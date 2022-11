EnCap Investments vend Jupiter Power à BlackRock

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--EnCap Investments L.P. (EnCap) a annoncé aujourd’hui que BlackRock Alternatives (BlackRock), par l’intermédiaire d’un fonds géré par son activité Diversified Infrastructure, a accepté d’acquérir Jupiter Power LLC (Jupiter), un opérateur et développeur américain de premier plan de systèmes autonomes de stockage d’énergie par batterie à l’échelle des services publics.

L’EnCap Energy Transition Fund I (EETF I) et ses partenaires de co-investissement Yorktown Partners et Mercuria Energy vendent Jupiter et la transaction devrait être finalisée fin 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Depuis sa création en 2017, Jupiter s’est concentré sur des approches propriétaires basées sur les données pour des projets de stockage d’énergie autonomes à grande échelle conçus pour répondre au besoin croissant de soutien au réseau et d’intégration des énergies renouvelables entraîné par la transition énergétique. L’équipe de Jupiter comprend 70 professionnels avec une expérience totalisant plus de 25 000 mégawatts (MW) dans le monde en matière de projets de production d’électricité, y compris certains des premiers projets de stockage d’énergie à grande échelle développés aux États-Unis. Grâce à cette expertise, Jupiter a assemblé l’un des pipelines de développement de stockage les plus novateurs et les plus diversifiés géographiquement dans le pays, avec plus de 11 000 MW de la Californie au Maine. La société possède et exploite une importante flotte de stockage au Texas comprenant 655 mégawattheures (MWh) et compte actuellement 340 MWh pour de nouveaux projets en cours ou proches du stade de construction, y compris son premier projet en Californie. Plus tôt en 2022, Jupiter a conclu un financement par emprunt de portefeuille de stockage autonome révolutionnaire de son portefeuille d’exploitation et a annoncé une collaboration pour assurer 2 400 MWh de systèmes de stockage d’énergie par batterie qualifiés pour le territoire national pour ses projets 2024-2025.

« L’acquisition de la plateforme de stockage d’énergie aux capacités uniques de Jupiter par l’activité Diversified Infrastructure de BlackRock est un signe supplémentaire que le stockage d’énergie est en train de devenir un nouvel acteur important dans le secteur de l’électricité avec un rôle essentiel à jouer », déclare Andy Bowman, PDG de Jupiter Power. « Notre équipe a une connaissance particulière des nombreux avantages du stockage grâce à notre expérience approfondie des projets d’énergie renouvelable et nous sommes fiers d’aider à ouvrir la voie à la prochaine génération de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle des services publics. »

« Jupiter est un pionnier dans l’industrie du stockage d’énergie par batterie à l’échelle des services publics aux États-Unis. Nous sommes fiers d’avoir été leur fournisseur de capitaux et leur partenaire tandis qu’ils développaient la plateforme et facilitaient l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique américain », déclare Kellie Metcalf, directrice associée d’EnCap Energy Transition, qui est également présidente du conseil d’administration de Jupiter. « Nous sommes ravis des perspectives d’avenir de l’entreprise. »

EnCap a été l’un des premiers investisseurs de Jupiter et a été un fournisseur de capitaux agressif dans le secteur américain du stockage d’énergie en pleine croissance, depuis qu’il a commencé à poursuivre les opportunités créées par la transition mondiale vers un système énergétique à faible émission de carbone. Avec le soutien financier et l’expertise stratégique d’EnCap, Jupiter a tiré parti de ses opportunités de développement précoce, de ses relations avec les fournisseurs et de ses applications de répartition propriétaires pour mettre en œuvre avec succès son portefeuille innovant. Cela a permis à Jupiter de devenir un chef de file en comblant l’écart entre l’offre de production intermittente et la demande d’électricité en temps réel des consommateurs.

L’acquisition de Jupiter par l’activité Diversified Infrastructure de BlackRock, qui fait partie de BlackRock Alternatives, est la deuxième transaction de sortie de l’EETF I d’EnCap, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars. En plus de Jupiter, l’EETF I a soutenu des sociétés de premier plan en transition énergétique, notamment Catalyze Energy (distribution d’énergie solaire commerciale et industrielle plus batteries), Solar Proponent (solaire à grande échelle), Triple Oak Power (énergie éolienne à grande échelle) et Arbor Renewable Gas (carburants propres), entre autres.

White and Case, LLP a agi en tant que conseiller juridique, Lazard en tant que conseiller financier du vendeur et Simpson Thacher & Bartlett en tant que conseiller juridique de BlackRock.

À propos d’EnCap Investments L.P.

Depuis 1988, EnCap Investments est l’un des principaux fournisseurs de capital de croissance au secteur indépendant de l’industrie énergétique américaine. La société a levé 22 fonds d’investissement institutionnels totalisant environ 38 milliards de dollars et gère actuellement des capitaux pour le compte de plus de 350 investisseurs américains et internationaux. Fondée en 2019, la plateforme EnCap Energy Transition est dirigée par quatre directeurs associés, chacun avec 25 à 30 ans d’expérience dans le développement et l’exploitation des énergies renouvelables et de la production d’électricité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.encapinvestments.com.

À propos de Jupiter Power

Jupiter est une plateforme d’infrastructure de stockage d’énergie de batterie de premier plan avec des capacités approfondies de négociation, d’analyse, de développement, de financement, d’exploitation et de construction et une propriété intellectuelle inégalée dans l’optimisation de la répartition. Jupiter est soutenu par EnCap Investments L.P., Yorktown Partners et Mercuria Energy et possède des bureaux à Austin et à Houston, au Texas et à Chicago, dans l’Illinois. Jupiter dispose d’un portefeuille de 655 MWh de projets commerciaux de stockage d’énergie par batterie à l’échelle des services publics, de 340 MWh de projets actuellement en cours ou proches du stade de construction et d’un pipeline de plus de 11 000 MW de nouveaux projets en développement actif. Pour plus d’informations sur Jupiter Power, consultez nos pages Twitter, LinkedIn ou Facebook ou rendez-vous sur www.jupiterpower.io

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.