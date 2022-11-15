全球首屈一指的豆腐生產商與Aera Technology合作，部署決策智慧化方案

Pulmuone的研發總部Pulmuone技術學院位於韓國忠清北道Osong Biopolis District的指定區域，是韓國首個獲得LEED認證的食品研究設施，代表了公司對全球健康與永續生活型態(LOHAS)業務的承諾。（照片：美國商業資訊）

加州山景市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--決策智慧化公司Aera Technology今日宣佈與韓國首屈一指的生鮮食品公司、全球排名居首的豆腐生產商Pulmuone Co. Ltd.合作，幫助這家全球領軍企業推動供應鏈決策智慧化。

採用Aera Decision Cloud™將使Pulmuone能夠加速決策過程並予以規模化，以有效支援其全球成長，並在商業和環境方面獲得更大成果。Aera Decision Cloud是能夠強化商業決策並使其數位化和自動化的專用平臺。

Pulmuone的業務根植於營養和永續性，其產品線涵蓋1,000多種新鮮、方便、消費者容易獲得的食物產品。該公司需要採用全新的供應鏈管理方式，以因應業務中斷，並符合公司嚴苛的採購、處理、包裝和配送標準。為了支援不斷成長的全球業務版圖，並避免儲存期較短的產品因業務不暢而出現浪費，公司希望能改善產品的庫存單位預測，以納入多種變數因素，消除主數據挑戰，並放棄不夠靈活、以功能為主導的系統，轉向能夠大規模執行並更快做出需求、供應和物流決策的解決方案。

Pulmuone供應鏈關係管理部門負責人Seunghoon O表示，公司選擇與Aera合作是因為Aera的決策智慧化平臺具有整合和可擴充能力。Seunghoon O表示：「我們很高興與Aera合作，獲得決策智慧化驅動的供應鏈帶來的競爭優勢。借助Aera Decision Cloud，我們將能夠使決策數位化，從而推動成長，降低成本，提升服務並支援永續性，同時為員工提供簡單易用的科技，以改善其工作和客戶服務。」

Aera Technology執行長Fred Laluyaux表示：「我們十分榮幸能與Pulmuone合作，為該公司開啟決策智慧化的旅程。這一合作關係植基於互信和協作，橫跨不同的時區和語言。我們將全力幫助Pulmuone推動全球業務數位化決策的自動化和規模化，讓公司不斷創造佳績。」

決策智慧化計畫的第一階段將支援預測和物流管理的動態決策。使用名為Aera Cognitive Skills™的客製化、數位化決策，將使Pulmuone能夠獲得以下能力：

考慮多重內部和外部影響因素來預測需求，並獲得強化或自動化的需求規劃決策能力，從而避免過低或過高的預測。

使用即時運輸資料來預測目的地港口抵達時間，從而確定更好的運輸方式。

使用從多個資料來源系統蒐集的數據來發現主數據錯誤，以此建立單一真實資料來源，從而追蹤主數據，確保完整性、一致性和正確性。

如欲瞭解有關Pulmuone的更多資訊，請造訪www.pulmuone.com。

關於Pulmuone Co. Ltd.

自1984年以來，Pulmuone一直致力於為各行各業和各個年齡層的消費者提供更加便利、美味的植物性亞洲風味美食。繼宣佈運用其全球頂尖的植物性蛋白研發能力，致力於成為植物性食品行業的領導者之後，Pulmuone將宣佈在國內外建立創新食品新產品線，包括美國、中國和日本。

關於Aera Technology

Aera Technology是一家決策智慧化公司，致力於協助客戶獲得商業敏捷度。公司創新的雲端平臺能夠與現有系統整合，即時做出並執行商業決策。在當今數位化不斷加速的時代，Aera協助全球企業以更高效的方式應付不斷變化的環境。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aeratechnology.com。

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