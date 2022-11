ExaGrid lança versão 6.2 com 5 recursos importantes de desempenho, integração e segurança

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje o lançamento do software na versão 6.2, que começa a ser distribuído no início de dezembro de 2022.

A ExaGrid está promovendo constantemente melhorias em cinco áreas principais: desempenho de ingestão para backups mais rápidos e janela de backup mais curta, restaurações mais rápidas para manter a produtividade do usuário, escalabilidade para garantir uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados aumentam, sem atualizações em sequência e sem obsolescência planejada do produto, menor custo inicial e ao longo do tempo bem como um sólido histórico de segurança, incluindo a capacidade de recuperação após um ataque de segurança, como ransomware.

A arquitetura exclusiva da ExaGrid emprega:

Zona de patamar de cache de disco com front-end para backups rápidos Otimizado para grandes tarefas de backup, suporte de backup paralelo (concorrência de tarefas), sem desduplicação em linha para tornar os backups lentos, criptografia no nível da unidade a fim de aumentar o desempenho e integrações com os principais aplicativos de backup para balanceamento de carga de front-end. Restaurações rápidas, pois os dados estão no formato do aplicativo de backup nativo e não são desduplicados para evitar a reidratação de dados com uso intensivo de computação

Arquitetura escalonável Mantém uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados aumentam Elimina atualizações em sequência dispendiosas e disruptivas Pode mesclar e combinar dispositivos de qualquer idade e tamanho, eliminando a obsolescência planejada do produto para reduzir custos ao longo do tempo

Nível de repositório não direcionado à rede Dados desduplicados para armazenar com eficiência todos os dados de retenção atuais e a longo prazo para economia de custos Não visível ou acessível a partir da rede Exclusões com atraso para garantir que os dados excluídos na zona de patamar do front-end não sejam apagados imediatamente no repositório, garantindo que os dados estejam prontos para recuperação após um ataque Objetos de dados imutáveis que não são excluídos, alterados ou modificados para garantir a recuperação de eventos de criptografia



5 atualizações importantes na versão 6.2

Grupo de armazenamento de destino único do Veritas NetBackup

A ExaGrid foi integrada ao NetBackup e apresenta um grupo de armazenamento de destino único virtualizado em cada local. Esta abordagem automatiza a gestão de tarefas entre o Veritas NetBackup e a ExaGrid, onde os dados de backup são enviados automaticamente a dispositivos da ExaGrid disponíveis para desempenho de front-end. Os dados de backup são direcionados a qualquer dispositivo da ExaGrid, pois todos os dispositivos da ExaGrid estão em um único sistema escalonável integrado. A ExaGrid equilibra automaticamente a carga de todos os dados em todos os repositórios não direcionados à rede para uso total do armazenamento e desduplica mundialmente os dados em todos os repositórios para máxima economia de armazenamento.

Veritas IT Analytics

A ExaGrid se integrou à análise de TI da Veritas, permitindo gerar relatórios sobre as principais estatísticas de dados de armazenamento da ExaGrid. Isto permite que as empresas incluam o armazenamento de backup em níveis da ExaGrid junto com informações unificadas para backup, armazenamento e infraestrutura virtual.

A ExaGrid, incluindo o grupo de armazenamento de destino único e o suporte do NetBackup Analytics, agora tem um total de 9 integrações do Veritas NetBackup, incluindo suporte do NetBackup Accelerator, integração OST, integração com o hardware do servidor de mídia NetBackup, AIR (replicação de autoimagem) e GRT (restauração de nível granular), desduplicação otimizada e recuperação instantânea.

Novos recursos e integrações do ExaGrid Cloud Tier

Os dispositivos físicos da ExaGrid no local da central de dados podem replicar dados para nuvens públicas na recuperação de desastres (DR). A ExaGrid melhorou o desempenho e a escalabilidade de seu ExaGrid Cloud Tier para Amazon AWS e acrescentou o suporte do ExaGrid Cloud Tier para Microsoft Azure. Os dispositivos físicos no local da ExaGrid replicam os dados desduplicados no repositório para AWS ou Azure, que são então gravados no armazenamento AWS ou Azure para retenção a longo prazo. Os dados desduplicados usam cerca de 1/50 da largura de banda em relação a dados não duplicados. A ExaGrid criptografa dados em trânsito e os provedores de nuvem criptografam os dados em repouso.

Melhoria do desempenho

A ExaGrid aprimorou seu desempenho de desduplicação adaptável, ao elevar o desempenho geral do nível de repositório e aumentar ainda mais a escalabilidade e os pontos de recuperação de dados no nível de repositório não direcionado à rede e na cópia de recuperação de desastres externa.

A ExaGrid aperfeiçoou muito o desempenho dos preenchimentos sintéticos da Veeam (Veeam V12) ao acrescentar suporte à tecnologia Fast Clone da Veeam nos repositórios da ExaGrid. Os preenchimentos sintéticos são ao menos 30x mais rápidos que as versões anteriores.

Melhoria da segurança

A ExaGrid tem uma sólida solução de recuperação de ransomware com um nível de repositório não direcionado à rede (lacuna de ar em níveis), política de exclusão com atraso, objetos de dados imutáveis e suporte 2FA. A ExaGrid acrescentou dois novos recursos:

Um alerta de grande exclusão é gerado como um aviso de detecção preliminar se um agente / hacker de ameaça estiver tentando excluir uma grande quantidade de dados recentemente ingeridos (acima de um limite operacional definido) na zona de patamar do front-end da ExaGrid.

Um alerta sobre a alteração da desduplicação de dados é gerado quando a relação de desduplicação muda abaixo de um limite definido, sinalizando que uma grande quantidade de dados criptografados está sendo enviada à zona de patamar do front-end da ExaGrid ou que os dados na zona de patamar vêm sendo criptografados.

Estes recursos acrescentam um aviso de alerta preliminar, além da funcionalidade atual do Retention Time-Lock (RTL) da ExaGrid, ao garantir que os dados no nível não direcionado à rede estejam disponíveis para recuperação.

"A ExaGrid continua tendo foco em aprimorar o desempenho de backup e restauração, escalabilidade, economia de custos e segurança", disse Bill Andrews, diretor executivo da ExaGrid. "Como a ExaGrid é 100% concentrada no armazenamento de backup, tudo o que fazemos é ficar obcecado em aperfeiçoar o armazenamento de backup. Somos a única empresa no mundo com foco exclusivo no armazenamento de backup. É uma comprovação do produto que estamos instalados em mais de 80 países, temos 99% de nossos clientes em contratos anuais de manutenção e suporte, temos um NPS superior a 81 e uma taxa de retenção de clientes de 95%. Todos estes números são de liderança no mercado de armazenamento. A ExaGrid é uma empresa financeiramente saudável e em crescimento com caixa positivo, P&L positivo e EBITDA positivo. A combinação de nosso produto, suporte ao cliente e solidez financeira é a razão pela qual os clientes confiam no armazenamento de backup em níveis da ExaGrid."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em níveis com uma exclusiva zona de patamar do cache de disco, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura escalonada. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup com comprimento fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações sequenciais caras e obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em dois níveis com um nível não direcionado à rede, exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, Países Nórdicos, Polônia, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, EAU, Reino Unido, EUA e outras regiões.

Acesse exagrid.com ou entre em contato conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso de clientes. Confira nossas mais de 100 Revisões de Percepção em Pares da Gartner. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação com um NPS superior a 81.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.