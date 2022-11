ZEDRA finalise l’intégration d’Alexia Partners, spécialiste dans l’expansion d’entreprises aux États-Unis

LONDRES ET BOSTON--(BUSINESS WIRE)--ZEDRA, leader dans les services et expansion aux entreprises, l’administration de fonds de placement ainsi que la planification patrimoniale et successorale, annonce aujourd’hui l’intégration et le changement de nom du spécialiste américain dans l’expansion d’entreprises, Axelia Partners, qui sera dorénavant appelé, ZEDRA Global Expansion Services US. Ce changement de nom fait suite à l’acquisition de l’entreprise par ZEDRA en mars 2022.

ZEDRA Global Expansion Services US facilite l’expansion aux États-Unis d’entreprises à prédominance européenne, en fournissant tous les services administratifs et comptables nécessaires pour fonctionner de manière conforme sur le sol américain. Ces services comprennent la comptabilité, le contrôle financier, la conformité fiscale ainsi que la gestion de salaires et recherche de talents.

A travers ZEDRA Global Expansion Services US basé à Boston, ZEDRA consolide le panel de services qu’elle offre d’ores et déjà aux entreprises pour les accompagner dans leur expansion mondiale et renforce ainsi l’expertise de ses équipes sur le territoire américain à San Francisco, Miami et New York. L’équipe nouvellement incorporée est également parfaitement complémentaire aux équipes ZEDRA de Londres et d’Amsterdam, qui accompagnent et fournissent tous les services nécessaires aux entreprises américaines souhaitant se développer en Europe et au-delà.

Ivo Hemelraad, Directeur Général de ZEDRA, déclare : « Axelia est reconnue comme l’un des spécialistes dans l’expansion d’entreprises aux États-Unis, nous comptons sur cette solide réputation pour positionner ZEDRA en tant que partenaire incontournable de sociétés souhaitant se développer sur le territoire américain. Nous avons récemment également élargi notre expertise sur le territoire américain, en Caroline du Nord, via l’acquisition de Atlas Fund Service, un administrateur de fonds d’investissements internationaux.”

Alexandra Suhas, Directrice Générale de Zedra Global Expansion Services US, déclare : « La culture et les valeurs d’Axelia Partners et de ZEDRA ont toujours été alignées, ce qui a facilité l’intégration pour les clients comme pour les employés. Nous sommes ravis de nous associer à nos 850 nouveaux collègues. Leur réseau international et leur expertise nous permettront de fournir davantage de services à nos clients et contribueront à notre ambitieux plan de croissance.”

ZEDRA accueillera ses clients, contacts et partenaires commerciaux lors d’un événement à New York le 17 novembre pour célébrer le lancement de ZEDRA Global Expansion Services US.

FIN DU COMMUNIQUÉ

À propos de ZEDRA

ZEDRA est une société active dans la planification patrimoniale et successorale, les services aux entreprises et particuliers ainsi que l’administration de fonds de placement.

Notre gamme complète de services est conçue pour pérenniser et protéger les actifs de nos clients privés, institutionnels et corporates. Notre esprit entrepreneurial accompagne nos clients dans leur activité de croissance et d’expansion et ce, quelle que soit la complexité de leurs enjeux.

Nous prenons soin de comprendre au mieux nos clients afin d’anticiper leurs besoins en constante évolution. Cette approche leur permet de se concentrer non seulement sur leurs activités commerciales principales, mais aussi sur les intérêts et enjeux plus larges de leurs patrimoine privé ou entreprises.

Notre présence globale permet de fournir à nos clients des solutions complètes et personnalisées tout en répondant aux exigences réglementaires locales et internationales les plus strictes.

ZEDRA a hérité d’une vaste expertise à la suite de son acquisition en 2016 des activités de fiducie d’une banque renommée. Cette base solide, alliée à notre esprit novateur, nous a permis de nous développer rapidement sur un marché compétitif et de constituer une équipe de 900 experts répartis dans 16 pays en Asie, Océanie, Amérique et Europe.

www.zedra.com

À propos d’Axelia Partners

Axelia Partners a pour mission de faciliter l’expansion des entreprises et des entrepreneurs européens aux États-Unis. Nous les soutenons tout au long de leur projet, en leur fournissant les ressources d’un guichet unique nécessaires pour fonctionner de manière efficace et conforme aux États-Unis. Nos services comprennent la configuration des opérations, le soutien administratif comme l’administration, la comptabilité, la fiscalité, le parajuriste et la paie, ainsi que des services de conseil comme le recrutement et les RH.

En activité depuis plus de 30 ans, Axelia Partners a accumulé une solide expertise commerciale transatlantique. Avec son approche personnalisée pour fournir des solutions d’affaires complètes et des services de conseil, Axelia Partners est devenu le partenaire de confiance de centaines d’entreprises à chaque étape de leur projet aux États-Unis.

Avec des bureaux à Boston et à New York ainsi qu’une présence à Miami, Axelia Partners s’appuie sur l’expérience et les compétences de 35 professionnels internes, consultants, comptables, experts-comptables, parajuristes et professionnels des RH.

Pour en savoir plus : www.axeliapartners.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.