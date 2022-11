SIGNATURE D’UN CONTRAT DE GRANDE ENVERGURE AVEC UN LEADER DE L’INDUSTRIE POUR LE PROCESSEUR DPU DE KALRAY

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce avoir signé un contrat majeur avec un leader mondial dans le domaine de la high-tech, coté au NASDAQ, conformément aux négociations annoncées dernièrement1.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : « La signature de ce contrat est une étape majeure pour Kalray. Elle est le fruit de près de 18 mois d’évaluation approfondie par notre client, à la fois de notre technologie, qui a ainsi démontré sa pertinence par rapport aux alternatives les plus avancées de l’industrie, de la qualité de nos équipes, que je tiens à remercier pour le travail remarquable qui a été fait tout le long de ces discussions, et de notre capacité, en tant que partenaire stratégique, à offrir toutes les garanties que nécessitent la signature d’un contrat d’une telle ampleur avec un acteur majeur internationnal. Ce contrat est une nouvelle preuve du changement de dimension amorcé par notre société et un pas supplémentaire pour devenir un des leadeurs mondiaux sur notre marché. »

UN CONTRAT D’ENVERGURE, QUI CONFIRME LA CAPACITÉ DE KALRAY À CONVAINCRE DES LEADERS DU MARCHÉ

Ce contrat d’envergure a été signé avec un acteur américain coté sur le NASDAQ, acteur majeur de l’industrie qui, en 2021, a généré plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires pour une capitalisation boursière de plus de cent milliards de dollars.

Le contrat couvre le développement et la fourniture de cartes d’accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray, cartes d’accélération sur lesquelles le client compte bâtir une prochaine génération de ses produits et de ses services. Ce contrat inclut les termes techniques, commerciaux et financiers de l’accord et représente un potentiel commercial de plusieurs dizaines de millions d’euros par an pour la société. La signature de ce contrat démontre ainsi la capacité de Kalray à convaincre les acteurs les plus exigeants du marché et à signer des contrats ayant un très fort potentiel de génération de revenus.

ET CONFIRME LA PERTINENCE DE LA TECHNOLOGIE DE KALRAY ET DE SON BUSINESS MODEL

Le critère fondamental dans le choix du client a été la capacité de la technologie de Kalray et de son offre de cartes d’accélération, à traiter les données du client avec le meilleur rapport performance/prix et perfor-mance/consommation. Les tests réalisés ont ainsi permis d’évaluer un gain d’un facteur 3 à 5 de la solution de Kalray par rapport à la concurrence, ce qui représente une économie potentielle pour le client de plusieurs centaines de millions de dollars sur la vie du projet. A cet avantage de coût/performance, s’est ajoutée la capacité des solutions de Kalray de pouvoir être très facilement programmées et de pouvoir gérer en parallèle une grande diversité de traitements des données, ce que les alternatives traditionnelles, comme les GPU ou les FPGA ne permettent pas.

La capacité de Kalray de supporter un contrat d’une telle envergure vient de son modèle économique dit « fabless ». A l’instar d’autres sociétés à très forte croissance comme NVIDIA, Kalray ne possède pas d’usine. Kalray s’appuie sur des partenaires industriels comme TSMC, le plus important fabriquant de semi-conducteur au monde, ou Wistron, un des plus grands fabricants de cartes et de serveurs au monde, pour fabriquer ses solutions matérielles sans avoir à investir dans un outil de production.

UN CONTRAT EN 3 ÉTAPES CLAIREMENT DÉFINIES

La première étape a commencé avec la signature du contrat et couvre la fabrication d’une carte d’accélération très haute performance incluant 4 processeurs MPPA® DPU de Kalray et le support des équipes de développement du client pour le développement de leur prochaine génération de produit. Le client s’est d’ores et déjà engagé à verser 1 million de dollars à Kalray pour couvrir les différentes phases de cette étape, qui devrait s’achever au deuxième semestre 2023.

La deuxième étape consistera pour le client, une fois les performances de la carte d’accélération confirmées, à lancer la production en pré-série de sa nouvelle génération de produit, ce qui se traduira par de premières commandes de cartes pour plusieurs millions d’euros.

La troisième étape sera la production en volume, qui devrait représenter des commandes de plusieurs milliers de cartes par an, soit des revenus de plusieurs dizaines de millions d’euros par an, sur une période devant s’étendre sur 5 ans minimum et qui devrait débuter à partir de 2025.

Cette signature s’inscrit dans la stratégie de Kalray de travailler avec des gros acteurs cherchant une technologie unique pour des projets de très grandes tailles. La société est en discussion à ce jour avec plusieurs acteurs ayant le même profil et estime que ce premier contrat d’ampleur devrait être un catalyseur pour signer de nouveaux contrats avec cette typologie de clients de premier rang et avec tous ses prospects en général.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d’autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c’est la technologie, l’expertise, la passion d’offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

1 Cf communiqué du 21 septembre 2022