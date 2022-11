The LYCRA Company et HeiQ présentent la nouvelle technologie LYCRA® naturalFX™ qui offre un confort étirable et un ajustement durable pour le tricot 100% coton

Mike Mordente, Head of the Business Unit Textiles at HeiQ (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company and HeiQ introduce new LYCRA® naturalFX™ technology that offers durable comfort stretch and fit for 100% cotton knitwear. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, un chef de file mondial dans le développement de solutions durables et innovantes de fibre et technologies pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels, annonce aujourd'hui le lancement de la technologie LYCRA® naturalFX™, un processus propriétaire de finition textile pour les vêtements en tricot 100% coton conçus pour des applications de grande consommation. Développée en collaboration avec HeiQ, un leader sectoriel des technologies de finition à haute performance, cette application est le dernier exemple en date des efforts continus des deux entreprises pour apporter des technologies textiles novatrices et durables aux consommateurs du monde entier.

LYCRA® naturalFX™, optimisée par HeiQ, améliore les mailles en coton, résolvant ainsi les problématiques essentielles des consommateurs pour une meilleure expérience globale. Comparée aux finitions conventionnelles, cette technologie confère un confort stretch durable, un ajustement et une douceur aux vêtements en tricot 100% coton.

Même après plusieurs lavages et utilisations, la technologie LYCRA® naturalFX™ aide le vêtement en tricot à conserver sa forme pour une durée de vie allongée et donc une réduction de l'impact environnemental.

"La technologie LYCRA® naturalFX™ optimise les propriétés étirables et de maintien de la forme des tissus tricotés en coton, d'une manière durable et avec une douceur exceptionnelle", déclare Nicolas Banyols, directeur commercial, The LYCRA Company. "Cette innovation révolutionnaire améliore non seulement la performance des vêtements tricotés 100% coton, mais est aussi facile à déployer par les usines, étant donné qu'elle ne nécessite aucun investissement dans de nouveaux équipements. Nous apprécions l'expertise technique de HeiQ et sommes ravis de collaborer à la commercialisation de cette technologie."

Tous les tricots qui utilisent la technologie LYCRA® naturalFX™ peuvent être envoyés aux laboratoires de The LYCRA Company pour des tests de contrôle de la qualité afin de s'assurer que les consommateurs bénéficieront de tous ses points forts, notamment le confort du stretch, la respirabilité, et un ajustement durable. Les nouveaux logos comporteront les marques LYCRA® et HeiQ et seront soutenus par des articles POS comarqués personnalisables comportant le slogan "In Sync with Nature’s Rhythm", également disponibles auprès des marques et des revendeurs.

Alors que The LYCRA Company prend en charge la commercialisation de cette technologie, HeiQ soutiendra son introduction par l'entremise de son réseau de marques, ainsi que la fabrication et la vente de la finition directement auprès des usines, en s'appuyant sur ses services techniques mondiaux afin de garantir une performance optimale.

"Le fait de combiner l'expertise de The LYCRA Company en fibres étirables à l'innovation éprouvée de HeiQ dans la finition chimique des textiles a permis d'obtenir une technologie véritable unique et à valeur ajoutée qui offre une performance accrue des vêtements tricotés en coton", ajoute Mike Mordente, responsable de l'unité commerciale des textiles chez HeiQ. "Je suis convaincu que la technologie LYCRA® naturalFX™ fraiera la voie à une nouvelle génération de vêtements étirables et à maintien de forme, aussi confortables que durables."

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son assistance marketing inégalée. The LYCRA Company possède plusieurs marques grand public et commerciales de premier plan, dont LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, et TACTEL®. Les débuts de The LYCRA Company remontent à 1958 avec l'invention du fil d'élasthanne d'origine, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.thelycracompany.com.

LYCRA® est une marque commerciale de The LYCRA Company.

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que spin-off de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres (LSE: HEIQ), la société HeiQ est un leader de l'innovation dans les textiles et les matériaux qui crée certaines des technologies les plus efficaces, durables et performantes sur le marché aujourd'hui. La mission de HeiQ est d'améliorer la vie de milliards de personnes grâce à l'innovation dans les textiles et les matériaux. Combinant trois domaines d'expertise – la recherche scientifique, la production de matériaux spéciaux et la personnalisation d’éléments grand public – HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits durables qui se différencient et capturer la valeur ajoutée sur le point de vente. Disposant de 14 bureaux, 7 sites de fabrication et 7 pôles de R&D, HeiQ emploie aujourd’hui 240 professionnels, a une capacité totale de 45 000 tonnes de produits chimiques spécialisés par an et sert plus de 1 000 clients industriels dans plus de 60 pays. On trouve aujourd'hui les biens de consommation et dispositifs médicaux de HeiQ dans 56 pays. Pour plus d'informations, visitez www.heiq.com.

HeiQ est une marque commerciale ou déposée de HeiQ Materials AG.

