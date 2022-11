ExaGrid lance la version 6.2 avec 5 fonctionnalités clés en matière de performance, d’intégration et de sécurité

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde par paliers du secteur, a annoncé aujourd’hui le lancement de la version 6.2 du logiciel, dont la livraison commencera début décembre 2022.

ExaGrid cherche continuellement à s’améliorer dans cinq domaines clés : les performances d’acquisition pour les sauvegardes les plus rapides et la fenêtre de sauvegarde la plus courte, les restaurations les plus rapides pour que les utilisateurs restent productifs, l’évolutivité pour garantir une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent, ainsi que l’absence de mises à niveau à l’aide de chariots élévateurs et d’obsolescence planifiée des produits, le coût le plus bas au départ et au fil du temps, et une sécurité solide, y compris la capacité de récupérer après une attaque de sécurité telle qu’un rançongiciel.

L’architecture unique d’ExaGrid emploie :

Une zone d’application à cache disque frontal pour des sauvegardes rapides Optimisée pour les gros travaux de sauvegarde, prise en charge des sauvegardes parallèles (simultanéité des travaux), pas de déduplication en ligne qui ralentirait les sauvegardes, cryptage au niveau du disque pour augmenter les performances, et intégrations avec les principales applications de sauvegarde pour l’équilibrage de la charge frontale. Restaurations rapides, car les données sont dans le format natif de l’application de sauvegarde et ne sont pas dédupliquées afin d’éviter la réhydratation des données nécessitant des calculs intensifs

Architecture évolutive Maintien d’une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent Élimine les mises à niveau lourdes et coûteuses Possibilité de combiner des appareils de tout âge et de toute taille, ce qui élimine l’obsolescence planifiée des produits et réduit les coûts au fil du temps

Niveau de référentiel non connecté au réseau Données dédupliquées pour stocker efficacement toutes les données de rétention actuelles et à long terme afin de réduire les coûts Non visible ou accessible depuis le réseau Suppressions retardées pour s’assurer que les données supprimées sur la zone d’application frontale ne sont pas immédiatement supprimées dans le référentiel garantissant que les données sont prêtes à être récupérées après une attaque Objets de données immuables qui ne sont pas supprimés, changés ou modifiés pour assurer la récupération après des événements de chiffrement



5 mises à jour clés dans la version 6.2

Réserve de stockage à cible unique Veritas NetBackup

ExaGrid s’est intégré à NetBackup et présente une réserve de stockage cible unique virtualisée sur chaque site. Cette approche automatise la gestion des tâches entre Veritas NetBackup et ExaGrid, où les données de sauvegarde sont automatiquement envoyées vers les appliances ExaGrid disponibles pour des performances frontales. Les données de sauvegarde sont dirigées vers n’importe quelle appliance ExaGrid, car toutes les appliances ExaGrid se trouvent dans un seul système intégré en scale-out. ExaGrid équilibre automatiquement la charge de toutes les données sur tous les référentiels non orientés réseau pour une utilisation complète du stockage et déduplique globalement les données sur tous les référentiels pour une économie de stockage maximale.

Veritas IT Analytics

ExaGrid s’est intégré à Veritas IT analytics, ce qui permet d’établir des rapports sur les statistiques de données clés du stockage ExaGrid. Cela permet aux entreprises d’inclure le stockage ExaGrid Tiered Backup avec des aperçus unifiés pour la sauvegarde, le stockage et l’infrastructure virtuelle.

ExaGrid, y compris la réserve de stockage à cible unique et la prise en charge de NetBackup Analytics, dispose désormais d’un total de 9 intégrations Veritas NetBackup, dont la prise en charge de NetBackup Accelerator, l’intégration OST, l’intégration avec le matériel de serveur de médias NetBackup, AIR (Auto Image Replication) et GRT (granular level restore), la déduplication optimisée et la restauration instantanée.

