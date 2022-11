The LYCRA Company und HeiQ stellen neue LYCRA® naturalFX™-Technologie vor, die dauerhafte komfortable Dehnbarkeit und Passform für Strickwaren aus 100 % Baumwolle bietet

Mike Mordente, Head of the Business Unit Textiles at HeiQ (Photo: Business Wire)

Nicolas Banyols, Chief Commercial Officer at The LYCRA Company (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company and HeiQ introduce new LYCRA® naturalFX™ technology that offers durable comfort stretch and fit for 100% cotton knitwear. (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company and HeiQ introduce new LYCRA® naturalFX™ technology that offers durable comfort stretch and fit for 100% cotton knitwear. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, meldete heute den Marktauftritt der LYCRA® naturalFX™-Technologie, einem unternehmenseigenen Textilveredelungsverfahren für Strickwaren aus 100 % Baumwolle, das für Massenmarktanwendungen konzipiert wurde. Die in Zusammenarbeit mit HeiQ, einem branchenführenden Anbieter leistungsverbessernder Veredelungstechnologien, entwickelte Anwendung ist das jüngste Beispiel der anhaltenden Bemühungen beider Unternehmen, den Verbrauchern weltweit mehr innovative und nachhaltige Textiltechnologien bereitzustellen.

Die LYCRA® naturalFX™-Technologie, powered by HeiQ, veredelt Baumwollstrickwaren, um diverse von den Verbrauchern vorgebrachte Kritikpunkte zu beheben und den Tragekomfort für Konsumenten insgesamt zu verbessern. Die Technologie verleiht Strickwaren aus 100 % Baumwolle eine dauerhafte Dehnbarkeit, gute Passform und ein weiches Tragegefühl im Vergleich zu herkömmlichen Verarbeitungen.

Selbst nach wiederholtem Waschen und Tragen sorgt die LYCRA® naturalFX™-Technologie dafür, dass Strickwaren ihre Form behalten, was die Haltbarkeit des Kleidungsstücks verlängert und potenziell seine Umweltbelastung reduziert.

„Die LYCRA® naturalFX™-Technologie verbessert die Dehnbarkeit und Rückstellkraft von Baumwollstrickwaren, und zwar auf eine dauerhafte Art und Weise mit einem hervorragenden Weichheitsgefühl“, erklärte Nicolas Banyols, Chief Commercial Officer bei The LYCRA Company. „Diese bahnbrechende Innovation verbessert nicht nur die Leistung herkömmlicher Strickwaren aus 100 % Baumwolle, sondern sie ist auch problemlos in den Baumwollspinnereien zu implementieren, da sie keine Investition in neue Ausrüstung erfordert. Wir schätzen die technische Expertise von HeiQ und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit bei der Markteinführung dieser Technologie.“

Alle Strickwaren, die mit der LYCRA® naturalFX™-Technologie hergestellt werden, können zur Qualitätskontrolle bei den Laboren der The LYCRA Company vorgelegt werden, um sicherzustellen, dass alle Kundenvorteile erzielt werden, darunter Tragekomfort, Atmungsaktivität und dauerhafte Passform. Neue Logos enthalten die beiden Marken von LYCRA® und HeiQ und werden durch anpassbare POS-Materialien mit beiden Marken und dem Motto „In Sync with Nature's Rhythm“ (im Einklang mit dem Rhythmus der Natur) unterstützt, die ebenfalls für Marken und Einzelhändler zur Verfügung stehen.

The LYCRA Company leitet die Vermarktung der Technologie und HeiQ wird die Markteinführung durch sein Markennetz unterstützen und die Veredelung herstellen und direkt an Textilwebereien verkaufen. Dabei werden die etablierten globalen technischen Dienstleistungen von HeiQ genutzt, um eine optimierte Leistung sicherzustellen.

„Die Kombination der Expertise der The LYCRA Company in Sachen dehnbare Fasern mit der bekannten Innovationskraft von HeiQ in der chemischen Textilveredelung hat eine wirklich einzigartige wertsteigernde Technologie ins Leben gerufen, die die Leistungskraft von Baumwollstrickwaren erhöht“, ergänzte Mike Mordente, Leiter des Geschäftsbereichs Textilien bei HeiQ. „Ich bin zuversichtlich, dass die LYCRA® naturalFX™-Technologie eine neue Generation von Kleidungsstücken mit verbesserten Dehnbarkeits- und Rückstelleigenschaften für Tragekomfort und Haltbarkeit hervorbringen wird.“

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technischen Kompetenzen, nachhaltigen Lösungen sowie ihren einzigartigen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company ist Eigentümer führender Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® und TACTEL®. Die Firmentradition der The LYCRA Company reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die Faser LYCRA® entwickelt wurde. Heute verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Wert der Produkte seiner Kunden durch innovative Entwicklungen zu steigern, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA® ist eine Marke von The LYCRA Company.

Über HeiQ

HeiQ wurde 2005 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründet und ist am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert (LSE:HEIQ). HeiQ ist führend in der Textil- und Materialinnovation und entwickelt einige der effektivsten, langlebigsten und leistungsfähigsten Technologien, die heute auf dem Markt sind. HeiQ strebt danach, das Leben von Milliarden von Menschen durch bahnbrechende Textil- und Materialinnovationen zu verbessern. Durch die Kombination von drei Kompetenzbereichen - wissenschaftliche Forschung, Herstellung von Spezialmaterialien und Branding von Konsumgütern - ist HeiQ der ideale Innovationspartner, um differenzierende und nachhaltige Produkte zu schaffen und einen Mehrwert am Point of Sale zu generieren. Mit seinen 14 Niederlassungen, 7 Produktionsstätten und 7 F&E-Zentren beschäftigt HeiQ heute 240 Fachleute. Das Unternehmen verfügt über eine Gesamtkapazität von 45'000 Tonnen Spezialchemikalien pro Jahr und beliefert mehr als 1'000 Industriekunden in über 60 Ländern. HeiQs Konsumgüter und medizinische Geräte sind heute in 56 Ländern zu finden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.heiq.com.

HeiQ ist eine Marke oder eingetragene Marke der HeiQ Materials AG.

