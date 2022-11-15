全球领先的豆腐生产商与Aera Technology合作，部署决策智能化方案

Pulmuone的研发总部Pulmuone技术学院位于韩国忠清北道Osong Biopolis District的指定区域，是韩国首个获得LEED认证的食品研究设施，代表了公司对全球健康与可持续生活方式(LOHAS)业务的承诺。（照片：美国商业资讯）

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--决策智能化公司Aera Technology今日宣布与韩国领先的生鲜食品公司、全球排名居首的豆腐生产商Pulmuone Co. Ltd.合作，帮助这家全球领军企业实现供应链决策智能化。

通过采用Aera Decision Cloud™，Pulmuone将加速决策过程并实现规模化，以有效支持其全球增长，并在商业和环境方面获得更大成果。Aera Decision Cloud是一个专用平台，能够强化商业决策，并实现决策的数字化和自动化。

Pulmuone的业务根植于营养和可持续性，其产品线涵盖1,000多种新鲜、方便、消费者容易获得的食物产品。该公司需要采用全新的供应链管理方式，以应对业务中断，并满足公司严苛的采购、处理、包装和配送标准。为支持不断增长的全球业务覆盖范围，并避免储存期较短产品因业务不畅而出现浪费，公司希望能改善产品的库存单位预测，以纳入多种变量因素，消除主数据挑战，并放弃不够灵活、以功能为主导的系统，转向能够大规模执行并更快做出需求、供应和物流决策的解决方案。

Pulmuone供应链关系管理部门负责人Seunghoon O称，公司之所以选择与Aera合作，是因为Aera的决策智能化平台具有一体化和可扩展能力。Seunghoon O表示：“我们很高兴与Aera合作，通过决策智能化驱动的供应链获得竞争优势。借助Aera Decision Cloud，我们将能够实现决策的数字化，从而推动增长，降低成本，提升服务并支持可持续性，同时以直观易用的技术为员工赋能，改善其工作和客户服务。”

Aera Technology首席执行官Fred Laluyaux表示：“我们十分荣幸能与Pulmuone合作，为该公司开启决策智能化的旅程。这一合作关系基于互信和协作，横跨不同的时区和语言。我们将全力帮助Pulmuone实现全球业务数字化决策的自动化和规模化，让公司不断创造佳绩。”

决策智能化计划的第一阶段将实现预测和物流管理的动态决策。通过使用名为Aera Cognitive Skills™的定制式数字化决策，Pulmuone将获得以下能力：

通过考虑多重内部和外部影响因素来预测需求，并获得加强的自动化需求规划决策能力，从而避免过低或过高预测。

使用实时运输数据来预测目的地港口抵达时间，从而确定更好的运输方式。

使用从多个数据源系统搜集的数据发现主数据错误，以此构建单一真实数据来源，从而跟踪主数据，确保完整度、一致性和精确度。

如需了解有关Pulmuone的更多信息，请访问www.pulmuone.com。

关于Pulmuone Co. Ltd.

自1984年以来，Pulmuone一直致力于为各行各业和各个年龄阶段的消费者提供更加便利、美味的植物性亚洲风味美食。继宣布依托其全球顶级植物基蛋白研发能力，引领植物性食品行业的承诺后，Pulmuone将在国内外发布创新食品新产品线，包括美国、中国和日本。

关于Aera Technology

Aera Technology是一家决策智能化公司，致力于帮助客户实现商业敏捷度。公司创新的云平台能够与现有系统进行整合，实时做出并执行商业决策。在当今数字化不断加速的时代，Aera帮助全球企业以更高效的方式应对不断变化的环境。如需了解更多信息，请访问www.aeratechnology.com。

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