Exscientia和MD安德森启动战略合作，利用人工智能开发新型肿瘤疗法

英格兰牛津和得克萨斯州休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Exscientia plc (Nasdaq: EXAI)和得克萨斯大学MD安德森癌症中心今天宣布达成了一项战略合作，将Exscientia以患者为中心的人工智能(AI)能力与MD安德森的药物发现和开发专长相结合，以推进新型小分子肿瘤疗法。

这项科研合作将利用Exscientia的精准医学平台，根据共同确定的治疗靶点，确定新型抗癌的细胞内生小分子化合物。对于有潜力的候选药物，MD安德森疗法发现部门的团队也会参与推进开发。合作方预期会将成功的靶点发现项目推进到MD安德森的概念验证临床试验中。

MD安德森癌症应用科学研究所(IACS)负责人、疗法发现部门副总裁Philip Jones博士表示：“我们执着于开发具有显著健康益处并改善患者生活的新一代肿瘤治疗方法。这项合作基于Exscientia人工智能驱动的精准医疗平台、MD安德森药物发现和开发引擎的优势以及我们临床研究团队的专长。我们的最终目标是减少药物开发的时间，并加速新型靶向治疗进入临床。”

Exscientia将与IACS的团队合作。IACS是一个专注于开发新型小分子疗法的药物发现引擎，是MD安德森疗法发现部门的核心组成部分。疗法发现部门是一个由研究人员、医生和药物开发专家组成的综合团队，致力于推进有影响力的新疗法。

Exscientia创始人兼首席执行官Andrew Hopkins博士、教授表示：“与MD安德森合作并利用我们人工智能驱动的平台来发现新一代癌症疗法，令我们倍感自豪。人工智能为癌症研究开启更多可能性，并赋予我们的精准医疗平台基于深度学习的多组学分析能力，从而能在Exscientia的病人组织模型中测试潜在的候选药物。此外，我们的平台即使在早期发现阶段也具有对患者进行分层的潜力，使我们能够有效地设计出最有可能对癌症患者产生影响的候选药物。”

根据协议条款，Exscientia和MD安德森将共同为指定推进的项目做出贡献和提供支持。

信息披露

MD安德森与Exscientia存在机构利益冲突，这种关系将根据《MD安德森机构利益冲突管理和监测计划》进行管理。

关于Exscientia

Exscientia是一家人工智能驱动的制药公司，致力于以迅速而有效的方式发现、设计和开发尽可能优质的药物。Exscientia开发了首个功能性精准肿瘤学平台，在前瞻性介入临床研究中成功指导治疗选择和改善患者各项转归指标，同时将人工智能设计的小分子药物推向临床。我们的内部管线专注于利用我们在肿瘤领域的精准医学平台，而合作管线则侧重于将我们的方法扩展到其他治疗领域。通过开创医学创新的新方法，我们相信至优科学理念能迅速成为患者的至优药物。

Exscientia总部位于牛津（英国英格兰），在维也纳（奥地利）、邓迪（英国苏格兰）、波士顿（美国马萨诸塞州）、迈阿密（美国佛罗里达州）、剑桥（英国英格兰）和大阪（日本）设有办事处。

请访问https://www.exscientia.ai，或者在Twitter @exscientiaAI上关注我们。

关于MD安德森

位于休斯敦的得克萨斯大学MD安德森癌症中心是世界上最受尊崇的专注于癌症患者治疗、研究、教学和预防的中心之一。该院唯一的使命是为全世界患者及其家属终结癌症。MD安德森是美国国立癌症研究院(NCI)指定的仅有的53家综合性癌症中心之一。在美国《新闻与世界报道》的“最佳医院”排名中，MD安德森在癌症领域排名第一。自1990年开始这项排名以来，该院一直名列全美两家顶尖癌症医院之一。MD安德森收到来自美国国立卫生研究院NCI的一笔癌症中心支持经费(P30 CA016672)。

Exscientia前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述，包括涉及候选分子的发现和开发的进展，以及Exscientia候选产品的临床试验的时机和进展及数据报告，以及Exscientia对其预计收入和现金流的期望。任何描述Exscientia的目标、计划、预期、财务方面或其他预测、意图或信念的陈述都是前瞻性陈述，应视为风险性陈述。这些陈述受到一些风险、不确定因素和假设的影响，包括与下列因素相关的风险：新冠疫情对公司业务的影响，包括对Exscientia产品开发工作的范围、进展和扩展的影响；Exscientia及其合作伙伴规划中的和正在进行的临床前研究和临床试验的启动、范围和进展及对其成本的影响；临床、科学、监管和技术方面的进展；发现、开发和商业化安全有效的人类治疗候选产品的进程；以及围绕这些候选产品建立业务所付出的努力。鉴于这些风险和不确定性，以及Exscientia于2022年3月23日提交给美国证券交易委员会(SEC)的20-F表格中的风险因素部分和其他部分以及Exscientia不时向SEC提交的其他文件（可在 https://www.sec.gov/查阅）中所描述的其他风险和不确定性（文件编号：001-40850），这些前瞻性陈述中所讨论的事件和情况可能不会发生，Exscientia的实际结果可能与预期或暗示的结果有重大不利差异。尽管Exscientia的前瞻性陈述反映了其管理层的真诚判断，但这些陈述仅基于公司目前已知的事实和因素。因此，我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述。

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