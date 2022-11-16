DSP Concepts和亚德诺半导体合作推出车载音频娱乐系统快速设计解决方案

加州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--嵌入式音频技术的领导者和Audio Weaver开发平台的创建者DSP Concepts, Inc.今天宣布，公司正在与亚德诺半导体公司(Analog Devices, Inc.)合作，为汽车OEM厂商提供一种解决方案，旨在加快设计周期，降低车载音频系统的实施成本。新的ADI LISTN™ EZ-AUDIO系统利用ADI SHARC+ DSP硬件和DSP Concepts最新优化的Audio Weaver开发平台，帮助OEM厂商缩短多功能、差异化音频娱乐系统的上市时间。

该解决方案包括一个开箱即用的完整信号流，具有各种能简化音频系统定制、调校和部署的功能。OEM厂商可以采用一个功能齐全的预配置音频布局，其中配备了基本的用户控制以及针对汽车座舱应用进行优化的功能，包括面向多达12通道的系统的立体声音频输出，以及高级均衡器和控制功能。

亚德诺半导体的ADI LISTN EZ-AUDIO系统包括DSP Concepts的AWE Tune™，这是一个功能齐全的汽车音频调谐系统，搭配Audio Weaver开发平台一起使用。这两款解决方案共同帮助加速汽车音频系统的开发，助力产品团队协作，让音频创新更容易。AWE Tune具有直观的图形化用户界面，可以管理整个Audio Weaver信号流，一次调谐多个通道，创建和复制预置信息，锁定已定义的预置信息，从而让音频系统的定制和迭代变得更加轻松。

亚德诺半导体汽车音频处理高级总监Andrew Lanfear表示：“亚德诺半导体和DSP Concepts正在为汽车音频市场领域的厂商提供SHARC®音频处理器所具备的优势，包括灵活的音频流算法以及能与Audio Weaver搭配使用的用户友好型定制调谐工具。ADI LISTN EZ-AUDIO系统旨在帮助汽车音频工程师在不影响音频质量的情况下更快地将产品投放市场。”

DSP Concepts汽车业务开发负责人Steve Ernst表示：“亚德诺半导体和DSP Concepts都在为汽车领域贡献其悠久的音频技术专业知识。亚德诺半导体的ADI LISTN EZ-AUDIO系统采用了DSP Concepts的Audio Weaver，让汽车OEM厂商能够轻松、快速、高效地利用我们的联合创新成果。这一解决方案旨在协助汽车音频设计人员完成从原型到生产的各个步骤，加速音频功能的开发，并尽可能地降低工作流程的复杂性和成本。”

欲了解有关采用Audio Weaver的ADI LISTN EZ-AUDIO解决方案的更多信息，请访问http://www.analog.com/EV-21562-AUTO。

关于DSP Concepts, Inc.

DSP Concepts是一家嵌入式音频技术的全球领导者，也是Audio Weaver音频开发平台的创造者，致力于让音频创新更轻松。DSP Concepts通过实时工作流程为工程师提供相关装备和支持，以快速建立原型，进行跨团队协作和设计修改，并部署领先半导体公司的主流芯片组，包括亚德诺半导体、联发科技、恩智浦半导体、高通、意法半导体、Cadence Design Systems、安谋等。DSP Concepts的技术已经被嵌入到数以百万计的汽车和消费品之中，为Bang & Olufsen、宝马、博朗、Facebook、佳明、GoPro、LG、梅赛德斯-奔驰、松下、Peloton、保时捷、三星、森海塞尔、Spotify、特斯拉等著名品牌提供非凡的音频体验解决方案。

“Audio Weaver”是DSP Concepts, Inc.在美国注册的商标。DSP Concepts是DSP Concepts, Inc.的商标。AWE Tune是DSP Concepts, Inc.的商标。本新闻稿中出现的其他公司的商品名称、商标和服务标志均为其各自持有人的财产。

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