Nouvelles fonctionnalités et intégrations ExaGrid Cloud Tier

Les équipements physiques ExaGrid sur place dans le centre de données peuvent répliquer les données vers les clouds publics pour la reprise après sinistre (DR). ExaGrid a amélioré les performances et l’évolutivité de son ExaGrid Cloud Tier pour Amazon AWS et a ajouté la prise en charge d’ExaGrid Cloud Tier pour Microsoft Azure. Les équipements physiques ExaGrid sur site répliquent les données dédupliquées du référentiel vers AWS ou Azure, qui sont ensuite écrites sur le stockage AWS ou Azure pour une rétention à long terme. Les données dédupliquées utilisent environ 1/50e de la bande passante par rapport aux données non dédupliquées. ExaGrid crypte les données en transit, et les fournisseurs de cloud cryptent les données au repos.

Performances améliorées

ExaGrid a amélioré ses performances de déduplication adaptative, augmentant ainsi les performances globales du niveau de référentiel et améliorant encore l'évolutivité et les points de récupération des données dans le niveau de référentiel qui ne fait pas face au réseau, ainsi que la copie hors site pour la récupération d'urgence.

ExaGrid a considérablement amélioré les performances des fulls synthétiques Veeam (Veeam V12) en ajoutant le support de la technologie Fast Clone de Veeam dans les référentiels ExaGrid. Les fulls synthétiques sont au moins 30 fois plus rapides que les versions précédentes.

Sécurité améliorée

ExaGrid dispose d'une solution puissante de récupération des ransomwares avec un niveau de référentiel hors réseau (air gap dégradé), une politique de suppression différée, des objets de données inaltérables et la prise en charge de 2FA. ExaGrid a ajouté deux nouvelles fonctionnalités :

Une alerte sur les suppressions importantes est générée comme un avertissement de détection précoce si un acteur de la menace/un pirate tente de supprimer une grande quantité de données récemment ingérées (au-dessus d’un seuil opérationnel défini) sur la zone d’application frontale d’ExaGrid.

Une alerte sur le changement de déduplication des données est générée lorsque le ratio de déduplication passe en dessous d’un seuil défini, signalant qu’une grande quantité de données cryptées est envoyée à la zone d’application frontale ExaGrid ou que les données sur la zone d’application sont cryptées.

Ces fonctionnalités ajoutent une alerte précoce en plus de la fonctionnalité actuelle ExaGrid Retention Time-Lock (RTL), qui garantit que les données sont disponibles pour la récupération dans la couche hors réseau.

« ExaGrid continue de se concentrer sur l’amélioration des performances de sauvegarde et de restauration, de l’évolutivité, des économies et de la sécurité », a déclaré Bill Andrews, PDG d’ExaGrid. « Puisque ExaGrid se concentre à 100 % sur le stockage de sauvegarde, nous ne faisons qu’une obsession : améliorer le stockage de sauvegarde. Nous sommes la seule entreprise au monde à se concentrer uniquement sur le stockage de sauvegarde. Le fait que nous soyons installés dans plus de 80 pays dans le monde, que 99 % de nos clients aient signé des contrats annuels de maintenance et d’assistance, que nous ayons un NPS supéieur à 81 et un taux de fidélisation de 95 % témoigne de la qualité de notre produit. Tous ces chiffres sont à la pointe du marché du stockage. ExaGrid est une entreprise financièrement saine et en pleine croissance qui présente une trésorerie positive, un P&L positif et un EBITDA positif. La combinaison de notre produit, de notre support client et de notre solidité financière est la raison pour laquelle les clients font confiance au stockage de sauvegarde en gradins d’ExaGrid. »

À propos d’ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d’application d’ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture expansive d’ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l’obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d’ingénieurs dédiés aux systèmes de vente et de prévente dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Hong Kong, Ibérie, Inde, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Turquie, et d’autres régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur exagrid.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu’avant dans nos témoignages de clients satisfaits. Consultez nos plus de 100 avis Peer Insight Reviews. ExaGrid est fière de son score NPS supérieur à 81 !

ExaGrid est une marque déposée d’ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.