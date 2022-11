MyHeritage lanceert AI Time Machine™ waarmee iedereen zichzelf kan transformeren tot historische figuren met behulp van alledaagse foto's

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos (Graphic: Business Wire)

MyHeritage Releases AI Time Machine™ to Enable Anyone to Transform Themselves Into Historical Figures Using Everyday Photos

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, de toonaangevende wereldwijde dienst voor het ontdekken van uw verleden en het versterken van uw toekomst, kondigt vandaag de lancering aan van AI Time Machine™, een geavanceerde, leuke feature die afbeeldingen creëert van een persoon in verschillende perioden van de geschiedenis, met behulp van text-to-image AI technologie. De prachtige, hyperrealistische resultaten kunnen eenvoudig worden gedeeld op social media en gebruikt als profielfoto's om familie en vrienden mee te verrassen.

AI Time Machine™ is gebaseerd op Stable Diffusion en technologie gelicenseerd door MyHeritage van Astria, een innovatief bedrijf gespecialiseerd in het genereren van op maat gemaakte AI afbeeldingen. De feature is heel gemakkelijk te gebruiken: upload simpelweg 10 tot 25 foto's van dezelfde persoon die in verschillende omgevingen en poses zijn gemaakt. Vervolgens wordt een model van het individu gemaakt en gecast als hoofdrolspeler in tientallen vooraf gedefinieerde thema's die zich afspelen in verschillende historische tijdperken. Met slechts een paar klikken kan iedereen zichzelf zien als een oude Griekse krijger, een Egyptische farao, een middeleeuwse ridder, een Victoriaanse dame, een hippie uit de jaren zestig of een astronaut in de ruimte. Afbeeldingen kunnen worden gedownload als een set van 8 of afzonderlijk, zodat u ze gemakkelijk kunt delen.

"Bij MyHeritage ontwikkelen we voortdurend nieuwe, coole manieren om mensen in contact te brengen met hun familiegeschiedenis", zegt Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage. "In de afgelopen 3 jaar hebben we veel succesvolle features uitgebracht die de kracht van AI gebruiken om historische foto's tot leven te wekken. AI Time Machine™ is een nieuwe draai aan dit thema en nodigt je uit om naar het verleden te reizen en jezelf te zien zoals je er misschien zou hebben uitgezien in de tijd van je voorouders. Tijdens het ontwikkelen van deze feature was de terugkerende vraag bij ons team wanneer deze zou worden uitgebracht, zodat we eindelijk onze eigen verbluffende beelden konden delen!”

"We zijn verheugd om samen te werken met MyHeritage om onze technologie toe te passen op het vlak van familiegeschiedenis", zegt Alon Burg, medeoprichter en CEO van Astria. "Generatieve AI is een razend interessant nieuw gebied en we zijn erg enthousiast dat deze integratie voor miljoenen mensen over de hele wereld leuke en waardevolle ervaringen zal creëren."

AI Time Machine™ is de recente toevoeging aan de reeks geavanceerde fototechnologieën die MyHeritage hebben gepositioneerd als marktleider voor het verbeteren van oude familiefoto's. De reeks foto features van het bedrijf bevat Deep Nostalgia™, die gezichten op foto's animeert en de wereld veroverde, waarmee MyHeritage in één klap bovenaan de ranglijsten van de app store in tientallen landen terecht kwam; Photo Repair, die automatisch krassen en vouwen in foto's repareert; MyHeritage Photo Enhancer, die wazige gezichten scherpe focus geeft; MyHeritage In Color™, die zwart-witfoto's automatisch inkleurt en de kleuren herstelt in vervaagde foto's; en DeepStory, die uw familiefoto's laten spreken. In totaal zijn deze functies sinds hun release meer dan 200 miljoen keer gebruikt. De foto features van MyHeritage vinden grote weerklank bij consumenten, vergroten de belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en familiegeschiedenis in het bijzonder, en laten nieuwe doelgroepen kennismaken met het fascinerende domein van genealogie.

Hoewel ze zeer realistisch zijn, worden de door AI Time Machine™ gegenereerde beelden gemaakt door kunstmatige intelligentie; het zijn geen authentieke foto's. In overeenstemming met de toewijding van MyHeritage aan verantwoorde AI, worden watermerken toegevoegd aan alle afbeeldingen die door AI worden gegenereerd om ze te onderscheiden van authentieke foto's. AI Time Machine™-afbeeldingen zijn perfect om te delen op Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp en andere sociale media.

AI Time Machine™ is momenteel beschikbaar op desktop en via de mobiele webbrowser. De functie is gratis bij de lancering voor een beperkte introductieperiode (met een limiet van één model en 50 thema's per gebruiker, voor in totaal 400 afbeeldingen) waarna het een betaalde functie wordt. Met een eenmalige aankoop kunt u vervolgens foto's uploaden om een ​​model van één persoon te maken en 160 afbeeldingen met maximaal 20 thema's te genereren. Gebruikers met een MyHeritage Compleet abonnement genieten van een hoger gebruiksquotum zonder extra kosten.

