années 60/70 ou en astronaute dans l'espace. Les images peuvent être téléchargées par lot de 8 ou individuellement, pour un partage facile.

"Chez MyHeritage, nous développons constamment de nouvelles façons de connecter les gens à l'histoire de leur famille", a déclaré Gilad Japhet, fondateur et PDG de MyHeritage. "Au cours des 3 dernières années, nous avons sorti de nombreuses fonctionnalités à succès qui utilisent la puissance de l'IA pour donner vie aux photos historiques. AI Time Machine™ est une nouvelle tournure sur ce thème, vous invitant à voyager dans le passé et à vous voir tel que vous auriez pu être à l'époque de vos ancêtres. Pendant le développement de cette fonctionnalité, la question récurrente au sein de notre équipe était de savoir quand elle serait lancée pour que nous puissions enfin partager nos propres images hallucinantes !"

"Nous sommes ravis de collaborer avec MyHeritage pour appliquer notre technologie au domaine de l'histoire familiale", a déclaré Alon Burg, cofondateur et PDG d'Astria. "L'IA générative est une nouvelle frontière exaltante, et nous sommes très heureux que cette intégration crée des expériences amusantes et significatives pour des millions de personnes dans le monde."

L’AI Time Machine™ est le dernier ajout à la liste de technologies photo de pointe qui ont positionné MyHeritage comme le leader du marché de l'amélioration des vieilles photos de famille. Le portfolio d’Outils Photos de l'entreprise comprend Deep Nostalgia™, qui anime les visages sur les photos et a pris le monde d'assaut, catapultant MyHeritage en tête des classements des App Store dans des dizaines de pays ; le Correcteur Photo, qui répare automatiquement les rayures et les plis des photos ; le Sublimateur Photo MyHeritage, qui met au point les visages flous ; MyHeritage In Color™, qui colore automatiquement les photos en noir et blanc et restaure les couleurs des photos fanées ; et DeepStory, qui fait parler vos photos de famille. Collectivement, ces fonctionnalités ont été utilisées plus de 200 millions de fois depuis leur lancement. Les Outils Photos de MyHeritage trouvent un écho profond auprès des consommateurs, augmentent l'intérêt de ceux-ci pour l'Histoire en général et l'histoire familiale en particulier, et font découvrir le domaine fascinant de la généalogie à de nouveaux publics.

Bien que très réalistes, les images générées par AI Time Machine™ sont créées par l'intelligence artificielle ; il ne s'agit pas de photographies authentiques. Conformément à l'engagement de MyHeritage en faveur d'une IA responsable, des filigranes sont ajoutés à toutes les images générées par l'IA pour les distinguer des photos authentiques. Les images AI Time Machine™ sont parfaites pour être partagées sur Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp et d'autres médias sociaux.

AI Time Machine™ est actuellement disponible en version Desktop et via le navigateur web mobile. La fonctionnalité est gratuite au lancement pour une période limitée (avec une limite d'un modèle et de 50 thèmes par utilisateur pour un total de 400 images ), à la suite de quoi elle deviendra payante. Un achat unique vous permettra alors de télécharger des photos pour créer le modèle d'une personne et de générer des images avec un maximum de 160 images et jusqu’à 20 thèmes. Les utilisateurs disposant d'un abonnement Complet à MyHeritage bénéficieront d'un quota d'utilisation plus élevé, sans frais supplémentaires.

Essayez AI Time Machine™ dès maintenant sur myheritage.fr/ai-time-machine

Regardez la vidéo de démonstration de l’AI Time Machine™.

À propos de MyHeritage

MyHeritage est la principale plateforme mondiale de découverte de l'histoire familiale. Avec des milliards de données historiques et de profils d'arbres généalogiques, et avec des technologies de correspondance sophistiquées, MyHeritage permet aux utilisateurs de découvrir leur passé et enrichir leur avenir. MyHeritage est le site d'histoire familiale le plus populaire en Europe, et bénéficie de la confiance de 104 millions d'utilisateurs dans le monde. Depuis 2020, MyHeritage abrite les technologies d'IA les plus avancées au monde pour animer, réparer, améliorer et coloriser les photos historiques. www.myheritage.fr