ExaGrid推出6.2版，更新五大關鍵性能、整合和安全功能

麻薩諸塞州瑪律堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案提供商ExaGrid®今天宣佈推出6.2版軟體，該版本將於2022年12月初開始出貨。

ExaGrid正不斷推動五個關鍵領域的改進：攝取性能，以提供極快的備份和極短的備份時間；極快復原，以幫助用戶保持高生產力；可擴充性，以便隨著資料量的增加，確保固定長度備份時間，避免大規模升級和計畫的產品淘汰；盡可能降低先期及長期的成本；以及強大的安全保護，包括增強勒索軟體等安全攻擊之後的復原能力。

ExaGrid的獨特架構採用了：

前端磁碟快取緩衝區，以便快速備份 針對大型備份作業進行最佳化，支援平行備份（作業併發），消除會導致備份速度降低的在線重複資料刪除，在驅動器層面進行加密以提高性能，並與關鍵的備份應用程式整合以實現前端負載平衡 快速復原，因為資料採用原生備份應用格式，並採用非重複資料刪除方式，以避免運算密集型的資料再水化

橫向擴充的架構 隨著資料量的增加，保持固定長度備份時間 消除破壞性和成本高昂的大規模升級 可與任何使用年限或尺寸的設備混搭，消除計畫的產品淘汰，可降低長期成本

非面向網路的存放層 刪除重複資料，可有效儲存所有目前和長期保留的資料，以節省成本 網路不可見或無法從網路存取 延遲刪除，以確保在前端緩衝區刪除的資料不會立即在存放庫中遭到刪除，而且資料在遭受攻擊後可隨時復原 不可變的資料物件，不被刪除、改變或修改，以確保從加密事件中復原



6.2版的5大關鍵更新

Veritas NetBackup單目標儲存池

ExaGrid已經與NetBackup整合，可在每個營運點提供單一的虛擬化目標儲存池。這種方法可使Veritas NetBackup和ExaGrid之間的作業管理自動化，備份資料被自動發送到可用的ExaGrid設備，以提高前端性能。備份資料被定向到任何ExaGrid設備中，因為所有的ExaGrid設備都位於單一整合的橫向擴充系統中。ExaGrid會自動在所有非面向網路的存放庫中平衡所有資料的負載，以充分利用儲存，並在所有存放庫中進行全域重複資料刪除，以盡量節省儲存成本。

Veritas IT分析

ExaGrid已經與Veritas IT分析系統整合，支援對來自ExaGrid儲存的關鍵資料統計進行報告。這讓企業能夠獲得ExaGrid分層備份儲存和統一洞察備份、儲存和虛擬基礎設施。

包含單目標儲存池和NetBackup分析支援等功能的ExaGrid，現在共有9項Veritas NetBackup整合功能，包括支援NetBackup加速器、OST整合、與NetBackup媒體伺服器硬體的整合、AIR（自動影像複製）和GRT（顆粒級恢復）、重複資料刪除最佳化和即時復原等。

新的ExaGrid雲端階層功能和整合

資料中心內的地端ExaGrid實體設備可將資料複製到公共雲中，以用於災難復原(DR)。ExaGrid已經改善了其針對Amazon AWS的ExaGrid雲端階層(ExaGrid Cloud Tier)的性能和可擴充性，並增加了針對Microsoft Azure的ExaGrid雲端階層支援。ExaGrid現場實體設備可將存放庫中刪除的重複資料複製到AWS或Azure，然後將其寫入AWS或Azure儲存，以便長期保留。與未刪除重複資料相比，刪除重複資料僅使用約五十分之一的頻寬。ExaGrid可在傳輸過程中對資料進行加密，而雲端服務提供者則在設備停止運行時對資料進行加密。

性能改進

ExaGrid已經改善了其自我調整重複資料刪除性能，不僅提高了存放層的整體性能，還進一步提高了非面向網路的存放層和異地災難復原副本中資料的可擴充性和復原點。

ExaGrid在ExaGrid存放庫中增加了對Veeam即時複製(Fast Clone)技術的支援，從而大幅提高了Veeam合成式完全備份(Veeam V12)的性能。合成式完全備份的速度是先前版本的30倍。

安全性提高

ExaGrid擁有強大的勒索軟體攻擊復原解決方案，具有非面向網路的存放庫層（分層氣隙）、延遲刪除策略、不可變的資料物件及2FA支援。ExaGrid增加了兩個新功能：

如果網路攻擊者/駭客試圖在ExaGrid前端緩衝區刪除大量最近攝取的資料（超過設定的操作閾值），會觸發作為偵測預警的大規模刪除相關的警報。

當重複資料刪除率低於設定的閾值，表示大量的加密資料被發送到ExaGrid前端緩衝區，或者緩衝區的資料正在被加密，此時會觸發重複資料刪除變化相關的警報。

這些功能在目前ExaGrid保留時間鎖定(RTL)功能的基礎上增加了早期預警，確保非面向網路層的資料可用於復原。

ExaGrid執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid繼續專注於提高備份和恢復性能、可擴充性、成本撙節和安全性。ExaGrid全面專注於備份儲存，而我們所做的一切彰顯了我們執著於不斷改進備份儲存。我們是全球唯一一家僅專注於備份儲存的公司。我們安裝的產品遍佈全球80多個國家，99%的客戶與我們簽訂了年度維護和支援合約，我們的淨推薦值(NPS)為+81，客戶保留率為95%，所有這些數字顯示出我們在儲存市場的領先地位。ExaGrid是一家財務健全且不斷成長的公司，現金、損益(P&L)和稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)均保持正數。我們強大的產品、客戶支援和財務實力是客戶高度信任ExaGrid分層備份儲存的原因。」

關於ExaGrid

ExaGrid利用獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留存放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留存放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有設備，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免成本高昂的大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。

ExaGrid在以下國家/地區擁有實體銷售和售前系統工程師：阿根廷、澳洲、荷比盧聯盟、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、香港、伊比利亞、印度、以色列、日本、墨西哥、北歐各國、波蘭、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

敬請瀏覽我們的網站exagrid.com或在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽並瞭解客戶對其ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。請查閱與我們有關的100+ Gartner Peer Insight評價。ExaGrid對獲得+81的淨推薦值(NPS)得分深感自豪。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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