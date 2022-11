The LYCRA Company e HeiQ apresentam nova tecnologia LYCRA® naturalFX™ que oferece elasticidade e conforto duráveis bem como adaptação para malhas 100% algodão

Mike Mordente, Head of the Business Unit Textiles at HeiQ (Photo: Business Wire)

Nicolas Banyols, Chief Commercial Officer at The LYCRA Company (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company and HeiQ introduce new LYCRA® naturalFX™ technology that offers durable comfort stretch and fit for 100% cotton knitwear. (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company and HeiQ introduce new LYCRA® naturalFX™ technology that offers durable comfort stretch and fit for 100% cotton knitwear. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções de fibra e tecnologia inovadoras e sustentáveis para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje o lançamento da tecnologia LYCRA ® naturalFX™, um processo de acabamento têxtil de propriedade para roupas de malha 100% algodão concebidas para aplicações de mercado de massa. Desenvolvido em cooperação com a HeiQ, líder do setor em tecnologias de acabamento de desempenho, esta aplicação é o exemplo mais recente dos esforços contínuos de ambas as empresas para trazer tecnologias têxteis mais inovadoras e sustentáveis a consumidores em todo o mundo.

A tecnologia LYCRA® naturalFX™, impulsionada pela HeiQ, aperfeiçoa as malhas de algodão, ao abordar pontos críticos de dor do consumidor e aprimorar a experiência geral de uso do consumidor. Esta tecnologia proporciona conforto durável, elasticidade, adaptação e toque macio à mão para malhas 100% algodão quando comparados com os acabamentos convencionais.

Mesmo após repetidas lavagens e uso, a tecnologia LYCRA® naturalFX™ ajuda as malhas a manterem sua forma, o que auxilia no prolongamento da vida útil da roupa e redução potencial de seu impacto ambiental.

"A tecnologia LYCRA® naturalFX™ aumenta as propriedades de elasticidade e recuperação dos tecidos de malha de algodão e o faz de modo durável com toque excepcionalmente macio", disse Nicolas Banyols, diretor comercial da The LYCRA Company. "Esta revolucionária inovação não só melhora o desempenho das malhas 100% algodão do dia a dia, mas também é fácil de implementar pelas fábricas, pois não requer investimento em novos equipamentos. Valorizamos a experiência técnica da HeiQ e estamos animados em cooperar na comercialização desta tecnologia."

Todas as malhas que usam a tecnologia LYCRA® naturalFX™ podem ser enviadas aos laboratórios da The LYCRA Company para testes de controle de qualidade, a fim de garantir que todos os benefícios ao consumidor sejam entregues, incluindo elasticidade de conforto, capacidade de transpiração e feitio durável. Novos logotipos irão apresentar tanto as marcas LYCRA® como HeiQ e serão suportados por materiais de POS personalizáveis de marca compartilhada com o slogan "Em Sincronia com o Ritmo da Natureza", que também estão disponíveis para marcas e varejistas.

Enquanto a The LYCRA Company lidera a comercialização desta tecnologia, a HeiQ irá cooperar e respaldar a introdução mediante sua rede de marcas, além de fabricar e vender o acabamento diretamente a fábricas têxteis, aproveitando seus serviços técnicos internacionais estabelecidos para oferecer desempenho otimizado.

"A combinação da experiência da The LYCRA Company em fibras elásticas com a renomada inovação da HeiQ em acabamento químico têxtil resultou em uma tecnologia realmente única e de valor agregado que oferece melhor desempenho às malhas de algodão", acrescentou Mike Mordente, chefe da unidade de negócios têxteis da HeiQ. "Estou confiante de que a tecnologia LYCRA® naturalFX™ irá inaugurar uma nova geração de roupas tendo elasticidade e recuperação aperfeiçoadas com conforto e durabilidade."

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia aos setores de vestuário e cuidados pessoais. Com sede em Wilmington, Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, conhecimento técnico, soluções sustentáveis e suporte de marketing inigualável. A LYCRA Company possui marcas com liderança de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da The LYCRA Company remonta a 1958 com a invenção do fio spandex original, fibra LYCRA®. Hoje, a The LYCRA Company visa agregar valor aos produtos de seus clientes, ao desenvolver inovações exclusivas concebidas para satisfazer as necessidade do consumidor com conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 como uma cisão do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique (ETH) e cotada no mercado principal da Bolsa de Valores de Londres (LSE:HEIQ), a HeiQ é líder em inovação têxtil e de materiais, criando algumas das tecnologias mais eficazes, duráveis ​​e de alto desempenho no mercado atual. A HeiQ se esforça para melhorar a vida de bilhões de pessoas através da inovação pioneira de produtos têxteis e materiais. Combinando três áreas de especialização - pesquisa científica, fabricação de materiais especiais e marcas de ingredientes de consumo - a HeiQ é a parceria de inovação ideal para criar produtos diferenciados e sustentáveis ​​bem como captar o valor agregado no ponto de venda. Com seus 14 escritórios, 7 fábricas e 7 centros de P&D, a HeiQ emprega hoje 240 profissionais. Possui uma capacidade total de 45.000 toneladas de especialidades químicas ao ano e atende a mais de 1.000 clientes industriais em mais de 60 países. Hoje, os bens de consumo e dispositivos médicos da HeiQ podem ser encontrados em 56 países. Para mais informação, acesse www.heiq.com.

HeiQ é uma marca comercial ou marca registrada da HeiQ Materials AG.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.