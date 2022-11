Mike Mordente, Head of the Business Unit Textiles at HeiQ (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company and HeiQ introduce new LYCRA® naturalFX™ technology that offers durable comfort stretch and fit for 100% cotton knitwear. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, een wereldleider in het ontwikkelen van innovatieve en duurzame vezel- en technologie oplossingen voor de kleding- en persoonlijke verzorgingssector, heeft vandaag de lancering aangekondigd van LYCRA® naturalFX™-technologie, een gepatenteerd textiel afwerkingsproces voor 100% katoenen gebreide kledingstukken ontworpen voor massamarkttoepassingen. Deze applicatie is ontwikkeld in samenwerking met HeiQ, een marktleider op het gebied van hoogwaardige afwerkingstechnologieën, en is het nieuwste voorbeeld van de voortdurende inspanningen van beide bedrijven om meer innovatieve en duurzame textieltechnologieën naar consumenten over de hele wereld te brengen.

