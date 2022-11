WE.CONNECT : SIGNATURE D’UN NOUVEAU PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC EPSON

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC) (Paris:ALWEC), spécialiste des accessoires high tech pour l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce la signature d’un nouvel accord de distribution nationale avec EPSON, leader technologique dans les domaines de l’impression, de la projection et de la robotique industrielle. Grâce à cette signature stratégique, WE.CONNECT renforce sensiblement son catalogue de marques référentes d’imprimantes et tire parti des premières synergies de l’acquisition du groupe OCTANT, spécialisé en système d’impression et consommables, réalisée au 2eme trimestre 2022.

ENRICHISSEMENT DU PORTEFEUILLE DE MARQUES RÉFÉRENTES D’IMPRIMANTES

Ce nouveau partenariat prestigieux avec EPSON est l’une des premières synergies commerciales issue des acquisitions du groupe OCTANT qui distribuait déjà, depuis plus de vingt ans, les consommables de la marque.

La relation de confiance développée depuis toutes ces années avec le groupe OCTANT, couplée au renforcement du circuit de distribution de WE.CONNECT et de la puissance de sa plateforme logistique, ont ainsi conduit à la signature de l’extension du contrat de distribution aux imprimantes et scanners.

WE.CONNECT peut désormais commercialiser les différentes gammes d’imprimantes et scanners de la marque EPSON auprès d’un large réseau de grandes surfaces spécialisées, de grandes et moyennes surfaces généralistes, de revendeurs informatiques et de sites e-commerce dédiés.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec EPSON qui, grâce à une R&D de pointe, a su développer des solutions innovantes et évolutives au plus proche des besoins des clients, tout en intégrant les grands enjeux du développement durable. WE. CONNECT s’appuiera sur son solide circuit de distribution et sa puissante plateforme logistique pour conduire avec succès ce partenariat de renom » déclare Moshey Gorsd, PDG de WE.CONNECT.

Pascal Schmidt, Directeur commercial d’EPSON poursuit : « EPSON est heureux d’avoir trouvé en WE.CONNECT un distributeur référent en France pour commercialiser ses solutions et technologies innovantes. La robustesse et l’étendue de ses réseaux de distribution, notamment auprès des revendeurs informatiques présents sur tout le territoire français, conjuguée à la relation de confiance que nous avons déjà nouée avec le groupe OCTANT sont autant de raisons qui nous confortent dans le succès à venir de cette collaboration. »

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2022 : 14 février 2023, avant Bourse.

À propos d’Epson

Epson est un leader technologique mondial agissant en entreprise citoyenne qui grandit dans le respect des communautés parmi lesquelles elle opère. Pour y parvenir, Epson s’appuie sur ses technologies efficaces, compactes et de précision et sur ses technologies numériques pour connecter les personnes, les objets et les informations.

La société s'attache à résoudre les problèmes sociétaux grâce à des innovations dans les domaines de l'impression domestique, bureautique, de l'impression commerciale et industrielle, de la robotique industrielle, de la communication visuelle (home cinéma, éducation, salles de réunion, évènementiel).

Epson deviendra carbone négatif et éliminera de ses activités l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050.

Epson appartient au groupe mondial japonais Seiko Epson Corporation et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 000 milliards de yens.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://global.epson.com/

À propos d’Epson France SAS

Epson France commercialise sur le territoire national une large gamme de produits d’imagerie numérique, incluant imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs, terminaux pour les points de vente et lunettes à réalité augmentée. La société abrite également les structures qui assurent le support technique expert pour l’ensemble des filiales européennes. Entreprise à taille humaine, Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe Epson, visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses produits et à préserver la biodiversité en coopération avec les communautés locales où elle opère. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.epson.fr.

Vision environnementale 2050 : http://eco.epson.com/

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 105 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 217,5 M€ en 2021, en progression de + 2,9% par rapport à 2020.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr