ExaGrid bringt Version 6.2 mit 5 wichtigen Leistungs-, Integrations- und Sicherheitsfunktionen auf den Markt

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts, USA--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche, hat heute die Veröffentlichung der Softwareversion 6.2 angekündigt, die ab Anfang Dezember 2022 ausgeliefert wird.

ExaGrid arbeitet ständig an Verbesserungen in fünf Schlüsselbereichen: Ingest-Performance für die schnellsten Backups und das kürzeste Backup-Fenster, schnellste Wiederherstellungen, um die Produktivität der Benutzer aufrechtzuerhalten, Skalierbarkeit, um ein Backup-Fenster mit fester Länge zu gewährleisten, wenn die Daten wachsen, sowie keine Gabelstapler-Upgrades und keine geplante Produktveralterung, niedrigste Kosten im Voraus und im Laufe der Zeit und eine starke Sicherheitsstory, einschließlich der Fähigkeit zur Wiederherstellung nach einem Sicherheitsangriff wie Ransomware.

Die einzigartige Architektur von ExaGrid umfasst:

Front-End Disk-Cache Landing Zone für schnelle Backups Optimiert für große Backup-Aufträge, Unterstützung für parallele Backups (Gleichzeitigkeit von Aufträgen), keine Inline-Deduplizierung, die Backups verlangsamt, Verschlüsselung auf Laufwerksebene zur Steigerung der Leistung und Integrationen mit wichtigen Backup-Anwendungen für den Front-End-Lastausgleich. Schnelle Wiederherstellung, da die Daten im nativen Format der Sicherungsanwendung vorliegen und nicht dupliziert werden, um eine rechenintensive Rehydrierung der Daten zu vermeiden

Scale-Out-Architektur Beibehaltung eines Sicherungsfensters mit fester Länge, wenn die Daten wachsen Vermeidung von störenden und kostspieligen Gabelstapler-Upgrades Geräte jeden Alters und jeder Größe können miteinander kombiniert werden, wodurch geplante Produktveralterung vermieden und die Kosten im Laufe der Zeit gesenkt werden

Repository-Ebene ohne Netzzugang Deduplizierte Daten zur effizienten Speicherung aller aktuellen und langfristig aufbewahrten Daten für Kosteneinsparungen Vom Netz aus nicht sichtbar oder zugänglich Verzögerte Löschvorgänge, um sicherzustellen, dass in der Front-End Landing Zone gelöschte Daten nicht sofort im Repository gelöscht werden, damit die Daten nach einem Angriff wiederhergestellt werden können Unveränderliche Datenobjekte, die nicht gelöscht, geändert oder modifiziert werden, um die Wiederherstellung nach Verschlüsselungsereignissen zu gewährleisten



5 wichtige Aktualisierungen in Version 6.2

Veritas NetBackup Single Target Storage Pool

ExaGrid hat sich in NetBackup integriert und stellt an jedem Standort einen einzelnen virtualisierten Zielspeicherpool bereit. Dieser Ansatz automatisiert die Auftragsverwaltung zwischen Veritas NetBackup und ExaGrid, wobei die Backup-Daten automatisch an die verfügbaren ExaGrid-Appliances gesendet werden, um die Front-End-Leistung zu erhöhen. Die Backup-Daten werden an eine beliebige ExaGrid-Appliance weitergeleitet, da sich alle ExaGrid-Appliances in einem einzigen integrierten Scale-out-System befinden. ExaGrid sorgt automatisch für einen Lastausgleich aller Daten in allen nicht netzwerkorientierten Repositories, um den Speicher voll auszunutzen, und führt eine globale Deduplizierung der Daten in allen Repositories durch, um maximale Speichereinsparungen zu erzielen.

Veritas IT Analytics

ExaGrid ist mit Veritas IT Analytics integriert und ermöglicht die Erstellung von Berichten über wichtige Datenstatistiken aus dem ExaGrid-Speicher. So können Unternehmen den ExaGrid Tiered Backup-Speicher zusammen mit vereinheitlichten Einblicken in die Backup-, Speicher- und virtuelle Infrastruktur nutzen.

ExaGrid, einschließlich Single Target Storage Pool und Unterstützung von NetBackup Analytics, verfügt nun über insgesamt 9 Veritas NetBackup-Integrationen, einschließlich Unterstützung von NetBackup Accelerator, OST-Integration, Integration mit NetBackup-Medienserver-Hardware, AIR (Auto Image Replication) und GRT (Granular Level Restore), optimierte Deduplizierung und sofortige Wiederherstellung.

