Avanzanite Bioscience lance un nouveau modèle commercial pour mettre sur le marché européen des médicaments novateurs destinés au traitement de maladies rares

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Avanzanite Bioscience B.V. (« Avanzanite » ou la « Société ») lance officiellement le stade commercial de son entreprise, en cherchant à élargir l’accès des patients aux médicaments destinés au traitement de maladies rares en Europe tout en déverrouillant un potentiel de revenu et de croissance pour les initiateurs biopharmaceutiques émergents axés sur la recherche. Avanzanite, distributeur de médicaments agréé, travaille avec ces collaborateurs biopharmaceutiques par le biais de partenariats de licence et distribution flexibles et personnalisés, dans toute l’Europe. Le nouveau modèle commercial de la Société permet de commercialiser globalement des médicaments prometteurs et s’attaque aux inégalités insoutenables concernant l’accès aux médicaments orphelins novateurs en Europe.

Avanzanite a été créée pour répondre à un besoin du marché essentiel dans le contexte européen des médicaments orphelins en raison de la complexité et du coût de la rationalisation des opérations commerciales dans plus de 30 pays, compte tenu du nombre limité de patients et de l’environnement de l’accès au marché de plus en plus difficile. En fait, souvent, et jusqu’à 80 % des cas selon des experts, les lancements de médicaments orphelins ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs commerciaux et en termes de revenu, et n’atteignent pas les patients dans le besoin. Cette dynamique de marché unique a pour résultat de décourager ou mal préparer les entreprises biopharmaceutiques émergentes qui hésitent à établir des opérations européennes et entrer dans certains pays. Par voie de conséquence, un nombre croissant d’entreprises biopharmaceutiques choisissent de ne pas lancer leurs nouveaux médicaments orphelins en Europe ou de se retirer totalement du marché. Cette dynamique nuit tout particulièrement aux initiateurs biopharmaceutiques émergents qui sont la force motrice de l’ensemble de l’innovation pharmaceutique, surtout pour les maladies rares. Au final, les patients sont ceux qui paient le prix en n’ayant pas l’occasion de bénéficier de thérapies prometteuses.

Le fondateur et PDG d’Avanzanite, Adam Plich, a déclaré : « Nous fournissons une solution imposée par le marché au problème de l’accès aux médicaments orphelins en Europe. »

« Notre inspiration et la validation initiale de notre modèle commercial unique proviennent de notre collaboration et d’un accord de licence exclusif avec SIFI S.p.A. (« SIFI »), société ophtalmologique internationale leader basée en Italie. »M. Plich a ajouté : « SIFI collabore avec Avanzanite pour commercialiser et distribuer son médicament ultra orphelin expérimental pour le traitement de la kératite à Acanthamoeba (KA), infection oculaire dévastatrice, hautement résistante, qui est responsable de 50 % des cas de cécité parmi les utilisateurs de lentilles de contact, dans 26 pays de l’Espace économique européenne et en Suisse. »Après plus de 15 ans d’efforts en matière de recherche et de développement, l’Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency, « EMA ») examine actuellement le produit aux fins d’approuver sa commercialisation.

« Lors de l’évaluation des options de commercialisation dans plusieurs territoires européens pour notre médicament orphelin », a indiqué Fabrizio Chines, président et PDG de SIFI, « Avanzanite a présenté un dossier convaincant quant à la raison pour laquelle la société serait la mieux positionnée pour la commercialisation et, en vérité, pour fournir l’accès au marché le plus vaste par le biais de son modèle commercial unique. »M. Chines a poursuivi en disant : « M. Plich et son équipe ont prouvé avoir des compétences avérées impressionnantes concernant la gestion des lancements de produits sur un marché européen fragmenté, particulièrement en ce qui concerne les prix et le remboursement, la participation des médecins et les opérations techniques. »

M. Plich a des antécédents avérés en matière de lancements de produits réussis en Europe. Plus récemment, il a créé et dirigé une société de conseil spécialisée qui apporte un soutien aux entreprises biopharmaceutiques européennes dans le domaine de la stratégie d’entreprise et du lancement de produit. Antérieurement, il a occupé le poste de vice-président chez Teva Pharmaceuticals où il a dirigé toutes les activités de tarification et d’accès au marché en Europe. Anant Murthy, cofondateur et membre du Comité consultatif, a une grande expérience des lancements de médicaments orphelins et est actuellement directeur général – région EMOA chez Argenx. Auparavant, il a travaillé en qualité de vice-président chez Alnylam où il a dirigé la tarification et l’accès au marché pour la région EMOA et le Canada, et en tant que directeur général des marchés de l’Union européenne et du Canada de taille moyenne. Avanzanite bénéficie également de l’expertise pointue de son Comité consultatif : Dawn Sherman, PDG de LabConnect ; Daniel A. de Boer, PDG de ProQR ; et Leopoldo Zambeletti, conseiller en finance d’entreprise indépendant dans le secteur des soins de santé. La Société a également établi une infrastructure essentielle et a recruté des leaders clés dans les domaines de la commercialisation et des opérations techniques.

Avanzanite est en discussion avec plusieurs entreprises biopharmaceutiques désireuses de se positionner sur le marché européen pour élargir la portée de son portefeuille. Compte tenu du nombre élevé de médicaments expérimentaux pour les maladies orphelines, Avanzanite estime qu’il devrait être possible d’élargir l’accès des patients et optimiser la création de valeur pour les initiateurs. Avanzanite voit son opportunité de développement à court terme dans le cadre des médicaments pour les maladies ultra-rares ou autres médicaments orphelins ignorés qui ont atteint un stade avancé ou ont été approuvés. M. Plich a conclu : « Nous avons brisé le code en déchiffrant cet environnement complexe et, maintenant, grâce à notre partenariat stratégique initial avec SIFI, nous sommes prêts à faire passer notre modèle transformationnel au niveau suivant en fournissant de nouveaux médicaments aux patients atteints de maladies rares. »

À PROPOS D’AVANZANITE BIOSCIENCE : Créée en 2021 par des dirigeants biopharmaceutiques, Adam Plich et Anant Murthy, Avanzanite a pour mission de redéfinir la commercialisation des médicaments orphelins pour améliorer l’accès des patients dans toute l’Europe et au-delà. Dérivé du mot « tanzanite », qui est l’une des pierres précieuses les plus rares et les plus sous-estimées, le terme Avanzanite a été forgé pour capitaliser sur deux objectifs primordiaux : l‘un économique et l’autre humanitaire. L’objectif économique est d’offrir un partenariat de commercialisation et de distribution de bout en bout avec les initiateurs biopharmaceutiques axés sur la recherche pour déverrouiller la pleine valeur de leurs médicaments orphelins dans les marchés européens ; cela rejoint l’expertise unique et les compétences fondamentales de l’équipe d’Avanzanite, acquises au fil de décennies d’expérience opérationnelle consacrée à naviguer dans ce domaine. Tout aussi important, l’objectif humanitaire de la Société est issu de sa détermination à permettre aux patients qui souffrent de maladies orphelines d’accéder à des médicaments novateurs, où qu’ils vivent en Europe. Avanzanite est autorisée à distribuer des médicaments dans l’Espace économique européen.

