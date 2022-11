Rhinostics et LVL technologies s'associent pour fournir des solutions de décapsulation pour les flux de travail des dispositifs de prélèvement automatique.

Rhinostics and LVL technologies Partner to Provide Decapping Solutions for Automated Collection Device Workflows (Photo: Business Wire)

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Rhinostics Inc. est heureuse d'annoncer un partenariat élargi avec LVL technologies GmbH, comprenant la revente par Rhinostics de l'instrument de décapsulation de LVL et la distribution par LVL des dispositifs de prélèvement automatique de Rhinostics en Allemagne et en Autriche. En combinant l'ingéniosité des dispositifs de prélèvements d'échantillons de Rhinostics avec la technologie du décapsuleur, les laboratoires peuvent bénéficier d'un flux de travail de traitement automatique immédiat et évolutif pour les écouvillons et les prélèvements sanguins en petite quantité. L'automatisation élimine les blocages manuels pendant les étapes d'encapsulation et de décapsulation, de façon à ce que les laboratoires puissent augmenter le débit et l'uniformité tout en réduisant les étapes fastidieuses ainsi que les coûts de réactifs et de main-d'œuvre.

« De nos jours, les chercheurs, les cliniciens et les patients attendent davantage des prélèvement d'échantillons et des flux de travail de diagnostic, qu'il s'agisse d'agents pathogènes respiratoires, d'infections sexuellement transmissibles, de tests génétiques, de biomarqueurs du cancer, etc. », explique Cheri Walker, PhD, présidente et CEO de Rhinostics. « Nous sommes très heureux d'élargir notre partenariat avec LVL, notre fournisseur de tubes de prélèvement de haute qualité pour Rhinostics pendant la pandémie et dans d'autres contextes. Les deux entreprises ont forgé une relation étroite, et nous pouvons désormais offrir une solution complète à nos clients en lançant sur le marché une version personnalisée de ce robuste instrument qu'est le décapsuleur de LVL ».

« Nous sommes extrêmement heureux d'élargir notre partenariat avec Rhinostics », a déclaré Martin von Lueder, CEO de LVL. « Nous avons vu Rhinostics mettre sur le marché des dispositifs de prélèvement d'échantillon automatisés sur mesure qui changent l'industrie. L'instrument de décapsulation LVL est le complément parfait de leurs consommables, améliorant ainsi les flux de travail inefficaces de prélèvements par écouvillons et sanguins. Nous nous réjouissons également d'offrir les produits Rhinostics à nos clients ».

Dans le cadre de ce partenariat, le RHINObot™ a été optimisé pour être utilisé avec l'écouvillon automatique RHINOstic®, un dispositif de prélèvements d'échantillons en attente de brevet qui intègre un écouvillon unique à base de polypropylène et doté d'une capsule automatisée.

Les échantillons de frottis nasal, buccal ou vaginal peuvent être prélevés confortablement dans un environnement clinique ou être facilement prélevés par soi-même dans le cadre d'un kit de test à domicile. Après le prélèvement, l'écouvillon est solidement vissé dans un petit tube de transport à code-barres. Ce tube de transport peut être expédié sans utiliser de milieu de transport viral ou autre, afin de réduire les coûts de réactifs ainsi que les risques de fuite, d'exposition accidentelle à des risques biologiques et d'interférence potentielle du PCR due au VTM ou à d'autres composants du milieu. L'expédition à sec permet également d'obtenir de plus grandes concentrations d'échantillons pour renforcer la confiance dans les méthodes sensibles du PCR, de séquençage de nouvelle génération (NGS) et d'ELISA, même à de très faibles niveaux d'agents pathogènes.

Une fois dans le laboratoire, les échantillons peuvent être chargés sur le RHINObot™ pour un décapsulage et un capsulage automatisés avec une capacité de 96 échantillons en moins d'une minute. Ce flux de travail mains libres élimine la variabilité de l'utilisateur et réduit le temps de travail à plus de 80 % afin de diminuer considérablement les coûts par test.

L'accord de collaboration comprendra la co-promotion des solutions RHINOstic® et RHINObot™ ainsi que des initiatives marketing et éducatives visant à sensibiliser les clients à une commodité, une rapidité et une uniformité accrues du flux de travail automatisé.

À propos de Rhinostics

Rhinostics est à l'avant-garde d'un processus révolutionnaire de prélèvement d'échantillons. En tant qu'entreprise spin-out de l'Université de Harvard et du Wyss Institute, nous adoptons une approche radicalement nouvelle en matière de conception et de fonction des dispositifs de prélèvement d'échantillons. La pandémie de COVID-19 a fait ressortir le besoin urgent d'améliorer les flux de travail des laboratoires. Rhinostics a vu le jour pour satisfaire ce besoin. Notre mission commune est de révolutionner les flux de travail des laboratoires, un dispositif de prélèvement sur mesure à chaque fois. Nous améliorons le confort et les performances des prélèvements d'échantillons tout en augmentant l'efficacité au laboratoire afin d'éliminer les coûts et gagner du temps par rapport aux prélèvements d'échantillons traditionnels. Nos technologies révolutionnaires comprennent une conception fonctionnelle, couvrant des matériaux novateurs et des solutions d'automatisation de décapsulage et d'accès rapide pour des flux de travail mains libres. Cela permet de réaliser des tests robustes à haut débit sur l'ensemble de la chaîne avec une intervention humaine minimale, et donc un gain de temps et de coût.

Le produit initial de Rhinostics, l'écouvillon automatisé RHINOstic®, facilite les tests touchant de vastes flux de travail de diagnostic et de sciences du vivant, dans des domaines tels que les maladies respiratoires, la génomique, les MST, la médecine légale, etc. L'entreprise continue d'innover, en lançant un nouveau dispositif de prélèvement sanguin en petite quantité, le VERIstic™, et en développant un pipeline de nouveaux dispositifs de prélèvement d'échantillons spécialement conçus pour leur application et associés à leur automatisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.rhinostics.com.

À propos de LVL

LVL technologies est l'un des principaux fabricants mondiaux de tubes à codes-barres en 2D au format SBS, facile à automatiser, y compris l'infrastructure technique nécessaire. Basée à Crailsheim, en Allemagne, l'entreprise fournit aux organisations et aux entreprises de plus de 50 pays des tubes de stockage de haute qualité pour les besoins en stockage d'échantillons à long terme. Les applications vont des diagnostics cliniques et vétérinaires et des biobanques à la gestion des composés et aux applications de recherche en biotechnologie. Le dernier-né du développement technique est le marqueur laser de tubes TLM 864, entièrement automatique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lvl-technologies.com.

