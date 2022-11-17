ExaGrid推出6.2版，更新五大关键性能、集成和安全功能

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布推出6.2版软件，该版本将于2022年12月初开始出货。

ExaGrid正不断推动五个关键领域的改进：摄取性能，以实现极快的备份和极短的备份窗口；极快恢复，以帮助用户保持高生产力；可扩展性，以便随着数据量的增加，确保定长备份窗口，消除叉车式升级和计划的产品淘汰；尽可能降低先期及长期的成本；以及强大的安全保护，包括增强勒索软件等安全攻击之后的恢复能力。

ExaGrid的独特架构采用了：

前端磁盘缓存停放区，以实现快速备份 针对大型备份作业进行了优化，支持并行备份（作业并发），消除会导致备份速度降低的线内去重，在驱动器层面进行加密以提高性能，并与关键的备份应用集成以实现前端负载平衡 快速恢复，因为数据采用原生备份应用格式，并采用非去重方式，以避免计算密集型的数据再水化

横向扩展的架构 随着数据量的增加，保持定长备份窗口 消除破坏性和成本高昂的叉车式升级 可与任何使用年限或尺寸的设备混搭，消除计划的产品淘汰，可降低长期成本

非面向网络的存储层 去重数据，可有效存储所有当前和长期保留的数据，以节省成本 网络不可见或无法从网络访问 延迟删除，以确保在前端停放区删除的数据不会立即在存储库中遭删除，而且数据在遭受攻击后可随时恢复 不可变的数据对象，不被删除、改变或修改，以确保从加密事件中恢复



6.2版的5大关键更新

Veritas NetBackup单目标存储池

ExaGrid已经与NetBackup集成，可在每个运营点提供单一的虚拟化目标存储池。这种方法使Veritas NetBackup和ExaGrid之间的作业管理实现自动化，备份数据被自动发送到可用的ExaGrid设备，以提高前端性能。备份数据被定向到任何ExaGrid设备中，因为所有的ExaGrid设备都位于单个集成的横向扩展系统中。ExaGrid会自动在所有非面向网络的存储库中平衡所有数据的负载，以充分利用存储，并在所有存储库中进行全局数据去重，以最大限度节省存储成本。

Veritas IT分析

ExaGrid已经与Veritas IT分析系统集成，支持对来自ExaGrid存储的关键数据统计进行报告。这让企业能够获得ExaGrid分层备份存储和统一洞察备份、存储和虚拟基础设施。

包含单目标存储池和NetBackup分析支持等功能的ExaGrid，现在共有9项Veritas NetBackup集成功能，包括支持NetBackup加速器、OST集成、与NetBackup媒体服务器硬件的集成、AIR（自动镜像复制）和GRT（颗粒级恢复）、优化去重和即时恢复等。

新的ExaGrid云层功能和集成

数据中心内的本地ExaGrid物理设备可将数据复制到公共云中，以实现灾难恢复(DR)。ExaGrid已经改善了其面向Amazon AWS的ExaGrid云层(ExaGrid Cloud Tier)的性能和可扩展性，并增加了面向Microsoft Azure的ExaGrid云层支持。ExaGrid现场物理设备可将存储库中的去重数据复制到AWS或Azure，然后将其写入AWS或Azure存储，以便长期保留。与未去重数据相比，去重数据仅使用约五十分之一的带宽。ExaGrid可在传输过程中对数据进行加密，而云服务提供商则在设备停止运行时对数据进行加密。

性能改进

ExaGrid已经改善了其自适应数据去重性能，不仅提高了存储层的整体性能，还进一步提高了非面向网络的存储层和异地灾难恢复副本中数据的可扩展性和恢复点。

ExaGrid在ExaGrid存储库中增加了对Veeam快速克隆(Fast Clone)技术的支持，从而大幅提高了Veeam合成式完全备份(Veeam V12)的性能。合成式完全备份的速度是先前版本的30倍。

安全性提高

ExaGrid拥有强大的勒索软件攻击恢复解决方案，具有非面向网络的存储库层（分层气隙）、延迟删除策略、不可变的数据对象及2FA支持。ExaGrid增加了两个新功能：

如果网络攻击者/黑客试图在ExaGrid前端停放区删除大量最近摄取的数据（超过设定的操作阈值），会触发作为检测预警的大规模删除相关的警报。

当去重率低于设定的阈值，表明大量的加密数据被发送到ExaGrid前端停放区，或者停放区的数据正在被加密，此时会触发数据去重变化相关的警报。

这些功能在当前ExaGrid保留时间锁定(RTL)功能的基础上增加了早期预警，确保非面向网络层的数据可用于恢复。

ExaGrid首席执行官Bill Andrews表示：“ExaGrid继续专注于提高备份和恢复性能、可扩展性、成本节约和安全性。ExaGrid全身心专注于备份存储，而我们所做的一切彰显了我们执着于不断改进备份存储。我们是全球唯一一家仅专注于备份存储的公司。我们安装的产品遍布全球80多个国家，99%的客户与我们签订了年度维护和支持合同，我们的净推荐值(NPS)为+81，客户保持率为95%，所有这些数字不仅彰显了我们的强劲发展，而且也表明了我们在存储市场的领先地位。ExaGrid是一家财务健康且不断成长的公司，现金、损益(P&L)和税息折旧及摊销前利润(EBITDA)均保持正数。我们强大的产品、客户支持和财务实力是客户高度信任ExaGrid分层备份存储的原因。”

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的着陆区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有极低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，避免成本高昂的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向网络的层级、延迟删除功能以及不可变对象以从勒索软件攻击中恢复的双层备份存储方案。

ExaGrid在以下国家/地区拥有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、比荷卢经济联盟、巴西、加拿大、智利、独立国家联合体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、伊比利亚、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧各国、波兰、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、土耳其、阿联酋、英国、美国及其他地区。

敬请访问我们的网站exagrid.com或在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览并了解客户对其ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。请查阅与我们有关的100+ Gartner Peer Insight评价。ExaGrid为获得+81的净推荐值(NPS)得分而深感自豪。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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