Neue ExaGrid Cloud Tier-Funktionen und Integrationen

Physische ExaGrid-Appliances vor Ort im Rechenzentrum können Daten für die Notfallwiederherstellung (DR für Disaster Recovery) in die öffentlichen Clouds replizieren. ExaGrid hat die Leistung und Skalierbarkeit seines ExaGrid Cloud Tier für Amazon AWS verbessert und die Unterstützung des ExaGrid Cloud Tier für Microsoft Azure hinzugefügt. Die physischen Vor-Ort-Appliances von ExaGrid replizieren die deduplizierten Daten im Repository auf AWS oder Azure, die dann zur langfristigen Aufbewahrung auf AWS- oder Azure-Speicher geschrieben werden. Die deduplizierten Daten verbrauchen etwa 1/50 der Bandbreite im Vergleich zu nicht-duplizierten Daten. ExaGrid verschlüsselt die Daten während der Übertragung, und die Cloud-Anbieter verschlüsseln die Daten im Ruhezustand.

Verbesserte Leistung

ExaGrid hat seine adaptive Deduplizierungsleistung verbessert, wodurch die Gesamtleistung der Repository-Ebene erhöht und die Skalierbarkeit und die Wiederherstellungspunkte der Daten in der Repository-Ebene, die nicht dem Netzwerk zugewandt ist, sowie die Offsite-Kopie für die Notfallwiederherstellung weiter verbessert wurden.

ExaGrid hat die Leistung von synthetischen Veeam-Fulls (Veeam V12) erheblich verbessert, indem es Unterstützung für die Fast Clone-Technologie von Veeam in ExaGrid-Repositories hinzugefügt hat. Die synthetischen Fulls sind mindestens 30x schneller als frühere Versionen.

Verbesserte Sicherheit

ExaGrid verfügt über eine starke Ransomware-Wiederherstellungslösung mit einer nicht netzwerkseitigen Repository-Ebene (abgestufte Luftlücke), verzögerter Löschrichtlinie, unveränderlichen Datenobjekten und 2FA-Unterstützung. ExaGrid hat zwei neue Funktionen hinzugefügt:

Eine Warnung bei großen Löschvorgängen wird als Frühwarnmeldung generiert, wenn ein Akteur/Hacker versucht, eine große Menge kürzlich aufgenommener Daten (oberhalb eines festgelegten operativen Schwellenwerts) in der Front-End Landing Zone von ExaGrid zu löschen.

Eine Warnung zur Änderung der Datendeduplizierung wird generiert, wenn das Deduplizierungsverhältnis unter einen festgelegten Schwellenwert sinkt und signalisiert, dass eine große Menge verschlüsselter Daten an die Front-End Landing Zone von ExaGrid gesendet wird oder dass die Daten in der Landing Zone verschlüsselt werden.

Diese Funktionen fügen eine frühzeitige Warnmeldung zusätzlich zur aktuellen ExaGrid Retention Time-Lock (RTL)-Funktionalität hinzu, die sicherstellt, dass die Daten in der nicht netzseitigen Schicht für die Wiederherstellung verfügbar sind.

„ExaGrid konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Backup- und Wiederherstellungsleistung, Skalierbarkeit, Kosteneinsparungen und Sicherheit“, so Bill Andrews, CEO von ExaGrid. „Da sich ExaGrid zu 100% auf Backup-Storage konzentriert, sind wir davon besessen, Backup-Storage besser zu machen. Wir sind das einzige Unternehmen weltweit, das sich ausschließlich auf Backup-Storage konzentriert. Es spricht für unser Produkt, dass wir in über 80 Ländern weltweit installiert sind, 99% unserer Kunden jährliche Wartungs- und Supportverträge haben, wir einen NPS von +81 und eine Kundenbindungsrate von 95% haben. Alle diese Zahlen sind marktführend im Storage-Bereich. ExaGrid ist ein finanziell gesundes und wachsendes Unternehmen, das einen positiven Cashflow, eine positive Gewinn- und Verlustrechnung und ein positives EBITDA aufweist. Die Kombination aus unserem Produkt, dem Kundensupport und der finanziellen Stärke ist der Grund, warum die Kunden dem Tiered Backup Storage von ExaGrid vertrauen.“

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Storage verbringen. Sehen Sie sich unsere 100+ Gartner Peer Insight Reviews an. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Wert von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.