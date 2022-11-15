萊卡公司攜手 HeiQ 推出新的LYCRA®（萊卡®）naturalFX™ 技術，為全棉針織服裝提供持久的舒適彈力

特拉華州威爾明頓市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為服裝和個人護理行業開發創新和可持續纖維以及技術解決方案的全球領導者萊卡公司，今天宣佈推出 LYCRA®（萊卡®）naturalFX™ 技術，這是一種專有的紡織後整理工藝，適用於為大眾市場應用而設計的全棉針織服裝。 該應用是與高性能後整理技術行業的領導者HeiQ合作開發的，是兩家公司不斷努力為全球消費者帶來更多創新和可持續紡織技術的最新範例。

由 HeiQ加持的LYCRA®（萊卡®）naturalFX™ 技術提升了棉質針織服裝的性能，解決了關鍵的消費者痛點，並改善了消費者的整體穿著體驗。 與傳統整理助劑相比，該技術為全棉針織服裝提供持久的舒適彈性、合身性和柔軟的手感。

即使經過反覆洗滌和穿著，LYCRA®（萊卡®）naturalFX™ 技術也能幫助針織品保持其形狀，這有助於延長服裝的穿著壽命，並可能減少對環境的影響。

“LYCRA®（萊卡®） naturalFX™ 技術增強了棉針織布料的拉伸和回復性能，並以持久耐用的方式實現這一點，手感異常柔軟，” 萊卡公司首席商務官 Nicolas Banyols 說。 “這項突破性創新不僅提高了日常全棉針織品的性能，而且由於不需要投資新設備，因此易於布廠實施。 我們重視HeiQ的技術專長，並很高興能夠一同實現這項技術的商業化。 “

所有使用LYCRA®（萊卡®） naturalFX™ 技術的針織服裝都可以提交給萊卡公司的實驗室進行品質控制測試，以確保能向消費者提供所有的益處，包括舒適彈性、透氣性和耐用合身性。 新標誌將同時包含LYCRA®（萊卡®）和HeiQ品牌，並提供可定製的聯合品牌終端促銷材料，這些材料帶有標語 “與大自然的節奏同步” ，並可供品牌和零售商使用。

在萊卡公司引領此技術商業化的同時，HeiQ也將通過其品牌網路支援這一技術的推廣，並直接向布廠出售該整理劑，利用其成熟的全球技術服務來提供優化的性能。

HeiQ紡織品業務部負責人Mike Mordente補充說： “將萊卡公司在彈力纖維方面的專業知識與HeiQ在紡織化學整理方面的著名創新相結合，產生了一種真正獨特的增值技術，為棉針織品提供了更高的性能。 我相信LYCRA®（萊卡®） naturalFX™ 技術將開闢新一代擁有加強彈性和回復性能並兼具舒適與耐用性的服裝。 ”

關於萊卡公司

萊卡公司為服裝和個人護理行業生產創新的纖維並提供先進技術方案。 萊卡公司總部位於特拉華州威明頓，因其創新的產品、技術專長、可持續解決方案和無與倫比的營銷支援而享譽全球。 萊卡公司擁有領先的消費品及行業品牌，包括： LYCRA®， LYCRA HyFit®， LYCRA® T400®， COOLMAX®， THERMOLITE®， ELASPAN®， SUPPLEX®， TACTEL®。 萊卡公司的歷史可以追溯到 1958 年，獨創的的氨綸纖維 LYCRA® 纖維誕生。 今天，萊卡公司專注於通過開發獨特的創新方案，為客戶的產品增值，滿足消費者對舒適和持久性能的需求。 如需更多資訊，請訪問 www.thelycracompany.com.

LYCRA®（萊卡®）是萊卡公司的商標。

關於HeiQ

HeiQ成立於2005年，是從蘇黎世聯邦理工學院（ETH）分離出來的企業，在倫敦證券交易所主機板上市（LSE：HEIQ），HeiQ是紡織品和材料創新領域的領導者，創新研發了當今市場上一些最有效、最耐用的和最高性能的技術。 HeiQ致力研發開創性的紡織品和材料創新，改善數十億人的生活。 HeiQ結合三個專業領域——科學研究、特種材料製造和消費者品牌推廣——是創造差異化、可持續產品、並在銷售點獲取附加值的理想創新夥伴。 HeiQ有14個辦事處、7個生產基地和7個研發中心，擁有240名專業人員。 HeiQ的總產能為每年45，000噸特種化學品，為60多個國家的1，000多個行業客戶提供服務。 今天，HeiQ的消費者產品和醫療設備遍佈56個國家。 更多資訊，請訪問 www.heiq.com。

HeiQ是HeiQ材料股份有限公司的註冊商標。