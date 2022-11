The inspiration behind Avanzanite’s corporate name. (Photo: Business Wire)

Why We Founded Avanzanite Bioscience

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Vandaag lanceert Avanzanite Bioscience B.V. (“Avanzanite” of het “Bedrijf”) officieel haar onderneming in de commerciële fase, met als doel de toegang van patiënten tot geneesmiddelen voor zeldzame ziekten in Europa uit te breiden en tegelijkertijd inkomsten en groeipotentieel voor opkomende op onderzoek gebaseerde biofarmaceutische originatoren. Avanzaniet, een volledig geautoriseerde distributeur van geneesmiddelen, werkt samen met deze biofarmaceutische medewerkers door middel van flexibele, op maat gemaakte licentie- en distributiepartnerschappen in heel Europa. Het nieuwe bedrijfsmodel van het bedrijf maakt de wereldwijde commercialisering van veelbelovende geneesmiddelen mogelijk en pakt de onhoudbare ongelijkheden in de toegang tot innovatieve weesgeneesmiddelen in heel Europa aan.

