莱卡公司携手 HeiQ 推出新的LYCRA®（莱卡®）naturalFX™ 技术，为全棉针织服装提供持久的舒适弹力

特拉华州威尔明顿市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为服装和个人护理行业开发创新和可持续纤维以及技术解决方案的全球领导者莱卡公司，今天宣布推出 LYCRA®（莱卡®）naturalFX™ 技术，这是一种专有的纺织后整理工艺，适用于为大众市场应用而设计的全棉针织服装。该应用是与高性能后整理技术行业的领导者HeiQ合作开发的，是两家公司不断努力为全球消费者带来更多创新和可持续纺织技术的最新范例。

由 HeiQ加持的LYCRA®（莱卡®）naturalFX™ 技术提升了棉质针织服装的性能，解决了关键的消费者痛点，并改善了消费者的整体穿着体验。与传统整理助剂相比，该技术为全棉针织服装提供持久的舒适弹性、合身性和柔软的手感。

即使经过反复洗涤和穿着，LYCRA®（莱卡®）naturalFX™ 技术也能帮助针织品保持其形状，这有助于延长服装的穿着寿命，并可能减少对环境的影响。

“LYCRA®（莱卡®） naturalFX™ 技术增强了棉针织面料的拉伸和回复性能，并以非常柔软的手感以及耐用的方式做到了这一点，” 莱卡公司首席商务官 Nicolas Banyols 说。 “这项突破性创新不仅提高了日常全棉针织品的性能，而且由于不需要投资新设备，因此易于面料厂实施。我们重视HeiQ的技术专长，并很高兴能够一同实现这项技术的商业化。 “

所有使用LYCRA®（莱卡®） naturalFX™ 技术的针织服装都可以提交给莱卡公司的实验室进行质量控制测试，以确保能向消费者提供所有的益处，包括舒适弹性、透气性和耐用合身性。新标志将同时采用LYCRA®（莱卡®）和HeiQ品牌，并提供可定制的联合品牌终端促销材料，这些材料带有标语 “与大自然的节奏同步” ，并可供品牌和零售商使用。

在莱卡公司引领此技术商业化的同时，HeiQ也将通过其品牌网络支持这一技术的推广，并直接向面料厂出售该整理剂，利用其成熟的全球技术服务来提供优化的性能。

HeiQ纺织品业务部负责人Mike Mordente补充说： “将莱卡公司在弹力纤维方面的专业知识与HeiQ在纺织化学整理方面的著名创新相结合，产生了一种真正独特的增值技术，为棉针织品提供了更高的性能。我相信LYCRA®（莱卡®） naturalFX™ 技术将开辟新一代拥有增强弹性和回复性并兼具舒适与耐用性的服装。”

关于莱卡公司

莱卡公司为服装和个人护理行业生产创新的纤维并提供先进技术方案。莱卡公司总部位于特拉华州威明顿，因其创新的产品、技术专长、可持续解决方案和无与伦比的营销支持而享誉全球。莱卡公司拥有领先的消费品及行业品牌，包括: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL®。莱卡公司的历史可以追溯到 1958 年，独创的的氨纶纤维 LYCRA® 纤维诞生。今天，莱卡公司专注于通过开发独特的创新方案，为客户的产品增值，满足消费者对舒适和持久性能的需求。如需更多信息，请访问 www.thelycracompany.com.

LYCRA®（莱卡®）是莱卡公司的商标。

关于 HeiQ

HeiQ成立于2005年，是从苏黎世联邦理工学院（ETH）分离出来的企业，在伦敦证券交易所主板上市（LSE:HEIQ），HeiQ是纺织品和材料创新领域的领导者，创新研发了当今市场上一些最有效、最耐用的和最高性能的技术。HeiQ致力研发开创性的纺织品和材料创新，改善数十亿人的生活。HeiQ结合三个专业领域——科学研究、特种材料制造和消费者品牌推广——是创造差异化、可持续产品、并在销售点获取附加值的理想创新伙伴。HeiQ有14个办事处、7个生产基地和7个研发中心，拥有240名专业人员。HeiQ的总产能为每年45,000吨特种化学品，为60多个国家的1,000多个行业客户提供服务。今天，HeiQ的消费者产品和医疗设备遍布56个国家。更多信息，请访问 www.heiq.com。

HeiQ是HeiQ材料股份有限公司的注册商标。